Во Внуково задержали американку с пистолетом и крупным чеком

Tекст: Алексей Дегтярев

Американку остановили во время прохождения зеленого коридора, при осмотре ее багажа таможенники обнаружили самозарядный пистолет Colt Combat Commander калибра 45 и три пустые обоймы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Кроме того, у женщины был найден банковский чек на 138 тыс. долларов.

По данным таможни, пассажирка летела транзитом из США через Турцию. При личном досмотре женщина объяснила, что не знала о необходимости декларирования оружия и чека, так как обладает двойным гражданством и проживает в США.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о контрабанде огнестрельного оружия. Также отмечается, что усматриваются признаки преступления по статье о контрабанде наличных денежных средств или денежных инструментов. Женщина арестована и заключена под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники таможни выявили при проверке грузов квадрокоптеры на сумму 65,7 млн рублей. Эти товары были ввезены с нарушениями законодательства. Квадрокоптеры передали на нужды спецоперации.