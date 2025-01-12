Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.14 комментариев
Маск усомнился в климатических причинах пожаров в Калифорнии
Американский предприниматель Илон Маск выразил сомнения, что разрушительные пожары в Калифорнии вызваны изменениями климата, отметив, что в Техасе, где площадь лесов вдвое больше, ситуация иная.
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей, который заявил, что именно изменения климата вызвали уже 101 пожар в Калифорнии в прошлом году, передает РИА «Новости».
Он выразил сомнения в социальных сетях относительно того, что природные пожары в Калифорнии вызваны изменениями климата. Маск отметил, что если бы эти объяснения были правдивыми, то в Техасе, где площадь лесов вдвое больше, пожары были бы в два раза более масштабными.
Предприниматель отметил, что местные власти не справляются с природными пожарами, так как не организовали противопожарные полосы, расчистку кустарников и не создали достаточные резервы воды. Маск назвал это проявлением «ужасной халатности».
Ранее коммунальные службы в Лос-Анджелесе сообщили, что масштабные лесные пожары могли быть вызваны оборванным проводом линии электропередачи.
Daily Mail сообщило, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сократила бюджет пожарных на 49 млн долларов за неделю до стихийного бедствия.
Власти США заявили, что проблемы с водой в пожарных гидрантах были вызваны перегрузкой системы из-за одновременного использования водоснабжения множеством пожарных расчетов.
Напомним, лесные пожары на юге Калифорнии унесли жизни 16 человек и уничтожили более десяти тыс. строений, включая особняки звезд.