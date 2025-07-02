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В Калифорнии произошел взрыв на складе фейерверков
В Калифорнии произошел взрыв на складе фейерверков, объявлена эвакуация
В округе Йоло на складе фейерверков прогремел мощный взрыв с последующим пожаром, для безопасности объявлена эвакуация в радиусе 1,6 км.
Мощный взрыв произошел на складе фейерверков в округе Йоло штата Калифорния, вызывает пожар и массовую эвакуацию, передает ТАСС.
Офис шерифа сообщил: «На складе, где хранились фейерверки, произошел взрыв, продолжается активное горение. Мы настоятельно призываем избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли в безопасности выполнять свою работу. Вокруг места происшествия создана зона эвакуации радиусом в одну милю (1,6 км)».
Власти попросили жителей не приближаться к месту происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб. Причины взрыва пока не названы, расследование продолжается. Информации о пострадавших к данному моменту не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вероятной причиной крупного пожара в районе Палисейдс округа Лос-Анджелес стало возгорание из-за фейерверков в новогоднюю ночь.
Власти Калифорнии позднее начали разрабатывть специальную восстановительную программу для Лос-Анджелеса по образцу «плана Маршалла».