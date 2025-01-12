Маск усомнился в климатических причинах пожаров в Калифорнии

Tекст: Вера Басилая

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей, который заявил, что именно изменения климата вызвали уже 101 пожар в Калифорнии в прошлом году, передает РИА «Новости».

Он выразил сомнения в социальных сетях относительно того, что природные пожары в Калифорнии вызваны изменениями климата. Маск отметил, что если бы эти объяснения были правдивыми, то в Техасе, где площадь лесов вдвое больше, пожары были бы в два раза более масштабными.

Предприниматель отметил, что местные власти не справляются с природными пожарами, так как не организовали противопожарные полосы, расчистку кустарников и не создали достаточные резервы воды. Маск назвал это проявлением «ужасной халатности».

Ранее коммунальные службы в Лос-Анджелесе сообщили, что масштабные лесные пожары могли быть вызваны оборванным проводом линии электропередачи.

Daily Mail сообщило, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сократила бюджет пожарных на 49 млн долларов за неделю до стихийного бедствия.

Власти США заявили, что проблемы с водой в пожарных гидрантах были вызваны перегрузкой системы из-за одновременного использования водоснабжения множеством пожарных расчетов.

Напомним, лесные пожары на юге Калифорнии унесли жизни 16 человек и уничтожили более десяти тыс. строений, включая особняки звезд.