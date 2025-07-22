А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Туристов из США и Израиля задержали за хулиганство у здания ФСБ в Петербурге
У здания управления ФСБ на Литейном проспекте в Петербурге задержали двух американцев, израильтянина и петербуржца, сообщил источник в оперативных службах.
Инцидент произошел накануне во второй половине дня в фойе здания УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области на Литейном проспекте, передает РИА «Новости».
По данным источника, двое мужчин вели себя неадекватно, дежурный сообщил об этом в полицию, после чего были задержаны четверо: гражданин России, двое граждан США и гражданин Израиля.
Как отмечается, все иностранцы, участвовавшие в инциденте, проживают в Москве, житель Петербурга также является уроженцем столицы. По информации интернет-газеты «Фонтанка», задержанные по пути из Большой хоральной синагоги решили сфотографироваться и станцевать на фоне здания ФСБ.
Им выписали протоколы о мелком хулиганстве и поместили в камеру для разбирательства. Официального комментария регионального управления МВД по факту задержания пока не поступало.
Ранее суд приговорил жителя Петербурга Юрия Петраша к 10 годам лишения свободы за попытку поджога входных дверей здания ФСБ.