Bloomberg: Пожары в Калифорнии могли начаться из-за оборванного провода

Bloomberg: Оборванный провод линии электропередачи мог стать причиной пожаров в Лос-Анджелесе

Tекст: Вера Басилая

Источник Bloomberg в коммунальной службе Edison International сообщил, что оборванный провод был обнаружен у опоры ЛЭП в северной части округа. Тем не менее компания пока не может установить, произошел ли разрыв провода до начала пожаров или после, поэтому намерена продолжить расследование, передает ТАСС.

Пожары начали распространяться в округе седьмого января. Метеорологи связывают быстрое распространение огня с сухой и ветреной погодой. По данным пожарной службы Калифорнии, пожары охватили почти 15,5 тыс. га. Огонь разрушил более 12,3 тыс. строений, включая недвижимость знаменитостей в престижных районах. Среди пострадавших дома сына президента США Джо Байдена Хантера, актрисы Пэрис Хилтон и актера Мела Гибсона.

Ранее лесные пожары на юге Калифорнии унесли жизни 16 человек и уничтожили более десяти тыс. строений.

Daily Mail сообщило, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сократила бюджет пожарных на 49 млн долларов за неделю до стихии.

Президент США Джо Байден заявил, что Лос-Анджелес напоминает ему место проведения боевых действий.