Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Минобороны Украины отказалось от демобилизации
Минобороны Украины отказалось от демобилизации до завершения военного положения
Украина не будет проводить демобилизацию до окончания режима военного положения, заявил замминистра обороны Иван Гаврилюк, ссылаясь на законодательство страны.
Первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что проведение демобилизации до окончания действия режима военного положения невозможно по законодательству, сообщает ТАСС.
Гаврилюк подчеркнул, что демобилизация может быть осуществлена только после завершения действия правового режима военного положения.
В интервью агентству «Укринформ» он отметил, что для замены военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, необходимо создать хорошо подготовленный резерв.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине предложили продлить сроки прохождения медицинской комиссии для ограниченно годных к военной службе. В Киеве прошел митинг родных военных, требующих демобилизации. На площади Независимости в Киеве ранее состоялась акция протеста родственников военных ВСУ с требованиями установить четкие сроки службы и обеспечить процесс демобилизации военнослужащих.