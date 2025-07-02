В Калифорнии произошел взрыв на складе фейерверков, объявлена эвакуация

Tекст: Мария Иванова

Мощный взрыв произошел на складе фейерверков в округе Йоло штата Калифорния, вызывает пожар и массовую эвакуацию, передает ТАСС.

Офис шерифа сообщил: «На складе, где хранились фейерверки, произошел взрыв, продолжается активное горение. Мы настоятельно призываем избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли в безопасности выполнять свою работу. Вокруг места происшествия создана зона эвакуации радиусом в одну милю (1,6 км)».

Власти попросили жителей не приближаться к месту происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб. Причины взрыва пока не названы, расследование продолжается. Информации о пострадавших к данному моменту не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вероятной причиной крупного пожара в районе Палисейдс округа Лос-Анджелес стало возгорание из-за фейерверков в новогоднюю ночь.

Власти Калифорнии позднее начали разрабатывть специальную восстановительную программу для Лос-Анджелеса по образцу «плана Маршалла».