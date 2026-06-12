Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Сотни людей скопились на границе Эстонии и России в День России
Очередь желающих попасть в РФ в День России скопилась со стороны эстонской Нарвы
В праздничный день перед контрольно-пропускным пунктом в Ивангороде образовалась внушительная очередь из желающих пересечь границу со стороны эстонской Нарвы.
Скопление людей на пункте пропуска Нарва-1 зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает РИА «Новости».
По состоянию на утро пятницы, на парковке со стороны Эстонии находилось около 80 автомобилей, ожидающих въезда в Россию.
Накануне праздника Петербургская таможня предупреждала о возможном наплыве путешественников. Ведомство подчеркивало свою готовность к увеличению пассажиропотока в День России и последующие выходные.
Затруднения при пересечении границы возникли из-за особенностей работы эстонских государственных структур. Как пояснили в таможне, очередь на сопредельной стороне связана с темпами осуществления пограничного и таможенного контроля эстонскими ведомствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне праздника перед эстонским пунктом пропуска Нарва-1 возникли серьезные заторы.
Санкт-Петербургская таможня объяснила скопление людей медленной работой сопредельных государственных органов.
Предприимчивые эстонские граждане начали массовую торговлю местами в очереди на границе.