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Лавров сопоставил ущерб от пожаров в Калифорнии и помощь США Украине
Лавров заявил о сопоставимости ущерба от калифорнийских пожаров и помощи США Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в 150 млрд долларов, что сопоставимо с суммой, выделенной США на поддержку Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил, что ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в 150 млрд долларов. Как передает ТАСС, Лавров подчеркнул, что эта сумма практически сопоставима с финансовой поддержкой, которую Вашингтон предоставил Киеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп выразил мнение, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе более разрушителен, чем последствия от ядерного удара, власти Калифорнии разрабатывают специальную восстановительную программу для Лос-Анджелеса, пострадавшего от масштабных пожаров, по образцу «плана Маршалла», а пожары в Калифорнии унесли жизни 24 человек.