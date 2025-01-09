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    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    24 комментария
    9 января 2025, 13:00 • Фоторепортаж

    Пожары уничтожают Лос-Анджелес

    По меньшей мере пять человек погибли от бушующих третьи сутки пожаров в Лос-Анджелесе. Всего в городе и его пригородах полыхает четыре крупных пожара общей площадью уже больше 100 кв. км. Пламя уничтожило несколько тысяч строений (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)

    Пожар, уничтожающий дома и инфраструктуру, начался во вторник в элитном районе Пасифик-Палисейдс, где сосредоточены в основном частные дома таких знаменитостей, как Бен Аффлек и Том Хэнкс, и миллионеров из других сфер. Позже к нему добавились пожары в районах Альтадена и Сильмар. Пожары разрастаются с катастрофической скоростью на фоне сильных ветров и чрезмерно низкой влажности, о которых ранее предупреждала Национальная метеорологическая служба (фото: Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Весь город затянут густым и ядовитым дымом с пеплом, а небо круглые сутки ярко-красного цвета. Текущий индекс качества воздуха в Лос-Анджелесе ниже, чем антирекорд, зафиксированный в Нью-Дели. «Частицы могут проникнуть глубоко в легкие и вызывать серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечные приступы, инсульт, астма», – предупреждает South Coast Air Quality Management District (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)

    Более 130 тыс. человек получили распоряжения об эвакуации. Люди уезжают на юг в округ Сан-Диего, а также на восток в сторону Лас-Вегаса. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила: «Мы направляем сотрудников полиции Лос-Анджелеса в Голливуд, чтобы помочь облегчить эвакуационный трафик и перекрыть дороги». Предупреждения об опасности сохраняются для более чем 10 млн человек (фото: Qian Weizhong/Visual China Group/ТАСС)

    В городе Пасадена, входящем в агломерацию Лос-Анджелес, власти объявили срочное предупреждение об опасности питьевой воды. Система водоснабжения и электроснабжения Пасадены сильно пострадала, поэтому всем советуют пользоваться только бутилированной водой даже для хозяйственных нужд (фото: Etienne Laurent/AP/ТАСС)

    Федеральное управление авиации США (FAA) расширило запрет на полеты над зонами пожаров. Ограничения теперь действуют над Голливудскими холмами, Калабасасом, Национальным парком отдыха Санта-Моника, Сэнчури-Сити, а также над Палисейдс, пляжем Малибу и Центром Гетти. Полеты запрещены до высоты около 2,1 тыс. м. для обеспечения безопасности авиации, задействованной в тушении огня (фото: Mark J. Terrill/AP/ТАСС)

    В тушении огня задействовано около 7,5 тыс. человек, на помощь калифорнийским коллегам приехали пожарные из Невады. Некоторые сотрудники работают по 36 и даже 48 часов без перерыва. Национальная гвардия Калифорнии развернула войска (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)

    Пожары привели к остановке кинопроизводства по всему округу. Актриса Пэрис Хилтон рассказала, что узнала о том, что ее дом в Малибу сгорел, наблюдая за пожаром в прямом эфире по ТВ. Академия киноискусств отложила объявление номинантов на премию «Оскар» (фото: Zuma/ТАСС)

    Ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 млрд долларов. По предварительной оценке, это самый «дорогой» пожар за всю историю штата. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что происходящее «послужит символом вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности» нынешнего главы Белого дома Джо Байдена (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)

    Сам Байден объявил режим масштабного стихийного бедствия в Калифорнии и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей по восстановлению пострадавших районов. «Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, льготные кредиты на покрытие убытков в случае с незастрахованным имуществом и другие программы, призванные помочь людям и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия», – говорится в сообщении Белого дома (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)

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    2024 год заложил тренды внутренней политики на несколько лет вперед

    2024 год показал стойкость российской политической системы и высокий уровень консолидации общества. Вместе с тем партии, рассчитывающие на депутатские мандаты в 2026 году, чем дальше, тем меньше могут рассчитывать на популизм, поскольку у граждан все больше конкретных запросов к власти. При этом важным фактором для внутренней политики становятся ветераны СВО и их семьи. Подробности

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    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

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    Маск взломал правила европейской политики

    Американский миллиардер Илон Маск внезапно стал влиятельным участником европейской политики – причем настолько, что тревогу по этому поводу бьет президент Франции Эммануэль Макрон. У Маска «нет тормозов», возмущаются европейские политологи. Что же такого угрожающего европейским традициям и порядкам сказал миллиардер? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему Грузия и Армения поменялись местами

      Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

      2 комментария
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Что ждет Украину в 2025 году

      В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

      14 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Рождество Христово наделяет историю смыслом

      То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

      24 комментария
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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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    • Настоящая история России

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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