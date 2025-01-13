В ситуации, когда в стране нет преобладающей культуры, общество разваливается на чужие и враждебные друг другу группы, которые начинают борьбу за свои частные интересы. Обеспечение прав меньшинств, таким образом, возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.0 комментариев
Дом лидера группы «Мумий Тролль» сгорел в США
СМИ: Дом лидера «Мумий Тролль» Лагутенко за 2,8 млн долларов сгорел в Лос-Анджелесе
Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил один из домов лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, который находился в районе Биг-Рок между Малибу и Лос-Анджелесом, пишут СМИ.
Недвижимость была приобретена музыкантом за 2,8 млн долларов семь лет назад, передает Ura.ru со ссылкой на «Октагон». Сообщается, что большую часть этой суммы, а именно 2,3 млн долларов, Лагутенко обеспечил кредитом.
В начале 2022 года Илья Лагутенко покинул Россию.
Напомним, лесные пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели 24 человек и уничтожили более 12,3 тыс. строений, включая дома политиков и кинозвезд, охватив площадь свыше 16 тыс. гектаров. Возможной причиной пожара в районе Палисейдс округа Лос-Анджелес, который бушует с 7 января, могло стать возгорание от фейерверков в новогоднюю ночь.