Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
Эксперт спрогнозировал банкротство страховщиков на фоне пожаров в Калифорнии
Экономист Новик спрогнозировал банкротство страховщиков высокотехнологичных компаний в США
Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.
По словам Новика, восстановление штата потребует огромных финансовых вложений, которые сложно будет найти в условиях бюджетного дефицита США в 1,8 трлн долларов, передает ТАСС.
Он также выразил опасение, что это может усилить уже существующий социальный раскол в стране, разделяющий американцев на продемократический и прореспубликанский лагеря, и спровоцировать рост напряженности.
Ранее Financial Times со ссылкой на информацию JPMorgan сообщила, что потери страховых компаний от пожаров в штате Калифорния в США могут составить 20 млрд долларов при общем ущербе в 50 млрд долларов.
Напомним, лесные пожары в округе Лос-Анджелес начались 7 января из-за сухой и ветреной погоды. В общей сложности площадь пожаров превысила 16 тыс. гектаров, уничтожено более 12,3 тыс. строений, включая дома политиков и кинозвезд. Пожары стали причиной гибели 25 человек. По словам главы российского СМИД Сергея Лаврова, ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в 150 млрд долларов, что сопоставимо с суммой, выделенной США на поддержку Украины.