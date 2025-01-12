Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.5 комментариев
Bloomberg: Пожары в Калифорнии могли начаться из-за оборванного провода
Bloomberg: Оборванный провод линии электропередачи мог стать причиной пожаров в Лос-Анджелесе
Масштабные лесные пожары в округе Лос-Анджелес, уничтожившие множество строений, могли быть вызваны оборванным проводом линии электропередачи, заявили в коммунальной службе Edison International агентству Bloomberg.
Источник Bloomberg в коммунальной службе Edison International сообщил, что оборванный провод был обнаружен у опоры ЛЭП в северной части округа. Тем не менее компания пока не может установить, произошел ли разрыв провода до начала пожаров или после, поэтому намерена продолжить расследование, передает ТАСС.
Пожары начали распространяться в округе седьмого января. Метеорологи связывают быстрое распространение огня с сухой и ветреной погодой. По данным пожарной службы Калифорнии, пожары охватили почти 15,5 тыс. га. Огонь разрушил более 12,3 тыс. строений, включая недвижимость знаменитостей в престижных районах. Среди пострадавших дома сына президента США Джо Байдена Хантера, актрисы Пэрис Хилтон и актера Мела Гибсона.
Ранее лесные пожары на юге Калифорнии унесли жизни 16 человек и уничтожили более десяти тыс. строений.
Daily Mail сообщило, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сократила бюджет пожарных на 49 млн долларов за неделю до стихии.
Президент США Джо Байден заявил, что Лос-Анджелес напоминает ему место проведения боевых действий.