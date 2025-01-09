Пожары уничтожают Лос-Анджелес

По меньшей мере пять человек погибли от бушующих третьи сутки пожаров в Лос-Анджелесе. Всего в городе и его пригородах полыхает четыре крупных пожара общей площадью уже больше 100 кв. км. Пламя уничтожило несколько тысяч строений (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)

Пожар, уничтожающий дома и инфраструктуру, начался во вторник в элитном районе Пасифик-Палисейдс, где сосредоточены в основном частные дома таких знаменитостей, как Бен Аффлек и Том Хэнкс, и миллионеров из других сфер. Позже к нему добавились пожары в районах Альтадена и Сильмар. Пожары разрастаются с катастрофической скоростью на фоне сильных ветров и чрезмерно низкой влажности, о которых ранее предупреждала Национальная метеорологическая служба (фото: Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Весь город затянут густым и ядовитым дымом с пеплом, а небо круглые сутки ярко-красного цвета. Текущий индекс качества воздуха в Лос-Анджелесе ниже, чем антирекорд, зафиксированный в Нью-Дели. «Частицы могут проникнуть глубоко в легкие и вызывать серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечные приступы, инсульт, астма», – предупреждает South Coast Air Quality Management District (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)

Более 130 тыс. человек получили распоряжения об эвакуации. Люди уезжают на юг в округ Сан-Диего, а также на восток в сторону Лас-Вегаса. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила: «Мы направляем сотрудников полиции Лос-Анджелеса в Голливуд, чтобы помочь облегчить эвакуационный трафик и перекрыть дороги». Предупреждения об опасности сохраняются для более чем 10 млн человек (фото: Qian Weizhong/Visual China Group/ТАСС)

В городе Пасадена, входящем в агломерацию Лос-Анджелес, власти объявили срочное предупреждение об опасности питьевой воды. Система водоснабжения и электроснабжения Пасадены сильно пострадала, поэтому всем советуют пользоваться только бутилированной водой даже для хозяйственных нужд (фото: Etienne Laurent/AP/ТАСС)

Федеральное управление авиации США (FAA) расширило запрет на полеты над зонами пожаров. Ограничения теперь действуют над Голливудскими холмами, Калабасасом, Национальным парком отдыха Санта-Моника, Сэнчури-Сити, а также над Палисейдс, пляжем Малибу и Центром Гетти. Полеты запрещены до высоты около 2,1 тыс. м. для обеспечения безопасности авиации, задействованной в тушении огня (фото: Mark J. Terrill/AP/ТАСС)

В тушении огня задействовано около 7,5 тыс. человек, на помощь калифорнийским коллегам приехали пожарные из Невады. Некоторые сотрудники работают по 36 и даже 48 часов без перерыва. Национальная гвардия Калифорнии развернула войска (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)

Пожары привели к остановке кинопроизводства по всему округу. Актриса Пэрис Хилтон рассказала, что узнала о том, что ее дом в Малибу сгорел, наблюдая за пожаром в прямом эфире по ТВ. Академия киноискусств отложила объявление номинантов на премию «Оскар» (фото: Zuma/ТАСС)

Ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 млрд долларов. По предварительной оценке, это самый «дорогой» пожар за всю историю штата. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что происходящее «послужит символом вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности» нынешнего главы Белого дома Джо Байдена (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)