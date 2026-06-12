Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Россиянка получила срок за ввоз боевого пистолета из США
Суд в Москве приговорил россиянку к трем годам за контрабанду оружия из США
Вернувшаяся из США россиянка отправится в колонию на три года и три месяца за попытку незаконно провезти через Внуково унаследованный от мужа пистолет.
Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор россиянке Татьяне Койл, задержанной в аэропорту Внуково с боевым оружием, передает ТАСС.
Женщина прибыла в Россию рейсом из США транзитом через Стамбул. В ее багаже таможенники обнаружили специальный кейс с пистолетом Colt Commander и три магазина к нему.
«Признать Койл Татьяну Тимофеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу Российской Федерации оружия или его составных частей), и назначить наказание в виде лишения свободы на три года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в тексте приговора.
На допросе женщина пояснила, что жила в США с 2003 года со своим американским мужем. После его смерти она решила вернуться в Россию, а пистолет забрала как наследство. По словам подсудимой, она не знала о необходимости декларировать оружие, так как давно не была в России и не ознакомилась с правилами. Однако суд счел эти доводы неубедительными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года сотрудники таможни во Внуково нашли у прибывшей из США женщины пистолет Colt Combat Commander.
В феврале суд в Москве назначил гражданину США Роберту Мао четыре года колонии за контрабанду оружейных деталей.
В январе инстанция на Кубани приговорила американца Чарльза Уэйна Зиммермана к пяти годам лишения свободы за незаконную перевозку боеприпасов.