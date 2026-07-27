В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
ФСБ задержала жителя Хабаровска за шпионаж на Новую Зеландию
Мужчина в Хабаровске по собственной инициативе наладил контакт с разведкой Новой Зеландии и за деньги передавал сведения, угрожающие национальной безопасности российского государства, сообщили в ФСБ.
Фигурант дела работал на спецслужбы другой страны из корыстных побуждений, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Установлено, что задержанный 1971 года рождения самостоятельно вышел на связь со Службой безопасности и разведки Новой Зеландии. Эта структура входит в альянс «Пять глаз» (Five Eyes) вместе со спецслужбами США, Британии, Канады и Австралии.
Для отправки информации злоумышленник использовал зарубежные почтовые сервисы и мессенджеры. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали троих жителей ЛНР по подозрению в государственной измене.
В марте в Петербурге задержали мужчину, снимавшего по заданию украинских террористов оборонные и научные объекты города, и хранившего у себя расфасованные наркотики.
В мае 2025 года СМИ сообщали, что американские власти открыли партнерам по разведывательному альянсу «Пять глаз» доступ к секретной информации.