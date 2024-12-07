В Киеве прошла акция протеста родственников военных ВСУ

Родственники военных ВСУ потребовали четких сроков службы и демобилизации

Tекст: Вера Басилая

Украинский телеканал Еspreso сообщил о проведении акции протеста на площади Независимости в Киеве, в которой приняли участие родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Участники мероприятия держали плакаты с требованиями установить четкие сроки службы в армии и обеспечить демобилизацию фронтовиков, передает ТАСС.

Телеканал также информировал, что Министерство обороны Украины планирует завершить работу над проектом закона, который будет определять порядок и условия увольнения военнослужащих со службы, до 18 декабря.

Ранее газета Financial Times сообщала, что за первые десять месяцев 2024 года из рядов ВСУ уволилось больше солдат, чем за предыдущие два года вместе взятые.

Ранее в ноябре Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.

Депутат Рады Федор Вениславский заявил, что украинцев обманули обещаниями о сроках демобилизации.

Издание The Economist писало, что моральное состояние украинских бойцов ухудшается из-за отсутствия перспектив ротации или демобилизации и систематической слабости Украины.