США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд

Reuters: США обошли Россию и Саудовскую Аравию по экспорту нефти

Tекст: Антон Антонов

Американский экспорт нефти и топлива в мае вырос примерно до 10,5 млн баррелей в сутки на фоне высокой добычи и высвобождения стратегических резервов, передает Reuters.

По данным сервиса отслеживания судов Vortexa, США остаются ведущим мировым экспортером уже третий месяц подряд. Российский экспорт в мае составил 7 млн баррелей в сутки, тогда как поставки Саудовской Аравии находились на уровне 5,9 млн баррелей.

Для сравнения, в 2025 году Саудовская Аравия экспортировала около 8,1 млн баррелей в сутки, Соединенные Штаты отгружали 6,6 млн, а российские поставки составляли около 5,8 млн баррелей в сутки.

Рост американского влияния на энергетических рынках происходит на фоне перебоев саудовского экспорта из-за конфликта США и Ирана, а также санкционного давления на Москву из-за ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, апрельский экспорт американской нефти достиг исторического максимума на фоне ближневосточного конфликта.

В мае сообщалось, что доходы Соединенных Штатов от продажи топлива увеличились в полтора раза за месяц.

Вашингтон воспользовался войной на Ближнем Востоке для наращивания поставок энергоресурсов.