Молдавские фермеры пригрозили протестами из-за украинского зерна

Ассоциация «Сила фермеров» пригрозила протестами из-за украинского зерна

Tекст: Денис Тельманов

Правящая партия «Действие и солидарность» 4 сентября одобрила лицензирование импорта зерна, но сократила срок действия этой меры до 31 октября без возможности продления. Ассоциация потребовала пересмотреть это положение, иначе аграрии с 31 октября выйдут на протесты с тракторами, передает РИА «Новости».

В ассоциации заявили, что получают сигналы из разных районов о возможности организации протестов, если парламент на этой неделе не продлит срок действия лицензий. Фермеры опасаются, что истечение меры 31 октября может повлиять на местный рынок из-за дешевого импорта с Украины.

Организация обратилась в мэрию Кишинева за разрешением провести марш по центральной улице 31 октября, а затем митинг на площади Великого национального собрания. Также они просят разрешить установить палатки.

Аграрии недовольны введением режима обратного налогообложения с 2027 года. Они настаивают на возмещении акцизного налога на дизельное топливо, прямых компенсациях и отказе от повышения налогов.

В ассоциации констатировали, что примерно 25% фермеров юридически неплатежеспособны из-за стихийных бедствий, дефицита финансирования, роста цен и логистического кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце молдавская ассоциация «Сила фермеров» потребовала продлить механизм лицензирования импорта зерновых и масличных культур с Украины.

В прошлом месяце лидер ассоциации Александр Слусарь заявил о намерении аграриев приехать в Кишинев на тракторах в случае игнорирования требований.

Молдавские власти решили продлить режим лицензирования на ввоз сельхозпродукции с Украины.