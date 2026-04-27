  Песков сообщил о приглашении ряда иностранных лидеров на парад 9 Мая
    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа
    Губернатор Севастополя назвал цель массированной атаки украинских беспилотников
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    За неделю российская ПВО сбила 2745 украинских БПЛА над регионами России
    Российские войска продвинулись к Доброполью
    Трамп заявил о риске взрыва нефтепроводов Ирана через три дня
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    27 апреля 2026, 06:10 • Новости дня

    Марочко заявил о вынужденном бегстве жителей Краматорска и Славянска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты Вооруженных сил Украины своим поведением способствуют оставлению Славянска и Краматорска Донецкой Народной Республики мирными жителями, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что солдаты ВСУ своим поведением способствуют тому, что мирные жители покидают Славянск и Краматорск, передает ТАСС. По его словам, на улицах этих городов почти не встретить людей, многие находятся в убежищах, а большая часть уже уехала из-за постоянных боевых действий.

    Марочко отметил, что украинские боевики своим поведением ускоряют отъезд граждан из населенных пунктов. Он подчеркнул, что ситуация на улицах остается крайне напряженной, и люди стараются не выходить из укрытий или вовсе покидают свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская организация «Белые ангелы» принудительно эвакуирует жителей славянско-краматорской агломерации. Российские военные атаковали ключевые позиции армии противника в этих городах. Руководящий состав местных администраций вместе с архивами спешно покидает данные населенные пункты.

    25 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале

    Военный эксперт Кнутов: Украинские дроны облегчают для увеличения дальности ударов

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина постоянно модернизирует свои дроны, делает их более легкими, что позволяет увеличивать дистанцию полета; также не исключено, что для атаки на Урал запуск дронов производился диверсионными группами с более близкого расстояния, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу украинские дроны впервые атаковали цели на Урале.

    «Основная задача атаки на Урал – оказать психологический эффект. В Екатеринбурге удар целенаправленно был нанесен по 32-этажному жилому дому (ЖК «Тринити»), чтобы вызвать общественный резонанс и так далее. Это тактика террористов, киевский режим использует ее постоянно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов, историк войск ПВО.

    По его словам, Украина модернизирует свои дроны ради увеличения дальности полета, в том числе за счет снятия шасси и запуска с катапульты, чтобы облегчить вес изделия. С этой же целью используется «рваный полет», в ходе которого двигатель временно отключается и БПЛА просто планирует. «Таким образом достигается экономия топлива», – рассказал эксперт.

    Также дальность увеличивается за счет уменьшения боевой части. На это может указывать то, что при попадании в жилой дом в Екатеринбурге повреждения ограничились выбитыми стеклами и локальным задымлением, без серьезных разрушений конструкций. «Возможно, боевая нагрузка не превышала нескольких килограмм», – предположил Кнутов.

    То, что украинские беспилотники смогли долететь до Урала, преодолев более 1700 км, ставят новые вызовы для ПВО в регионах. «В советское время рубежи ПВО закрывали всю территорию страны. В дополнение к эшелонированной ПВО существовала объектовая противовоздушная оборона. То есть конкретный объект прикрывался зенитно-ракетными дивизионами и истребительной авиацией. Но эта система целенаправленно была разрушена после распада СССР», – напомнил Кнутов.

    Сейчас эшелонированная ПВО восстановлена для защиты Москвы и Центрального экономического района (ЦЭР). «Все, что касается остальной территории, здесь эти задачи надо решать. Сегодня со спутников делаются фотографии любых комплексов ПВО в высоком разрешении. Это позволяет определить его тип и боевые характеристики. Зная это, можно составить зону радиолокационной видимости РЛС и проложить маршрут, чтобы пролететь незамеченным», – отметил спикер.

    Для комплексного решения задачи необходимо создавать рубеж от Баренцева до Черного моря. А для повышения плотности обороны отдельных объектов помимо резервистов можно было бы привлекать сотрудников частных охранных предприятий (сейчас такая практика распространилась на Украине). «Создание новых рубежей ПВО – это дорогостоящий и трудоемкий проект, но его надо реализовывать. В советское время мы создавали рубежи протяженностью 1500 км и более. Они оправдывают себя в будущем. Также необходимо развивать лазерное и электромагнитное оружие, без которого нам не обойтись в силу того, что это гораздо дешевле и эффективнее, чем зенитные ракеты», – подчеркивает эксперт.

    Кнутов при этом не исключает вероятность того, что для атаки целей на Урале запуск дронов производился не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния.

    Он напомнил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть дрон-ракета Areion. Этот комплекс был представлен в середине апреля как развитие проекта «Паляниця». Ракета поставляется в специальном транспортно-пусковом контейнере. Она совместима с пусковыми установками противокорабельного комплекса «Нептун», но также может запускаться с обычных автомобильных прицепов или полуприцепов.

    «С фуры, сняв брезент, можно запустить пару таких дронов. Я не исключаю такой вариант. Но для этого нужно, чтобы фура с беспилотниками проехала на территорию России... Это не так просто, но мы помним операцию ВСУ «Паутина», когда противник сумел найти способ доставить большое количество дронов и пусковых установок на территорию России», – напомнил собеседник.

    Также нельзя исключать, что беспилотники могли быть изготовлены на территории России, потому что «под видом волонтеров сегодня можно приобрести необходимые запчасти для сборки военных дронов».

    Кнутов подчеркивает, что Украина  с помощью Германии и Франции ведет разработку баллистической ракеты из композитных материалов на основе технологий комплекса С-300. «Эта ракета будет иметь дальность около 700 километров и боевую часть до 850 кг. Планируется, что она сможет долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Нужно готовиться к отражению всех этих ударов», – считает спикер.

    В субботу рано утром взрывы впервые прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. Украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, одна женщина была госпитализирована.

    В регионе был введен режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах, активно работали системы противовоздушной обороны. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.

    Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак. Он отметил, что враг не способен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

    25 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области

    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    На южном берегу реки Волчья выстраивалась система укрепрайонов противника, но при недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После освобождения села Бочково дальнейшее продвижение ВС России будет сопряжено с меньшими затратами и потерями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Бочково в Харьковской области.

    «Долгое время – еще за год до боев за Волчанск – река Волчья являлась некой «непреодолимой» преградой. А после того, как мы начали наступательную операцию восточнее волчанских хуторов, был освобожден, помимо села Бочково, значительный участок – больше 10 километров по южному берегу реки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Село Бочково находится на правом берегу. Река Волчья в этом районе течет на запад, поэтому ее правый берег является северным по отношению к руслу. Таким образом, контроль над правым берегом реки Волчья делает Бочково именно форпостом, а не просто очередным селом, потому что преимущество позиций на этом берегу перед левым очевидно.

    «Именно вдоль реки на южном берегу выстраивалась система укрепрайонов противника. При недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После того, как опорные пункты противника сбиты, дальше идти будет легче. За рекой Волчья находятся высоты, которые уже под нашим контролем. Поэтому дальнейшее продвижение будет сопряжено с меньшими затратами и потерями», – пояснил собеседник.

    В сводке Минобороны не случайно сделан акцент на применение FPV-дронов в ходе штурма Бочково. Это означает, что никаких классических атак бронетехникой не было. «Бочково штурмовали малыми пехотными группами при поддержке дронов. Ни на одном из участков фронта с обеих сторон нельзя сосредоточить достаточное количество личного состава и бронетехники для классической атаки. Не говоря уже о том, что преодоление таких водных препятствий как река Волчья с илистым дном на бронетехнике, мягко говоря, неразумно. Это была бы бессмысленная потеря «брони» и личного состава», – добавил Онуфриенко.

    По мере наступления российских войск в Харьковской области единая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) «оттягивается все дальше к югу».

    «Из глубины этой территории удары могут наноситься вплоть до Белгорода. Шебекино и все остальные населенные пункты при существующей дальности дронов и чешских систем залпового огня Vampire в 70 километров находятся в зоне риска, поэтому нам еще достаточно далеко идти на юг. Отбитые у врага пару километров принципиально ничего не меняют для повышения безопасности приграничных районов Белгородской области», – подчеркивает спикер.

    По данным Минобороны, в результате действий военнослужащих 126-го мотострелкового полка группировки «Север» установлен контроль над селом Бочково в Харьковской области.

    По сообщениям украинских источников, российские штурмовики выбили подразделения 159-й механизированной бригады ВСУ в ходе ожесточенных столкновений.

    Также группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Терновой, Избицкого и Шестеровки Харьковской области.

    Село Бочково было форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям. По информации Минобороны, «перед началом штурма военнослужащие активно применяли артиллерию». «Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и использования ударных FPV-дронов», – говорится в сообщении ведомства.

    В сообщении также отмечается, что подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ликвидации продюсера Квитки из бригады «Эдельвейс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский кастинг-директор Виктория Боброва с позывным «Квитка», вступившая в ряды ВСУ, уничтожена в зоне боевых действий, сообщило украинское издание «Детектор медиа».

    В зоне проведения спецоперации ликвидирована украинская продюсер Виктория Боброва, служившая в десятой отдельной штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс», передает РИА «Новости». До начала службы она была известна как кастинг-директор.

    Боброва пополнила ряды украинской армии в июне 2024 года. Ее подразделение носит название «Эдельвейс», которое вызывает прямые исторические ассоциации.

    Во время Второй мировой войны имя «Эдельвейс» принадлежало первой горнопехотной дивизии нацистской Германии. Это формирование участвовало в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных операциях против партизан в ряде европейских стран, включая Югославию и Италию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие уничтожили опорный пункт десятой горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР.

    В зоне проведения специальной военной операции бойцы ликвидировали медийную украинскую снайпершу Ангелину Васильченко.

    Французское издание Le Monde опубликовало расследование о сотнях симпатизирующих нацизму солдат в рядах украинской армии.

    25 апреля 2026, 09:29 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона

    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Для удара по Свердловской области противник мог использовать недорогой беспилотник самолетного типа FP-1 с уменьшенной боевой частью ради увеличения дальности полета, отметил эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

    Вооруженные силы Украины могли запустить по Екатеринбургу аппарат FP-1 из Харьковской области, передает ТАСС.

    Официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов пояснил: «Расстояние от ближайших площадок запуска в Харьковской области до Екатеринбурга по прямой около 1 800 км».

    По словам эксперта, этот беспилотник способен преодолеть такую дистанцию при снижении веса боевой нагрузки. Сборка аппарата происходит на Украине, а его стоимость составляет около 50 тыс. долларов. Характер незначительных повреждений здания указывает на тестовый характер пуска.

    Специалист полагает, что противник испытывает новые двигатели или конструктивные решения для увеличения дальности полета.

    Ранее Министерство обороны впервые отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Свердловской и Челябинской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. В результате инцидента медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    Всего за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 127 вражеских дронов над регионами страны.

    25 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Жога заявил о досягаемости Урала для атак БПЛА
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

    Жога заявил, что регионы Урала оказались в зоне риска по атакам беспилотников, передают «Вести». Он отметил, что враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

    Рано утром 25 апреля украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, а одна женщина была госпитализирована. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.

    Жога также обратился к жителям Челябинской и Свердловской областей, призвав их сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о прямой угрозе воздушных ударов по Уралу. В результате недавней атаки украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. После этого инцидента медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    26 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Доброполью в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление, продвигаясь по трассе в районе Новоалександровки и на славянском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения развивают успех в Донецкой народной республике, продвигаясь к Доброполью, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава региона Денис Пушилин.

    «На добропольско-красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполье по трассе в районе Новоалександровки», – сообщил он.

    Кроме того, глава ДНР сообщил об успехах на славянском направлении. По его словам, бойцы продвигаются в районе села Рай-Александровка, а также зафиксированы успехи около Калеников. При этом тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Кривые Луки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения зашли на окраины населенного пункта Белицкое в ДНР.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Нового Донбасса.

    После освобождения Павловки и Александровки российская армия продвинулась в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища.

    25 апреля 2026, 08:49 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении штаба ВСУ в Черниговской области
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункт связи и штаб, координирующий запуски и наведение на цели украинских БПЛА, уничтожены ударом в городе Городня Черниговской области, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что пункт связи и штаб, отвечавшие за координацию запусков и наведения украинских беспилотников, были уничтожены ударом в городе Городня Черниговской области, передает РИА «Новости».

    «Уничтожены пункт связи и местный штаб, координирующий запуски и наведение на цели украинских БПЛА, находившиеся на территории бывшего аэродрома и рядом с ним», – заявил Лебедев. По его словам, в результате удара погибли 11 военнослужащих ВСУ, половина из которых – офицеры.

    Кроме того, сообщается об уничтожении склада с беспилотниками и мобильных установок для запуска дронов. Именно с этого объекта, по данным подполья, осуществлялись атаки на города Орел, Брянск и Смоленск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили предприятие по сборке реактивных беспилотников под Черниговом. До этого подполье заявило об уничтожении ключевой вышки спецсвязи ВСУ в данном городе. В результате других атак в этом регионе украинские военные потеряли склады горюче-смазочных материалов и технику.

    25 апреля 2026, 06:28 • Новости дня
    Беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА поврежден жилой дом в Екатеринбурге, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.

    «По Екатеринбургу была совершена атака БПЛА. Поврежден жилой дом», – сообщил Паслер в Max.

    На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, эвакуированы 50 человек. В регионе введен режим «Ковер», воздушное пространство закрыто на всех высотах, активно работают системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения беспилотника в Дзержинском округе загорелось помещение производственного предприятия, пожар ликвидирован. ПВО уничтожила пять беспилотников над Воронежской областью.

    25 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Число пострадавших после атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти человек
    @ Сергей Фаюстов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    После атаки беспилотника в Екатеринбурге за медицинской помощью обратились девять человек, одна женщина госпитализирована с отравлением продуктами горения, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

    Количество граждан, обратившихся за медицинской помощью после атаки БПЛА в Екатеринбурге, увеличилось до девяти, сообщил в Max Паслер.

    По словам губернатора, среди пострадавших травматических повреждений не зафиксировано.

    Глава региона сообщил, что одна пациентка была госпитализирована из-за отравления продуктами горения, остальные пострадавшие получили необходимую помощь без госпитализации. С жителями поврежденного дома продолжают работать психологи.

    Ранее украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге.

    В результате атаки на жилой дом в Екатеринбурге медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    24 апреля 2026, 23:20 • Новости дня
    Ликвидирован пожар на предприятии в Калужской области после падения БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в Max

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения беспилотника в Дзержинском округе загорелось помещение производственного предприятия, пожар ликвидирован, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. 

    Дроны были перехвачены силами ПВО над территориями Кировского и Дзержинского округов, а также на окраине Калуги, сообщил губернатор в Max.

    На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС и специальная группа, которым удалось быстро ликвидировать возгорание.

    Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Серьезных повреждений гражданской и промышленной инфраструктуры также не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 11.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО были сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    Комментарии (0)


    25 апреля 2026, 07:57 • Новости дня
    ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Max, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областей.

    Кроме того, беспилотники были ликвидированы в небе над Татарстаном и Крымом. Также ПВО отработала по воздушным целям над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом в Екатеринбурге. После атаки БПЛА на дом в Екатеринбурге зафиксировано шесть обращений за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована.

    26 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    О массированной атаке ВСУ на Севастополь ночью сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Max-канале. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, четверо получили ранения.

    Развожаев уточнил, что от атаки пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждены два магазина – в них выбиты стекла, а на улице Загородная Балка у станции технического обслуживания была пробита крыша.

    Губернатор рассказал, что между Родным и Терновкой после падения осколков сбитого беспилотника начался пожар в поле, где загорелась трава. В районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек и повреждена контактная линия железной дороги.

    Силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.


    24 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Украина бросила дроны P1-Sun против российских «Гераней»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины начали применять беспилотные летательные аппараты P1-Sun, так называемые «Писюны», для борьбы с российскими беспилотниками «Герань», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Украина теперь использует беспилотники-перехватчики «Писюн» (P1-SUN) – юмор у них такой, запускаемые с самолетов Ан-28, для противодействия российским «Гераням», – написал специалист в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили об использовании российских беспилотников «Герань» в качестве носителей FPV-дронов. Российские барражирующие боеприпасы сбили украинский вертолет Ми-24 на южном направлении.

    Издание The War Zone сообщило об оснащении этих аппаратов переносными зенитными ракетными комплексами.

    25 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Бочково в Харьковской области
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Бочково в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Терновой, Избицкого и Шестеровки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом Миропольем, Комаровкой и Новодмитровкой.

    Противник при этом потерял более 160 военнослужащих, бронемашину, станцию РЭБ и три склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка беспилотных систем ВСУ около Великой Шапковки, Паламаревки, Шийковки, Боровой, Новосергеевки Харьковской области, Татьяновки, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Кривой Луки, Рай-Александровки, Малиновки, Николаевки, Ильиновки и Артема ДНР.

    При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии у Шевченко, Светлого, Новотроицкого, Рубежного, Сергеевки, Белицкого ДНР, Веселого, Новоподгороднего и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 310 военнослужащих и две станции РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Маломихайлови, Добропасово Днепропетровской области, Александрограда ДНР, Любицкого, Воздвижевки, Верхней Терсы и Мирного Запорожской области.

    Противник потерял до 260 военнослужащих и склад материальных средств, отчитались в Минобороны.

    Отметим, российские войска за неделю освободили два населенных пункта: они взяли под контроль харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    Ранее российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.

    Глава МИД Ирана отправился в Москву для переговоров
    Ликвидирована офицер бригады ВСУ «Эдельвейс» Виктория Боброва
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Актер Пангаев из «Улиц разбитых фонарей» умер в Москве
    Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии
    Депздрав Москвы предупредил о притворяющихся сотрудниками поликлиники мошенниках

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

