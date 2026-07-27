В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Евросоюз отменил санкции против российского меха соболя
ЕС исключил из санкционных списков импорт шкурок соболя из России
Европейский союз снял запрет на ввоз российских соболиных шкурок по просьбе Италии и Греции из-за отсутствия альтернативных поставщиков.
Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России, отменив запрет, введенный в апреле этого года, передает ТАСС. Исключение было предоставлено по просьбе Италии и Греции, которые являются главными покупателями этого меха в ЕС.
В Еврокомиссии пояснили, что решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя. Из-за введенных ранее ограничений европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Российский соболь исторически высоко ценится европейскими модными домами.
Италия и Греция также сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского сжиженного природного газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия и Греция потребовали исключений из нового пакета антироссийских ограничений.
Руководство Евросоюза согласовало 21-й раунд рестрикций только после смягчения невыгодных для европейской экономики положений.
Брюссель разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.