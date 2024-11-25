«Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не встанут на ноги, никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие мать и отец.0 комментариев
The Economist сообщил о готовности украинских военных к уступкам России
The Economist: Украинские военные согласились на уступки России ради прекращения огня
Британский журнал The Economist сообщил о готовности украинских военных к территориальным уступкам в пользу России в обмен на прекращение огня, что связано с усталостью от конфликта и моральной слабостью бойцов.
Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы пойти на территориальные уступки России для прекращения огня, пишет The Economist.
Согласно данным издания, моральное состояние украинских бойцов ухудшается из-за отсутствия перспектив ротации или демобилизации и систематической слабости Украины, что побуждает их рассматривать уступки как единственный выход из конфликта, передает ТАСС.
Офицер с позывным Чеченец сообщил изданию, что в его подразделении 70% военнослужащих готовы к территориальным уступкам из-за усталости от конфликта. Он отметил, что это решение вызвано отсутствием реальных изменений на фронте и истощением сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики не смогли определить цель атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, что вызвало дополнительные вопросы о стратегиях Киева, также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует переложить вину за утрату украинских земель на собственный народ, а многие украинцы начинают смиряться с поражением в конфликте с Россией.