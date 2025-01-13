Калифорния решила разработать «план Маршалла» для Лос-Анджелеса

Стало известно о разработке «плана Маршалла» для восстановления Лос-Анджелеса после пожаров

Tекст: Мария Иванова

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о разработке программы восстановления Лос-Анджелеса после пожаров, по образцу «плана Маршалла», передает ТАСС. По его словам, команда специалистов уже работает над созданием Лос-Анджелеса 2.0, и вовлечены все слои общества, а не только жители побережья.

Ньюсом подчеркнул, что власти ведут переговоры с общественными и некоммерческими организациями, профсоюзами и бизнесменами для разработки плана. Грядущие крупные события, такие как Чемпионат мира по футболу в 2026 году и Олимпиада в 2028 году, требуют ускорения восстановления пострадавших районов.

Пожары, начавшиеся 7 января, охватили более 16 тыс. га и уничтожили свыше 12,3 тыс. строений, включая дома известных людей. Среди утраченной недвижимости – дома сына президента США Джо Байдена Хантера, актрисы Пэрис Хилтон и режиссера Мэла Гибсона.

Напомним, лесные пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели 24 человек и уничтожению более 12,3 тыс. строений на площади свыше 16 тыс. гектаров.

Возможной причиной пожара в районе Палисейдс могло стать возгорание от фейерверков в новогоднюю ночь, что подтверждают анализы фото- и видеоматериалов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему богатейший штат США оказался бессилен перед пожарами.