Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса0 комментариев
Во Внуково задержали американку с пистолетом и крупным чеком
Таможенники в московском аэропорту нашли у гражданки США пистолет Colt Combat Commander и банковский чек на крупную сумму во время выборочного контроля, сообщили в ФТС России
Американку остановили во время прохождения зеленого коридора, при осмотре ее багажа таможенники обнаружили самозарядный пистолет Colt Combat Commander калибра 45 и три пустые обоймы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Кроме того, у женщины был найден банковский чек на 138 тыс. долларов.
По данным таможни, пассажирка летела транзитом из США через Турцию. При личном досмотре женщина объяснила, что не знала о необходимости декларирования оружия и чека, так как обладает двойным гражданством и проживает в США.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о контрабанде огнестрельного оружия. Также отмечается, что усматриваются признаки преступления по статье о контрабанде наличных денежных средств или денежных инструментов. Женщина арестована и заключена под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники таможни выявили при проверке грузов квадрокоптеры на сумму 65,7 млн рублей. Эти товары были ввезены с нарушениями законодательства. Квадрокоптеры передали на нужды спецоперации.