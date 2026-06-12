  • Новость часаПосол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами
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    Украина отправила в отставку министра обороны Британии
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    «Сильная Армения» Карапетяна потребует пересмотра итогов выборов в Армении
    При атаке ВСУ на АЗС в Брянской области пострадали семь мирных жителей
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    Власти Украины взломали храм Киево-Печерской лавры
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    7 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    8 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    4 комментария
    12 июня 2026, 03:30 • Новости дня

    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд

    Reuters: США обошли Россию и Саудовскую Аравию по экспорту нефти

    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты третий месяц подряд остаются крупнейшим в мире экспортером нефти, опередив Россию и Саудовскую Аравию, сообщает Reuters.

    Американский экспорт нефти и топлива в мае вырос примерно до 10,5 млн баррелей в сутки на фоне высокой добычи и высвобождения стратегических резервов, передает Reuters.

    По данным сервиса отслеживания судов Vortexa, США остаются ведущим мировым экспортером уже третий месяц подряд. Российский экспорт в мае составил 7 млн баррелей в сутки, тогда как поставки Саудовской Аравии находились на уровне 5,9 млн баррелей.
    Для сравнения, в 2025 году Саудовская Аравия экспортировала около 8,1 млн баррелей в сутки, Соединенные Штаты отгружали 6,6 млн, а российские поставки составляли около 5,8 млн баррелей в сутки.

    Рост американского влияния на энергетических рынках происходит на фоне перебоев саудовского экспорта из-за конфликта США и Ирана, а также санкционного давления на Москву из-за ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апрельский экспорт американской нефти достиг исторического максимума на фоне ближневосточного конфликта.

    В мае сообщалось, что доходы Соединенных Штатов от продажи топлива увеличились в полтора раза за месяц.

    Вашингтон воспользовался войной на Ближнем Востоке для наращивания поставок энергоресурсов.

    11 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Зеленский заявил о своей идентичности с ЛГБТ
    Зеленский заявил о своей идентичности с ЛГБТ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о своей одинаковости с представителями ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    «Мы одинаковые. У нас абсолютно одинаковые права», – подчеркнул политик, передает RT.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала над признанием однополых пар на Украине.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об увеличении поставок пропагандирующих ЛГБТ брошюр в ряды украинской армии.

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    11 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

    Кадры с установленным в городе российским триколором опубликовал телеканал RT. Видеоматериалы журналистам передали военнослужащие 1194-го полка 4-й бригады Южной группировки войск.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовики Южной группировки войск замкнули внутреннее кольцо окружения вокруг украинских формирований в Константиновке, в юго-западной части города идет методичное уничтожение окруженных бойцов ВСУ, как при штурме «Азовстали», заявил военкор Александр Коц.

    Российские штурмовики прошли через территорию химического комбината и соединились с силами, наступавшими с северного направления, замкнув внутреннее кольцо вокруг украинского гарнизона, сообщает в Max военный корреспондент Александр Коц. По его словам, на металлургическом заводе и в юго-западной части населенного пункта происходит планомерное уничтожение окруженной группировки.

    «Знакомый сценарий – «Азовсталь» в миниатюре, только без камер западных журналистов и без эвакуационных коридоров», – отметил военкор. Он добавил, что российские силы заходят в Новоселовку – последний крупный микрорайон, где противник удерживал северный фланг.

    Потеря Новоселовки приведет к обрушению «северного балкона», откуда украинские войска пытались контратаковать со стороны Алексеево-Дружковки. Резервы противника уничтожаются на подступах к городу благодаря контролю коммуникаций операторами беспилотников. Оставшаяся часть гарнизона, по оценке журналиста, попытается прорваться малыми группами в сторону Иванополья и Дружковки или закрепиться в высотках.

    Падение Константиновки, служившей южной опорой Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, открывает южный фас Краматорска. При этом на северном направлении российские подразделения уже форсировали канал Северский Донец – Донбасс, взяли под контроль Тихоновку и ведут бои за Рай-Александровку.

    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки. Подразделения Южной группировки продвинулись в городском микрорайоне Новоселовка.

    Вооруженные силы России обошли этот населенный пункт с трех направлений для блокировки путей снабжения противника.

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    11 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    @ Macskelek/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты смонтировали три важнейших гиротронных комплекса на площадке сооружения Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции, сообщили в Проектном центре ИТЭР Росатома.

    «Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР», – подчеркивается в заявлении, передает ТАСС.

    Установленное оборудование доставили во французский Сен-Поль-ле-Дюранс в 2022 году. Производством систем занималось научно-производственное предприятие «Гиком», а организацию поставок взял на себя профильный центр Росатома.

    Ранее руководитель проекта ИТЭР Пьетро Барабаски отмечал высокую скорость возведения международного объекта. По его словам, впервые в истории строительство реактора опережает утвержденный график на шесть месяцев.

    Осенью прошлого года Россия поставила во Францию первый испытательный стенд для диагностики реактора ИТЭР. Немногим ранее отечественные специалисты приступили к испытаниям уникального материала для этой международной установки.

    Для дистанционного участия в экспериментах на токамаке ученые открыли специальный центр на базе университета МИФИ.

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    11 июня 2026, 19:44 • Новости дня
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти экстренно эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает британский журнал The Economist.

    По данным The Economist, Киев начал форсированный перенос металлообрабатывающих производств из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР на запад страны, передает РИА «Новости».

    Попытки вывезти промышленные объекты предпринимались еще в 2022 году. Однако по мере приближения российских войск темпы передислокации постоянно растут.

    Журналисты отмечают попытку перенести промышленное сердце города в Перечин с населением семь тысяч человек.

    «Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод, главный машиностроительный завод Краматорска, только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих», – говорится в публикации.

    На данный момент в Перечин уже перевезли более 3,5 тыс. сотрудников. При этом местные жители недовольны переездом такого числа рабочих. Граждан возмущает предоставленная заводчанам бронь от мобилизации, а строительство жилья для приезжих они считают нарушением своих прав.

    Ответственные за создание нового индустриального парка чиновники рассчитывают на правительственную поддержку. Западные обозреватели подчеркивают, что в принимающем высокотехнологичные производства городке ранее не занимались даже развитием дорожной сети.

    Ранее украинская администрация приступила к принудительному вывозу семей с детьми из Краматорска.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о вынужденном бегстве мирных жителей из этого города из-за поведения солдат ВСУ.

    В прошлом году власти подконтрольной Киеву части ДНР призвали оставшееся население срочно покинуть Краматорск.

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    11 июня 2026, 18:28 • Новости дня
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли к ее северо-восточным окраинам, сообщили в Минобороны.

     «Соединения и воинские части Южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР», – заявили в оборонном ведомстве, сообщает Минобороны в Мах.

    «В городе Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника», –  сообщает ведомство. Одновременно российские штурмовые группы продолжают наступательные действия в микрорайоне Новоселовка.

    В районах, которые перешли под контроль российских войск, проводится зачистка территории. В частности, осуществляется «поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Юг» обошла Константиновку с трех направлений. Военные корреспонденты зафиксировали прорыв российской армии вглубь этого населенного пункта.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о заходе российских военнослужащих на территорию местного химического завода.

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    11 июня 2026, 19:40 • Новости дня
    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького

    Вильясте назначена генеральным директором МХАТ имени Горького

    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Максима Горького.

    Соответствующая информация уже появилась в разделе «Люди театра» на официальном сайте культурного учреждения.

    Новый руководитель имеет значительный опыт работы в сфере театрального менеджмента. Начиная с 2014 года она успешно трудилась на посту директора Московского Губернского драматического театра.

    Кроме того, с 2018 года Вильясте руководила проведением Большого детского фестиваля, а также выступала директором известного смотра «Фабрика Станиславского».

    Напомним, в четверг Елена Булукова покинула пост генерального директора МХАТ имени Горького. Министерство культуры назначило ее на эту должность осенью 2025 года.

    В марте текущего года новым художественным руководителем театра стал Сергей Безруков.

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    11 июня 2026, 20:44 • Новости дня
    Производство украинских ракет «Фламинго» решили перенести в Германию

    FT: Концерн Diehl Defence хочет перенести производство украинских «Фламинго» в ФРГ

    Производство украинских ракет «Фламинго» решили перенести в Германию
    @ Daniel Karmann/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий оборонный концерн Diehl Defence из ФРГ намерен наладить выпуск дальнобойных крылатых ракет «Фламинго», оснастив их более совершенной головкой самонаведения, сообщает газета Financial Times.

    По данным FT, немецкая компания Diehl Defence собирается организовать сборку украинских крылатых ракет большой дальности в Германии, передает РИА «Новости».

    Такое решение связано с тем, что объекты военно-промышленного комплекса на Украине регулярно подвергаются ударам.

    «Немецкий производитель ракетной техники Diehl Defence надеется перенести производство украинской крылатой ракеты «Фламинго» в Германию», – отмечает издание. Еще в апреле концерн заключил технологическое соглашение с производителем этих ракет Fire Point.

    По словам директора немецкого предприятия Хельмута Рауха, инженеры могут предложить для ракет гораздо более продвинутую головку самонаведения. В ближайшие недели стороны проведут переговоры для обсуждения деталей сотрудничества.

    Накануне украинские войска ударили ракетами «Фламинго» по предприятию в Чебоксарах.

    В мае российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть подобных дальнобойных ракет.

    Владимир Зеленский сообщил о разрушении крупной производственной линии для выпуска «Фламинго».

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    11 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Трамп заявил о планах захватить иранский остров Харк
    Трамп заявил о планах захватить иранский остров Харк
    @ Aaron Schwartz/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские вооруженные силы намерены захватить иранский остров Харк, на территории которого располагается крупнейший нефтяной терминал Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал новые удары по иранской территории в ночь на пятницу, передает соцсеть Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что оборонительные возможности Тегерана, включая военно-морские и военно-воздушные силы, практически уничтожены.

    «В какой-то момент в недалеком будущем мы захватим остров Харк», – написал глава государства на своей странице. Он уточнил, что Соединенные Штаты планируют взять под полный контроль нефтегазовые рынки Ирана по аналогии с действиями Вашингтона в отношении Венесуэлы.

    Остров Харк располагается в северной части Персидского залива. Там функционирует крупнейший нефтяной терминал, играющий стратегическую роль в экспорте энергоресурсов из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня рядом с иранским островом Харк произошел взрыв неустановленного происхождения.

    Ранее американские чиновники подтвердили нанесение ударов по военным целям на этой территории.

    В ответ вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф пригрозил жесткими мерами в случае высадки войск США.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 15:50 • Новости дня
    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»

    МИД подтвердил проведение конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии

    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило планы по организации международного мероприятия на Ближнем Востоке.

    «Уникальный конкурс «Интервидение» в 2026 пройдет в Саудовской Аравии», – подчеркнули представители министерства, передает РИА «Новости».

    В МИД также уточнили порядок отбора конкурсантов. Процесс выбора участников будет проходить в строгом соответствии с установленным регламентом.

    В начале июня заместитель министра иностранных дел Александр Панкин подтвердил планы по проведению мероприятия за рубежом.

    Ранее специальный представитель президента России Михаил Швыдкой сообщил об отсутствии препятствий для реализации этого проекта.

    Финал прошлого музыкального конкурса в Москве собрал рекордную аудиторию из 4 млрд зрителей.

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    11 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    РЖД: В новых вагонах СВ будет душ и удлиненные полки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские железные дороги сообщили, что готовят к выпуску обновленные спальные составы увеличенного габарита, где пассажирам предложат двухметровые полки и просторные персональные душевые кабины.

    Вместимость будущего вагона СВ габарита Т вырастет на 11% по сравнению со стандартными аналогами. Создание перспективной модели ведется совместно со специалистами Трансмашхолдинга, сообщили ТАСС в РЖД.

    «Вагон габарита Т является новым продуктом линейки инновационных вагонов, разрабатываемых совместно с ТМХ. Его основные отличия от стандартных СВ: длина вагона больше на 73 см, ширина – на 28 см, вместимость увеличена на 11%, спальные места длиной два метра (на 16 см длиннее стандартных)», – рассказали в пресс-службе.

    Внутри проектировщики предусмотрели наличие отдельной душевой. Пассажиры также получат больше пространства для хранения личных вещей и удобные индивидуальные подлокотники.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме посетителям представили четыре концепции интерьера новинки. В холдинге отметили, что большинство участников голосования выбрали оформление в темно-синих тонах, этот вариант поддержали 45% респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заинтересовался новыми железнодорожными вагонами увеличенного габарита.

    Позже холдинг представил купейные вагоны габарита Т с душевыми кабинами. А заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников анонсировал выпуск вместительных плацкартов с длинными полками.

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    11 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Власти Украины взломали храм Киево-Печерской лавры

    Власти Украины вскрыли храм УПЦ в Киево-Печерской лавре

    Власти Украины взломали храм Киево-Печерской лавры
    @ OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители киевского Минкультуры начали силовой захват здания духовной академии и семинарии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенного рядом с Дальними пещерами в Киево-Печерской лавре.

    Украинские чиновники начали ломать замки в помещениях канонической Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре. Об этом ТАСС рассказал юрист Никита Чекман, защищающий интересы УПЦ. По его словам, действия сотрудников государственного заповедника носят незаконный характер и происходят без соответствующего постановления суда.

    «Снова тревожные вести из Киево-Печерской лавры. Прямо сейчас работники заповедника срезают замки и проникают в храм Рождества Пресвятой Богородицы», – заявил правозащитник. Он уточнил, что захватываемый объект принадлежит местной духовной академии.

    Юрист добавил, что судебные разбирательства вокруг монастыря еще не завершились. Несмотря на это, руководство заповедника продолжает совершать неправомерные действия в отношении святыни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года сотрудники заповедника ограничили доступ монахов к храмам Нижней лавры. Ранее силовики с помощью болгарки проникли в Ближние пещеры монастыря.

    А в январе руководство другого национального заповедника без решения суда выселило на улицу сестер женского монастыря под Черниговом.

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    11 июня 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от проведения военных ударов по иранской территории, которые планировались на вечер четверга.

    Об этом глава государства рассказал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».

    «Исходя из того, что обсуждения с Исламской республикой Иран были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, я как президент Соединенных Штатов Америки отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану», – подчеркнул американский лидер в своем сообщении.

    Накануне Трамп анонсировал мощную атаку на Иран из-за уничтожения американского военного вертолета. Американский лидер пригрозил разбомбить Исламскую республику в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Позже глава Белого дома сообщил о планах продолжить удары по иранской территории в ночь на 12 июня.

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    11 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

    Фракция ХДС/ХСС в ЕП предложила запретить россиянам выдачу шенгенских виз

    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие консерваторы, которых возглавляет канцлер страны Фридрих Мерц, выступили за полное прекращение оформления туристических виз для граждан России, желающих посетить страны Евросоюза.

    Представители фракции германского консервативного блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте выступили с инициативой ввести полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз россиянам, передает ТАСС.

    В заявлении партии, которую возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отмечается, что в 2025 году свой отпуск в Европе провели 500 тыс. российских граждан. «Пришло время положить конец выдаче шенгенских туристических виз российским отдыхающим», – подчеркнули авторы обращения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенгенскую зону для российских туристов. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал действия Брюсселя проявлением дискриминации по национальному признаку.

    Ранее Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз.

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    Главное
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Белгородской области
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    Мигранты вернули Европу к идее концлагерей

    Создание особых «центров возвращения» для мигрантов «вдали от европейских границ», «возможно, в Африке или в Азии», рассматривают в Евросоюзе. Похоже, страны ЕС готовятся насильственно высылать нежелательных гостей в специальные концентрационные лагеря за границей. Жители каких именно стран не нравятся европейцам больше всего – и почему политики ЕС наконец приходят к столь жестким антимиграционным мерам? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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