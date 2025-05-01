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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    12 комментариев
    1 мая 2025, 19:34 • Новости дня

    Times: США раскрывают союзникам по «Пяти глазам» разведданные о России и Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти начали раскрывать для партнеров по альянсу «Пять глаз» доступ к сверхсекретной информации о военных операциях Китая и России на орбите, сообщили СМИ.

    До апреля подразделение Space Delta 9, отвечающее за орбитальные военные действия США, предоставляло свои данные только американским чиновникам с особым допуском, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Times.

    В последние недели, по данным издания, разведслужбы США решили расширить сотрудничество с партнерами по альянсу «Пять глаз». Австралия, Канада, Новая Зеландия и Британия получили доступ к ранее закрытой информации о деятельности в космосе Китая и России.

    «Теперь союзники могут видеть и понимать угрозы в космосе в реальном времени», сказал источник в американских военных структурах.

    Ранее СМИ сообщали, что в Белом доме обсуждают возможность исключения Канады из разведывательного альянса «Пять глаз».

    1 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    @ IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские и украинские власти согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.

    США и Киев заключили соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции, передает РИА «Новости». Согласно заявлению Минфина США, сделка нацелена на ускорение экономического восстановления Украины за счет объединения ресурсов и совместного управления инвестициями.

    Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом, отметив, что все ресурсы на украинской территории и в территориальных водах останутся в собственности и под контролем Киева.

    «Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением», – заявила Свириденко.

    Она также уточнила, что фонд будет управляться на равных условиях – у США и Украины не будет решающего голоса, что отражает равноправие партнерства. Сделка не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями – такие предприятия, как «Укрнафта» и «Энергоатом», сохранят государственную собственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов заключить соглашение по ресурсам с Украиной, однако украинская сторона внезапно внесла изменения в предложенный документ, а также американская сторона на лондонской встрече озвучила для Киева 22 условия по урегулированию, которые были одобрены украинскими представителями, и в администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

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    30 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к обсуждению вопроса присутствия Соединенных Штатов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в рамках урегулирования на Украине, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Лихачев подчеркнул, что для начала такого диалога необходимо политическое решение на государственном уровне, передает «Интерфакс».

    «В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной», – заявил глава Росатома.

    Ранее власти России заявили о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключили совместное управление станцией с другим государством.

    Издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

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    1 мая 2025, 13:30 • Видео
    «Людоловов» Украины настигла расплата

    В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    30 апреля 2025, 08:35 • Новости дня
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В эфире радиостанции WABC спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что оказался под впечатлением от посещения Кремля.

    Уиткофф назвал Кремль «впечатляющим местом» и рассказал о своих ощущениях от встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Американский спецпосланник подчеркнул, что ни одна из его встреч с Владимиром Путиным не длилась меньше трех часов, а одна из них почти достигла пяти часов.

    По его мнению, российский лидер видит уникальную за десятилетия возможность для России переосмыслить диалог с США.

    Ранее сообщалось, что на переговорах в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия, однако Москва сочла такую инициативу неприемлемой.

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    29 апреля 2025, 22:46 • Новости дня
    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах

    Двое граждан Украины арестованы за нелегальное голосование в США

    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    В США арестовали двух граждан Украины за незаконное голосование на выборах в 2024 году. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, уточнив, что аресты произвели в сотрудничестве с DOGE Илона Маска.

    Ноэм подчеркнула, что при президентстве Дональда Трампа нарушители американских законов вынуждены будут нести ответственность.

    «При президенте Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями», – подчеркнула министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американской разведки заявил, что внешние силы не пытаются вмешиваться в выборы президента США, но якобы стремятся повлиять на них и ослабить страну.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на заседании клуба «Валдай» в Сочи о категорическом неприятии Россией обвинений американских спецслужб во вмешательстве в выборы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва решительно отвергает подобные обвинения и считает защиту от вмешательства во внутренние дела приоритетом для Кремля.

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    30 апреля 2025, 07:43 • Новости дня
    Bloomberg: Путин отклонил предложение США о прекращении огня
    Bloomberg: Путин отклонил предложение США о прекращении огня
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия, однако Москва сочла такую инициативу неприемлемой, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, предложение Уиткоффа заключалось в прекращении боевых действий между Россией и Украиной на текущих позициях сторон, передает Bloomberg.

    Российский лидер, как указывают западные источники, отклонил инициативу, поскольку она не устраивает Москву.

    В материале отмечается, что Уиткофф провел длительные переговоры с Путиным в Кремле.

    По мнению одного из собеседников агентства, для достижения прогресса в переговорах необходимо личное общение между Путиным и Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность усиления уверенности граждан в итоговой победе в ходе спецоперации, назвав это долгом страны, а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине после объявления Москвой перемирия в дни 80-летия Победы.

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    30 апреля 2025, 23:44 • Новости дня
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

    Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

    «Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

    Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

    По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    1 мая 2025, 04:31 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку

    Трамп в Ватикане призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер предложил Владимиру Зеленскому оформить соглашение по украинским ресурсам, подчеркнув крупные масштабы и силу России.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation рассказал о встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, он заявил украинскому президенту, что заключение сделки по ресурсам Украины будет целесообразным, поскольку «Россия намного больше и сильнее».

    Трамп также подчеркнул, что после модернизации армии США Россия «и близко не так сильна, как США». Ранее Минфин США сообщил о подписании сделки по природным ресурсам между США и Киевом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса находится на высочайшем уровне. В Кремле отмечали, что Россия не угрожает другим странам, но готова реагировать на потенциально опасные для ее интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский, а также подчеркнул существенное военное превосходство России над Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

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    1 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины

    Юшков: Ресурсное соглашение между Украиной и США выглядит слабым и непродуманным

    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Егвений Поздняков

    Итоговое соглашение по ресурсам не сулит выгод ни США, ни Украине. В документе огромное количество юридических неточностей, что осложнит его дальнейшую реализацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе Штатов к доходам от продажи украинских ресурсов.

    «Соглашение с юридической точки зрения выглядит слабым и непродуманным. Его подписали на скорую руку, исходя больше из политических, чем экономических причин. В конечном счете, само обсуждение темы данного договора начало бить по репутации как Дональда Трампа, так и Владимира Зеленского», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «США и Украина дискутировали по поводу этого документа несколько месяцев кряду. У общественности стали появляться вопросы к дипломатическим способностям собственных властей. Особенно эта проблема была актуальна для Белого дома, ведь Трамп пытался преподносить сделку как нечто сверхвыгодное для Штатов, с чем у Киева попросту не будет возможности не согласиться», – продолжает собеседник.

    «В этой спешке и родилось совершенно беззубое соглашение. В нем содержится непозволительное множество «белых пятен». В первую очередь, непонятно, как будет пополняться созданный инвестиционный фонд? Говорят, что с доходов от проектов, чьи лицензии он в будущем закупит. Но о каком проценте от прибыли идет речь?», – рассуждает эксперт.

    «Фактически Киев и Вашингтон учредили особое юрлицо, задачей которого станет скупка перспективных инициатив на Украине. При этом в старые предприятия оно войти не сможет. Но возникает вопрос: а откуда у фонда появится стартовый капитал? Изначально предполагалось, что стороны скинутся для его формирования», – напоминает он.

    «Однако итоговое соглашение этот момент упускает. Теперь же Киев получает еще один повод для выпрашивания денег у США: офис Зеленского может развести руками и сказать, что у него нет финансов, соответственно, их должны предоставить Штаты, которые являются их партнерами по соглашению», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Украина может с большей прямотой требовать у Белого дома военную помощь. Договор преподносился мировой общественности как уступка со стороны Киева, и теперь, когда он на нее пошел, этим можно «козырять» в диалоге с Трампом. В общем, итоговая версия соглашения получилась очень и очень сомнительной», – заключил Юшков.

    Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе США к доходам от продажи украинских ресурсов. Как сообщается на сайте американского министерства финансов, документ подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» республики.

    «Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», – заявил министр финансов США Скотт Бессент. При этом сам подписанный документ он оценил как «исторический».

    В свою очередь, глава украинского министерства экономики Юлия Свириденко поделилась некоторыми положениями сделки. По ее словам, все ресурсы республики остаются в собственности и под контролем Киева, сообщает Bloomberg. Что касается созданного инвестиционного фонда, то его управление будет осуществляться совместно. Ни у одной стороны не будет права решающего голоса.

    Кроме того, соглашение не будет пересматривать статус государственных компаний Украины. Процессы приватизации в стране остаются неизменными, а США не станут оспаривать их итоги. Доходы и взносы в новый фонд не облагаются налогами в обоих государствах, а Штаты также обязуются помочь Киеву в привлечении европейских и иных инвестиций.

    Свириденко отметила, что в первые десять лет работы фонда доходы от него не будут распределяться. Однако полученную прибыль за это время можно реинвестировать в новые проекты на территории Украины или в инфраструктурные инициативы, направленные на восстановление страны. Тем не менее, данный вопрос еще будет обсуждаться сторонами.

    Напомним, данный договор широко обсуждался еще с начала февраля текущего года. Тогда Дональд Трамп объявил о желании заключить с Киевом сделку в формате «американская поддержка в обмен на ресурсы». Изначально планировалось, что документ подпишут в конце зимы во время визита Зеленского в Белый дом, однако его встреча с американским лидером закончилась публичной перепалкой.

    После срыва заключения договора, Штаты приостановили военную помощь Украине, после чего Киев признал готовность пойти на соглашение по ресурсам. Изначальный проект документа состоял из 11 пунктов, которые были опубликованы изданием The Financial Times. Итоговый договор достаточно серьезно отошел от своего прототипа.

    Так, предполагалось, что украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи ресурсов в сформированный инвестиционный фонд. При этом автором самой идеи открытия доступа западным партнерам к украинским минералам является Владимир Зеленский. Еще осенью 2024 года он опубликовал «План победы», в котором имелось положение о совместных инвестировании и защите имеющихся в государстве ресурсов.

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    30 апреля 2025, 23:07 • Новости дня
    США заявили о готовности частично признать территориальные требования России

    Tекст: Вера Басилая

    В администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    По словам Келлога, США готовы частично признать территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Келлог отметил, что переговоры предполагают определенные уступки, и на вопрос о готовности США признать такие требования он ответил: «Частично – да».

    Также он подчеркнул, что считает неверным предположение о выходе США из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, отметив продолжение диалога.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность признания контроля России над четырьмя регионами в рамках урегулирования конфликта и готов обсуждать статус Крыма.

    Президент США Дональд Трамп подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не имеет иллюзий относительно договороспособности Украины.

    Кремль подчеркнул готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, однако официальный ответ от Киева не поступил

    В свою очередь, Соединенные Штаты предупредили о прекращении посредничества в переговорах по Украине при отсутствии ощутимых результатов и подчеркнули важность продвижения сторон.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 02:25 • Новости дня
    Вэнс исключил победу Украины в многолетнем конфликте с Россией
    Вэнс исключил победу Украины в многолетнем конфликте с Россией
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью подкастеру Чарли Кирку, что при многолетнем конфликте Украина не сможет одержать верх.

    Вэнс назвал ошибочной распространенную в СМИ идею о том, что Россия потерпит поражение, а Украина вернет себе территории, если боевые действия будут продолжаться в течение еще нескольких лет, передает РБК.

    «Это не та реальность, в которой мы живем», – подчеркнул он.

    По словам Вэнса, продолжение конфликта несет опасность не только для участвующих сторон, но и для всего мира, поскольку подобная эскалация может привести к «краху общества» и гибели миллионов человек.

    Вэнс отметил, что политика президента Дональда Трампа направлена на достижение урегулирования, а не на затягивание боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине. Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России.

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    1 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    Стало известно о возможном участии представителя США в Параде Победы

    Американский представитель мог быть приглашен на Парад Победы 9 мая

    Стало известно о возможном участии представителя США в Параде Победы
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский дипломат может посетить московский Парад Победы, сообщил источник в дипломатических кругах.

    Американский представитель может быть приглашен на участие в Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщает Ura.ru со ссылкой на телеканал «Звезда» и источник в дипломатических кругах.

    «Представитель США может стать гостем на Параде Победы 9 Мая», – сообщил источник. По его данным, Соединенные Штаты, вероятно, будут представлены на мероприятии на высоком уровне.

    Среди возможных участников с американской стороны называется госсекретарь Марко Рубио. Окончательный состав делегации будет уточнен ближе к дате проведения парада.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади состоится согласно плану, несмотря на заявления руководства Украины.

    Кремль подтвердил приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на 9 Мая.

    Также газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    30 апреля 2025, 01:05 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в отказе от мира ради сокрытия преступлений

    Зеленский отверг мирные предложения США для сокрытия преступлений, заявил Небензя

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о нежелании Владимира Зеленского принимать мирные инициативы США из-за опасений раскрытия совершенных преступлений.

    На заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России Василий Небензя обвинил Владимира Зеленского в том, что он безответственно отвергает предложения США о мире, поскольку стремится скрыть совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС.

    Небензя заявил: «Вчера руководство Украины официально подтвердило свою причастность к этому убийству, а секретарь комитета Рады по безопасности Костенко, комментируя его, заявил, что подобные методы останутся в арсенале украинских спецслужб и после прекращения войны, цитирую, «в ближайшие 10, 20, 30 лет, сколько потребуется», конец цитаты».

    По словам дипломата, такие заявления свидетельствуют о «преступной вероломной природе киевского режима, главарь которого заинтересован исключительно в спасении своей шкуры и в сокрытии совершенных им преступлений против собственного народа». Он добавил, что Зеленский, несмотря на ожидания украинцев, предпочитает эскалацию конфликта и игнорирует взвешенные мирные предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки президента США Дональда Трампа реализовать свой план урегулирования конфликта на Украине вновь потерпели неудачу из-за позиции киевского лидера, на встрече в Риме президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой увеличить поставки вооружения, а в интервью американскому журналисту Трамп заявил, что Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Зеленский.

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    29 апреля 2025, 23:48 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность участием военных КНДР в конфликте

    Госдеп США заявил о тревоге из-за вмешательства военных КНДР на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти озвучили обеспокоенность по поводу участия военнослужащих КНДР в событиях на Украине, акцентировав на ответственности третьих стран.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обеспокоен прямым участием военных КНДР в украинском кризисе, передает ТАСС.

    По ее словам, Пхеньян не способствует урегулированию ситуации, а напротив – помогает продолжению конфликта между Россией и Украиной вместе с другими третьими странами.

    По словам Брюс, перемещение военных КНДР на территорию России и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в ответ, должны быть немедленно прекращены.

    Представитель Госдепа подчеркнула, что ответственность за продолжение конфликта лежит и на Пхеньяне, и на других вовлеченных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать возможное участие северокорейских военных в событиях в Курской области, ограничившись заявлением о неизменности своей позиции.

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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