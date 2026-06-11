  • Новость часаПутин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием
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    Мигранты вернули Европу к идее концлагерей
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
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    Российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР
    Россия возмутилась осквернением мемориала «Мать Армения» в Гюмри
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    4 комментария
    11 июня 2026, 14:04 • Новости дня

    Толпы туристов скопились на границе Эстонии перед Днем России

    Очередь желающих попасть в РФ образовалась на эстонском КПП в канун Дня России

    Tекст: Денис Тельманов

    В преддверии Дня России перед пунктом пропуска Нарва-1 со стороны Эстонии возникли серьезные заторы из-за медленной работы местных пограничных служб.

    Значительное скопление людей наблюдается перед эстонским пограничным переходом Нарва-1, передает РИА «Новости».

    Подобная ситуация традиционно возникает в период с 12 по 14 июня и связана с особенностями работы государственных органов соседней страны, осуществляющих таможенный контроль.

    «Сегодня, в преддверии Дня России, перед эстонским пунктом пропуска Нарва-1 с утра наблюдается большая очередь из желающих попасть на территорию России. Образование очередей возможно и в последующие праздничные дни», – сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.

    На российской стороне границы очередей в настоящий момент не зафиксировано. Начальник петербургского ведомства Юрий Плотников заверил, что сотрудники готовы к наплыву путешественников на пешеходном переходе Ивангород. Для ускорения процедур контроля и предотвращения столпотворений планируется задействовать дополнительный персонал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня перед эстонским пунктом пропуска «Нарва-1» образовались большие очереди. Предприимчивые граждане организовали торговлю позициями перед границей за 160 евро. В мае власти Эстонии сократили время работы данного контрольно-пропускного пункта до 12 часов.

    10 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

    Три страны выступили против возвращения хоккеистов России на международные турниры

    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны
    @ Sychkova Ekaterina/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии продолжают выступать против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на возможные изменения в позиции международной организации.

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям. При этом спортивные чиновники отказываются комментировать свои возможные действия, если решение о возвращении россиян все же будет принято, отмечает ТАСС.

    «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», – заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Позицию шведского коллеги полностью поддержали в федерациях Финляндии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопросы допуска российских команд в индивидуальном порядке. А президент IIHF Люк Тардиф запланировал обсуждение статуса отстраненных сборных на сентябрь.

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    10 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола

    Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой

    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
    @ Stefan Rousseau/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    «Евротройка» в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по поводу окончания конфликта на Украине. Однако у Москвы свои вопросы к Европе, например о замороженных активах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее послы Британии, Германии и Франции выразили желания встретиться с замминистром МИД РФ.

    «В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.

    «Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.

    «Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.

    Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.

    Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.

    Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».

    Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

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    11 июня 2026, 09:00 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена добиваться исключения из «черного списка» ООН, в который Россию внесли из-за безосновательных обвинений в сексуальном насилии в зоне специальной военной операции, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    Алимов заявил, что Москва потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить решение о включении России в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине, передает РИА «Новости». По словам заместителя министра иностранных дел, обвинения основаны на дезинформации, поступающей от Киева.

    «С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», – заявил Алимов.

    Он подчеркнул, что российской стороне не было предоставлено никаких конкретных материалов, подтверждающих причастность военнослужащих к подобным преступлениям.

    Заместитель главы МИД также выразил сомнение в том, что требования к Гутеррешу принесут результат, поскольку он, по мнению дипломата, выполняет политический заказ в последние месяцы своей работы. Алимов добавил, что Россия продолжит добиваться решения этого вопроса уже от преемника нынешнего генерального секретаря.

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские силы в ежегодный «черный список» за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов сообщил об отказе Москвы от взаимодействия со спецпредставителем генсека ООН по этому вопросу.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерреша в откровенном подыгрывании западным странам.

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    10 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией

    Стубб предложил доверить переговоры с Россией Мерцу, Стармеру и Макрону

    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александр Стубб считает, что контактировать с Россией от лица Европейского союза должны канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я думаю, что лучшей группой стран для этого будет E3 («евротройка»). Другими словами, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Соединенного Королевства», – сказал Стубб на пресс-конференции.

    Политик также прокомментировал сообщения СМИ о том, что он сам мог бы стать переговорщиком. Финский лидер отметил, что не видит себя в роли представителя ЕС на возможных переговорах с Россией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу о возможных контактах с Россией.

    По итогам переговоров «евротройка» выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить канцлера ФРГ Фридриха Мерца главным переговорщиком от Евросоюза.

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    10 июня 2026, 16:02 • Новости дня
    Котяков объявил об изменении механизма начисления пенсий в России

    Котяков: Пенсии по старости будут назначать без заявлений

    Котяков объявил об изменении механизма начисления пенсий в России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России готовится переход к проактивному назначению страховых пенсий по старости, при котором решения будут приниматься автоматически на основе сведений Социального фонда, сообщили в Минтруда.

    В России готовится проект закона о проактивном назначении страховых пенсий по старости. Документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» и позволяет назначать выплаты без подачи гражданами заявлений, пишет «Российская газета».

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил суть реформы. «Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется», – рассказал министр, его слова приведены на сайте Минтруда России.

    После принятия законопроекта страховые пенсии по старости при достижении пенсионного возраста, а также досрочные выплаты для многодетных матерей и одного из родителей ребенка с инвалидностью будут назначаться без заявлений.

    Сейчас гражданам приходит уведомление в Госуслугах о возможности оформить пенсию, и решение принимается только после подачи согласия, а претендентам на досрочную пенсию приходится самостоятельно обращаться в отделения Социального фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Ольга Епифанова заявила о действующем беззаявительном порядке шести видов соцвыплат и планах автоматического назначения страховых пенсий по старости.

    Ранее президент Владимир Путин провел встречу с Антоном Котяковым по развитию системы «Социальное казначейство» и проактивному предоставлению мер поддержки.

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    10 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России, если республика хочет сохранить безвизовое сообщение с ЕС, сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    «Они нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством», – заявил спикер, передает ТАСС. По его словам, в случае разрушения страны пользоваться безвизовым режимом будет некому.

    Папуашвили добавил, что европейские чиновники просят Тбилиси навредить собственной экономике ради сближения с визовой политикой Брюсселя. Однако власти Грузии не намерены разрушать страну, даже если Евросоюз пытается превратить визовый вопрос в политическое оружие.

    Напомним, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией о возможной отмене безвизового режима.

    Ранее Папуашвили отказался присоединяться к антироссийским санкциям ради сохранения свободного въезда в Европу.

    Еврокомиссар Кая Каллас уже угрожала лишить республику действующего с 2017 года либерального визового режима.

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    10 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назвал позором санкции Запада против российских детских лагерей
    Путин назвал позором санкции Запада против российских детских лагерей
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные политики, вводящие ограничения против российских детских оздоровительных центров, демонстрируют скудоумие и позорят сами себя попытками сделать мелкую пакость, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подверг жесткой критике западные санкции в отношении российских детских оздоровительных организаций, передает РИА «Новости». Выступая на совещании с членами правительства, глава государства назвал подобные действия европейских политиков проявлением скудоумия.

    «Безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят – с точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, да и в Европе, и во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость», – подчеркнул российский лидер.

    «Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают», – добавил президент. Глава государства добавил, что российские лагеря продолжают успешно работать, принимая детей из всех регионов страны и из-за рубежа, передает Telegram-канал Пул№3.

    «Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Евросоюз ввел санкции против ряда российских детских центров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов назвал эти ограничения подтверждением эффективности работы воспитательных учреждений.

    Позже Владимир Путин анонсировал дальнейшее масштабное развитие инфраструктуры детского отдыха в стране.

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    10 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вражеской атаки на на Музей обороны Севастополя удалось спасти три уцелевшие части панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», сообщили в музее.

    После атаки противника на Музей обороны Севастополя удалось частично спасти историческую панораму Франца Рубо, передает РИА «Новости». В пресс-службе заповедника поделились первыми результатами спасательной операции. «Из здания уже эвакуированы три фрагмента поврежденного огнем полотна», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время пожарные расчеты завершают тушение огня. Специалисты проводят тщательную проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Операция по поиску и перемещению оставшихся элементов картины продолжается.

    Дальнейшую судьбу произведения искусства определят профильные эксперты. Им предстоит оценить общее состояние холста и принять решение о целесообразности его реставрации.

    Ранее украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

    Комментарии (2)
    10 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Посол России вернулся в Ереван после консультаций в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатического представительства РФ в Армении Сергей Копыркин вернулся в Ереван после консультаций в Москве.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили возвращение руководителя дипмиссии, сообщает ТАСС. «После консультаций в Москве посол вернулся в Ереван и приступил к работе, будет проводить прием по случаю Дня России», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая МИД России вызвал Сергея Копыркина в Москву для консультаций из-за сближения Армении с Евросоюзом.

    Комментарии (2)
    10 июня 2026, 16:10 • Новости дня
    Развожаев: Панорама «Оборона Севастополя» была оцифрованна и будет воссоздана
    Развожаев: Панорама «Оборона Севастополя» была оцифрованна и будет воссоздана
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал журналистам о планах по восстановлению знаменитого исторического произведения, передает ТАСС. Само каменное здание панорамы получило лишь минимальные повреждения.

    «Само здание само по себе каменное, и, естественно, оно минимально пострадало, <…> а все внутреннее убранство, включая, соответственно, полотно, которое было в финальной стадии реставрации, конечно, от этого ничего не осталось. Но все оцифровано. Все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде», – подчеркнул глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники практически полностью уничтожили шедевр Франца Рубо. Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин предупредил о риске обрушения купола здания. Исторические фрагменты легендарного полотна уцелели при ударе.

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    10 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине

    Лавров: Чудо в вопросе участия ЕС в урегулировании на Украине маловероятно

    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров выразил сомнение в способности европейских институтов содействовать мирному процессу на Украине.

    Свое заявление министр сделал в Казани на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, передает РИА «Новости». Встреча с журналистами состоялась по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации.

    «Конечно, чудеса случаются, но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо», – подчеркнул Лавров.

    Напомним, еевропейские дипломаты по непубличным каналам передавали сигналы о желании участвовать в мирном процессе.

    В мае Лавров исключил возможность напрашиваться на диалог с западными странами.

    До этого министр указал на невозможность достижения договоренностей с нынешними лидерами ЕС.

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    10 июня 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защиту детских лагерей

    Путин: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами

    Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защиту детских лагерей
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил руководителям силовых структур и спецслужб обеспечить безопасность в местах отдыха детей.

    Особое внимание необходимо уделить защите детских центров и лагерей в период летних каникул, отметил он, передает РИА «Новости». «К сожалению, можем констатировать и то, что и наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа», – подчеркнул президент.

    «Еще раз обращаю внимание руководителей всех спецслужб и силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом, по всей образовательной и социальной системе», – сказал глава государства на совещании с правительством, которое прошло в формате видеоконференции.

    Российский лидер подчеркнул, что к выполнению этого поручения следует отнестись с максимальной ответственностью. Путин потребовал оперативно провести необходимую работу для надежной защиты детских здравниц и лагерей.

    Ранее Путин анонсировал дальнейшее развитие инфраструктуры детского досуга.

    Российские родители ради безопасности предпочли расположенные недалеко от дома летние лагеря.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о действии необходимых мер защиты во всех учебных заведениях страны.

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    10 июня 2026, 16:19 • Новости дня
    Командир «Пятнашки»: Депутат Кварчия помогает вбивать клин между Абхазией и Россией
    Командир «Пятнашки»: Депутат Кварчия помогает вбивать клин между Абхазией и Россией
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Депутат Кан Кварчия, заочно осужденный в Сочи за нападение на граждан России, стал выступать с антироссийскими заявлениями, видимо, забыв, что именно Москва помогла Сухуму в военном конфликте с Грузией. Сейчас, когда Россия проводит СВО, такие заявления вбивают клин между давними союзниками, сказал газете ВЗГЛЯД командир сражающейся в зоне СВО бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

    «На мой взгляд, депутат Кан Кварчия при помощи ярких антироссийских заявлений пытается привлечь внимание к своей персоне. Он представляет оппозицию текущему правительству республики, а потому регулярная демонстрация альтернативного мнения для него – карьерная необходимость», – сказал Ахра Авидзба, командир сражающейся в зоне СВО интернациональной бригады «Пятнашка».

    Авидзба напомним, что Кварчия – ветеран вооруженного конфликта между Грузией и Абхазией в 1992-1993 гг., а поэтому знает, что именно Москва тогда помогала Сухуму отстоять свою независимость.

    «Почему тогда он позволяет себе столь острую критику России? Всему виной личные обиды и политические амбиции. Печально, что Кварчия позволяет себе такое во времена спецоперации. Абхазия поддержала Российскую Федерацию, многие наши ребята участвуют в данном конфликте, пытаясь помочь многолетнему союзнику», – полагает он.

    «Не будь боевых действий, эти глупые слова просто бы растворились в общественной дискуссии. Однако сегодня цена публичных заявлений многократно возрастает. Любое неосторожное предложение дает нашему противнику возможность использовать это для расшатывания дружбы между народами России и Абхазии. Конечно, такие планы обречены на провал, но создавать неприятные прецеденты лишний раз тоже не стоит», – заключил Авидзба.

    Ранее депутата Абхазии Кана Кварчию заочно приговорили в России к десяти годам и шести месяцам колонии строго режима за разбойное нападение на троих россиян в Сухуме в ноябре 2025 года. Соответствующее решение принял центральный районный суд Сочи. При этом сам Кварчия после приговора дал пресс-конференцию, на которой раскритиковал развитие отношений между Москвой и Сухумом, а также открытие авиасообщения между Россией и Абхазией.

    Напомним, судом установлено, что Кварчия с группой лиц совершил нападение на трех россиян в Сухуме 5 ноября прошлого года, во время которого пострадавшим угрожали и похитили у них деньги и имущество. Уголовное дело было возбуждено 24 ноября 2025 года, на рассмотрение в суд направлено 28 апреля этого года. 4 июня Накануне Сочинский суд заочно приговорил депутата к 10,5 годам строгого режима.

    Как отмечали эксперты, принцип экстерриториальности уголовного закона позволяет России гарантировать наказание для любого, кто покусился на права и безопасность россиян, даже если инцидент произошел за рубежом, а местная правовая система оказалась неэффективной.

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    10 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин заявил о строгом выполнении всех соцобязательств перед гражданами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государство продолжает неукоснительно соблюдать гарантии перед населением, уделяя особое внимание улучшению благополучия родителей и их детей, заявил президент России.

    Российский лидер Владимир Путин провел совещание с членами правительства в Ново-Огарево. На встрече обсуждались вопросы укрепления финансового положения граждан и расширения социальной помощи, передает ТАСС.

    «В нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего речь об укреплении благополучия семей с детьми», – подчеркнул глава государства.

    Президент добавил, что власти не только строго соблюдают все ранее взятые на себя обязательства в этой сфере. По его словам, руководство страны активно разрабатывает и внедряет дополнительные механизмы поддержки граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более двух миллионов российских семей с детьми получили различные социальные услуги. Ранее президент заявил о важности поддержки многодетных родителей. До этого глава государства назвал улучшение демографической ситуации приоритетной общенациональной задачей.

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