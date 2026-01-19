Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
Гражданина США приговорили на Кубани за перевозку оружия
Суд приговорил к пяти годам колонии гражданина США Чарльза Уэйна Зиммермана, который во время путешествия в Россию на яхте к знакомой по переписке перевозил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за незаконную перевозку оружия и боеприпасов через границу, сообщает ТАСС.
Решение вынес суд Краснодарского края и подтвердил апелляционной инстанцией, оставив приговор без изменений. Наказание вступило в законную силу.
По данным объединенной пресс-службы судов региона, оружие и боеприпасы обнаружили сотрудники УФСБ на яхте Зиммермана во время пограничного контроля в порту Сочи в июне 2025 года. Яхта пришвартовалась в российском порту после долгого морского путешествия.
Суд установил, что мужчина познакомился через интернет с жительницей Казани и решил отправиться к ней в Россию на своей яхте. Маршрут пролегал из американского штата Каролина через Португалию, Испанию, Италию, Грецию и Турцию.
В ходе процесса Зиммерман полностью признал вину. По его словам, оружие он хранил на борту для самообороны, однако не изучил российские законы, связанные с ввозом оружия.
