Лагутенко решил провести 40 концертов для восстановления сгоревшего дома в Биг-Роке

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что Лагутенко отправится в гастрольный тур, чтобы заработать на восстановление своего дома в Калифорнии, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В результате лесных пожаров, прошедших через поселок Биг-Рок, дом Лагутенко полностью уничтожен, однако земля осталась неповрежденной.

По словам источника, чтобы отстроить дом, потребуется от 700 до 800 тыс. долларов. Для этого музыканту придется провести около 40 концертов.

Известно, что за одно выступление группа «Мумий Тролль» зарабатывает примерно в 8,5 млн рублей, половина из которых достается Лагутенко.

Сообщается, что туры коллектива пользуются популярностью, особенно в США и Канаде, где недавние выступления проходили практически ежедневно.

Дом Лагутенко находился в поселке Биг-Рок между Малибу и Лос-Анджелесом и представлял собой коттедж площадью 205 кв. метров с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами. Особняк, стоивший около 3 млн долларов, был куплен музыкантом семь лет назад в ипотеку.

Напомним, лесные пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели 24 человек и уничтожили более 12,3 тыс. строений, включая дома политиков и кинозвезд, охватив площадь свыше 16 тыс. гектаров. Актриса Дэлис Карри, известная по фильмам «Братья Блюз» и «Леди поет блюз», погибла в пожаре в Лос-Анджелесе.