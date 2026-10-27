США попросили перенести встречу Рубио с главой МИД Венгрии

МИД Венгрии: Встречу Аниты Орбан и Марко Рубио перенесли по просьбе США

Tекст: Денис Тельманов

Переговоры глав внешнеполитических ведомств Венгрии и США были изначально запланированы на вторник. В настоящий момент Марко Рубио сопровождает президента Дональда Трампа в поездке в штат Техас, передает ТАСС со ссылкой на венгерское агентство MTI.

Предстоящие переговоры станут первой встречей Аниты Орбан с американским коллегой после прихода к власти в Венгрии нового правительства Петера Мадьяра полгода назад.

Ожидается, что стороны затронут вопрос о продлении исключения из американских санкций для поставок российской нефти на венгерские нефтеперерабатывающие заводы. Венгерские власти называют эту тему первостепенной в отношениях с администрацией Трампа.

Нынешнее исключение из санкций США на поставки российской нефти для Венгрии истекает 21 ноября. В середине октября Петер Мадьяр назвал логичным продление этой меры еще на один год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал отмену санкций против российского дизеля.

В марте премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рассказал о выгоде поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» для Венгрии и Словакии.

В феврале правительство Венгрии вскрыло государственные стратегические резервы нефти из-за блокировки поставок российского сырья Украиной.