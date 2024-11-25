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    Падение «индекса несломленности» ведет украинцев к переговорам с Россией
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    США пригрозили союзникам за помощь в аресте Нетаньяху
    Стало известно о бегстве ВСУ с востока Великой Новоселки
    Российские войска выбили ВСУ из Елизаветовки под Курахово в ДНР
    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске
    В России обвинили ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не встанут на ноги, никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие мать и отец.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    11 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    13 комментариев
    25 ноября 2024, 08:38 • Новости дня

    The Economist сообщил о готовности украинских военных к уступкам России

    The Economist: Украинские военные согласились на уступки России ради прекращения огня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский журнал The Economist сообщил о готовности украинских военных к территориальным уступкам в пользу России в обмен на прекращение огня, что связано с усталостью от конфликта и моральной слабостью бойцов.

    Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы пойти на территориальные уступки России для прекращения огня, пишет The Economist.

    Согласно данным издания, моральное состояние украинских бойцов ухудшается из-за отсутствия перспектив ротации или демобилизации и систематической слабости Украины, что побуждает их рассматривать уступки как единственный выход из конфликта, передает ТАСС.

    Офицер с позывным Чеченец сообщил изданию, что в его подразделении 70% военнослужащих готовы к территориальным уступкам из-за усталости от конфликта. Он отметил, что это решение вызвано отсутствием реальных изменений на фронте и истощением сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики не смогли определить цель атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, что вызвало дополнительные вопросы о стратегиях Киева, также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует переложить вину за утрату украинских земель на собственный народ, а многие украинцы начинают смиряться с поражением в конфликте с Россией.

    24 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    В Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию

    Около 150 тыс перемещенных лиц вернулись с Украины, включая 70 тыс. в Мариуполь

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Верховной рады Максим Ткаченко заявил о возвращении около 150 тыс. временно перемещенных лиц, включая 70 тыс. в Мариуполь, из-за отсутствия должной помощи на Украине.

    Депутат украинского парламента Максим Ткаченко заявил, что жители Мариуполя и других территорий, вошедших в состав России, возвращаются домой с Украины, где они находились в статусе временно перемещенных лиц, передает ТАСС. По словам депутата, уже около 150 тыс. таких лиц вернулись, из них примерно 70 тыс. в Мариуполь.

    Ткаченко назвал эти цифры «ужасающими» для Киева, указывая на неудовлетворительные условия для перемещенных из Донбасса и Новороссии. По словам депутата, на подконтрольной Украине территории временные переселенцы сталкиваются с нехваткой жилья, социальной поддержки, компенсаций и рабочих мест.

    Депутат отметил, что украинские работодатели зачастую скептически относятся к этой категории людей, предлагая им преимущественно низкооплачиваемые вакансии.

    Напомним, накануне вице-премьер Хуснуллин заявил, что до конца текущего года будет утверждена масштабная программа восстановления Донецка, которая включает капитальный ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры.

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    25 ноября 2024, 02:53 • Новости дня
    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам ракеты «Орешник» на «Южмаше»

    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения, сообщило Reuters.

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая ранее поразила завод «Южмаш» в Днепропетровске. Из соображений безопасности СМИ попросили не раскрывать точное местоположение объекта, пишет «Коммерсант».

    Сообщается, что на данный момент фрагменты ракеты находятся в специальном ангаре, где будет проведена тщательная экспертиза. Украинские эксперты планируют использовать данные обломки для изучения цепочек поставок российской армии и производства ракеты.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 02:20 • Новости дня
    Губернатор сообщил о возгорании на заводе в Калуге после атаки беспилотников

    В Калуге на территории промышленного предприятия возник пожар в результате падения БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника на окраине Калуги, что привело к возгоранию на территории промышленного предприятия.

    Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, в ночь на понедельник система ПВО уничтожила три украинских беспилотника на окраине Калуги. На месте падения обломков на территории промышленного предприятия возникло возгорание, передает ТАСС.

    По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа, добавил Шапша.

    Ранее силы ПВО сбили шесть дронов над Брянской областью.

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    24 ноября 2024, 23:02 • Новости дня
    Украинские войска расстреляли и сожгли семью в Селидово

    Очевидец рассказал о расстреле и сожжении семьи в Селидово отрядом ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    В освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела, сообщил очевидец.

    Украинские военные застрелили и сожгли пятерых членов семьи мирного жителя в недавно освобожденном российскими войсками городе Селидово в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом рассказал очевидец происшествия, который вместе с единственным выжившим членом семьи провел захоронение.

    «Володя остался один жив из шести человек. Вышел в туалет на улице, услышал крик и шум. Голову вытащил – всю семью вывели из дома, расстреляли. Он успел скрыться. А следом пришел, а они уже сожженные», – рассказал собеседник агентства.

    Семья Володи состояла из его жены Ольги, сына Ромы, внука Влада, невестки Ольги и свахи. Все пятеро были убиты и сожжены. Останки пришлось хоронить наспех, прямо возле дома, под обстрелами. «Закапывали их 29-го числа, но уже по улице Карла Маркса, возле квартиры. Везде боевые действия, обстрелы. Собирали спаленные тела в мешочки и похоронили», – добавил очевидец.

    Напомним, 28 октября беженцы из Украинска обвинили ВСУ в расстреле мирных жителей и животных.

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    24 ноября 2024, 18:23 • Новости дня
    Депутат Киевсовета предложила насильственную мобилизацию

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины, ссылаясь на сложную ситуацию с пополнением армии.

    Как передает ТАСС, депутат Киевского городского совета Алина Михайлова предложила насильственно мобилизовать всех граждан Украины. По ее словам, мобилизация должна проводиться принудительно, когда сотрудники военкоматов хватают людей прямо на улице и силой затаскивают в свои автобусы. Она заявила об этом в интервью агентству ТСН, рассмеявшись во время обсуждения методов мобилизации.

    В украинских Telegram-каналах регулярно появляются записи, где сотрудники военкоматов насильно заталкивают мужчин в микроавтобусы. Этот способ уже получил название «бусификация». Михайлова подчеркнула, что все граждане должны быть мобилизованы, чтобы избежать случаев, когда кто-то может заплатить от пяти до десяти тысяч долларов за отсрочку или покинуть страну. «Всех – на фронт», – заявила она.

    Депутат также подвергла критике тех, кто высмеивает методы мобилизации в соцсетях. В ходе обсуждения погибших при попытках покинуть Украину вплавь, она едва сдержала смех. С февраля 2022 года Госпогранслужба Украины сообщила о гибели 42 человек при попытке переплыть реку Тису на границе с Румынией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на Украине разработали новый формат контракта с ВСУ, позволяющий молодым людям от 18 лет добровольно поступать на службу, при этом контракт предусматривает ограниченный срок службы и материальное обеспечение.

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    24 ноября 2024, 15:58 • Новости дня
    На Украине зафиксировали диверсии против полиции

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине полиция зафиксировала серию диверсий с использованием взрывчатки и «растяжек» против своих сотрудников, что привело к усилению мер безопасности.

    Украинская полиция зафиксировала серию диверсий против своих сотрудников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда». В сообщении говорится: «Взрывчатка и «растяжки»: полиция фиксирует диверсии против сотрудников».

    Журналисты рассказали о трех недавних инцидентах, произошедших в Киеве. Один из них включал дистанционно управляемое взрывное устройство, другой – «схему» с ложным вызовом сотрудников полиции в квартиру с «растяжкой» на входной двери. Эти диверсии, по утверждению издания, были якобы организованы местными жителями, завербованными российскими спецслужбами. Однако издание не приводит доказательств этой версии.

    Полиция усилила меры безопасности и проводит расследование для установления всех обстоятельств этих инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе подростки подожгли квартиру сотрудника военкомата, что стало первым таким случаем в регионе, в результате инцидента никто не пострадал. Также сообщалось, что в Киеве ночью неизвестные подожгли несколько автомобилей ВСУ в районе Минского массива, в результате чего автомобили полностью сгорели.

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    24 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    ЕБРР отказал украинским олигархам в помощи по восстановлению Украины

    ЕБРР отказался сотрудничать с украинскими олигархами в восстановлении Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский банк реконструкции и развития принял решение не сотрудничать с олигархами на Украине, включая владельца SCM Holdings Рината Ахметова, в рамках программы восстановления страны после конфликта.

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказывается от сотрудничества с украинскими олигархами в вопросах восстановления страны, сообщает РИА «Новости». Президент банка Одиль Рено-Басс заявила, что освобождение экономики Украины от влияния олигархов является фундаментальной задачей для европейской интеграции.

    В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera она подчеркнула, что банку важно избегать компромиссов, которые могут повредить долгосрочным перспективам Украины. «Если бы мы пошли на компромисс в этом вопросе, мы бы нанесли ущерб долгосрочным перспективам страны», – отметила Рено-Басс.

    ЕБРР также выразил нежелание кредитовать или гарантировать займы для компании ДТЭК, находящейся под контролем Рината Ахметова. Банк считает, что Ахметов должен отказаться от контроля над группой для продолжения сотрудничества.

    Рено-Басс подчеркнула необходимость структурных реформ на Украине, отметив, что роль олигархов в экономике слабеет из-за войны, но может измениться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные инвесторы превратили долги Украины в золотую жилу, получив возможность зарабатывать на них. Евросоюз и Международная финансовая кооперация (МФК), являющаяся членом группы Всемирного банка, подписали соглашение об инвестициях для реконструкции Украины на 500 млн евро. ЕБРР приостановил доступ России к финансам и экспертизе банка.

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    24 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Bloomberg: Байден отказался от призыва принять Украину в НАТО

    Администрация Байдена решила не призывать к принятию Украины в НАТО из-за низких шансов

    Bloomberg: Байден отказался от призыва принять Украину в НАТО
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация Джо Байдена рассматривала возможность призыва к принятию Украины в НАТО, но отказалась от этой идеи, полагая, что у нее низкие шансы на успех в краткосрочной перспективе, пишет Bloomberg.

    Администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность публичного призыва к приему Украины в НАТО, но отказалась от этой идеи, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Основной причиной такого решения стала низкая вероятность успеха подобных призывов в краткосрочной перспективе. Эта мера была задумана как один из шагов в поддержку Украины до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США.

    Вместо официального призыва к членству Украины в НАТО, Вашингтон планирует заключить ряд двусторонних соглашений по безопасности, чтобы предоставить Украине определенные гарантии. Но о каких именно гарантиях идет речь, агентство не уточняет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что страны НАТО полностью включились в конфликт на Украине, и допустил возможность его эскалации, а в НАТО заявили, что помогают Киеву не из милосердия.

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    24 ноября 2024, 19:37 • Новости дня
    Польские фермеры приостановили блокаду границы с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства, дав правительству две недели на удовлетворение своих требований, сообщает радиостанция RMF FM.

    Как сообщает РИА «Новости», фермеры и министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский достигли соглашения: фермеры направят свои требования в министерство, а у министра будет две недели на их рассмотрение. Протест, таким образом, будет приостановлен до 10 декабря.

    Однако фермеры предупредили, что в случае неудачи в переговорах с правительством, они планируют организовать массовый протест по всей восточной границе страны. Основными требованиями протестующих остаются прекращение переговоров со странами Меркосур о введении режима свободной торговли и отказ от повышения налогов для сельхозпроизводителей.

    Фермеры обеспокоены тем, что в странах Меркосур стандартов качества продукции нет, что может привести к поступлению на польский рынок низкокачественных товаров и невозможности конкуренции местных производителей.

    Ранее в Львовском отделении таможни сообщили, что польские фермеры устроили акцию протеста на КПП «Медыка – Шегини» и заблокировали движение.

    До этого польские фермеры в начале октября организовали протесты у границы с Украиной, требуя ограничить ввоз дешевой продукции.

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    25 ноября 2024, 09:29 • Новости дня
    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово

    Глава Международного общественного трибунала Григорьев обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово

    Tекст: Вера Басилая

    В Селидово ВСУ при отступлении расстреляли более 100 мирных граждан, которых нашли на улицах или в домах, свидетельства преступлений украинских боевиков зафиксированы и переданы правоохранительным органам, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    «В Селидово мы обнаружили очередной массовый расстрел мирных граждан – очередное военное преступление киевского режима. По подтвержденным данным было убито, как минимум 100 жителей города. При отступлении ВСУ просто убивали мирных граждан, которых нашли на улицах и в домах. Мы обнаружили множество тел со следами пулевых ранений в голову и в область сердца. Все это нами зафиксировано в рамках работы нашего  Международного общественного трибунала, дальше будут работать уже наши правоохранительные органы», – заявил Григорьев.

    Глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов привел свидетельства чудом спасшихся очевидцев преступлений ВСУ. По словам Григорьева, они видели и слышали, как украинские снайперы и автоматчики расстреливали их знакомых, соседей, родственников.

    Как рассказала жительница Селидово Наталья Р., во время оккупации Селидово украинскими войсками на Кучуринской улице была убита вся семья.

    По ее словам, украинские военные заходили, взламывали квартиры, расстреливали в упор. Кроме того, жители, которые прятались от боевиков, слышали грузинскую речь, наемники «бегали по домам, кричали, где есть тут мирные люди, выходите, где вы, что вы».

    «В 12-м доме по Щорса засел украинский снайпер и расстреливал мирных направо и налево. Очень много наших друзей погибло во дворе. Кто-то хотел выйти прикрыть тела. При накрытии тела ложились рядом. Кто-то побежал за помощью. Тоже погибли. Здесь, наверное, до 25 убил. Это только этот украинский снайпер. Конечно, мы были в шоке», – сообщила жительница Селидово.

    «Рядом с девятиэтажки женщина выходила пожилая. Украинский военный просто развернулся, выстрелил в голову и пошел дальше. Вот так просто украинские военные… Это вообще не укладывается. Я понимаю, война. Ну, воюйте военные с военными. Украина всегда недолюбливала Донбасс. Мы всегда для них изгои были. Всегда. А с 2014 года это пошло по накату», – заявила Наталья Р.

    Ранее очевидец сообщил, что в освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела.

    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в убийстве жителей Селидово.

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    25 ноября 2024, 03:03 • Новости дня
    Российские войска выбили отряды ВСУ из Елизаветовки в ДНР

    Рогов сообщил о зачистке Елизаветовки от украинских войск

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска проводят зачистку от украинских подразделений в Елизаветовке, находящейся южнее Курахова в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что в южной части Курахова идут активные боевые действия, и противник был выбит из Елизаветовки, передает ТАСС.

    «В кармане южнее Курахова идут активные боевые действия в селе Романовка, противник выбит из Елизаветовки, идет зачистка населенного пункта от остатков противника», – заявил он.

    Напомним, 22 ноября Минобороны сообщило, что российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР.

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    24 ноября 2024, 11:58 • Новости дня
    Мобилизация задержала пуск отопления в Кривом Роге

    Стало известно о трудностях с запуском отопления в Кривом Роге из-за кадрового дефицита

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Коммунальщики Кривого Рога столкнулись с трудностями в запуске отопительного сезона из-за нехватки квалифицированных кадров, что вызвано мобилизацией.

    Кадровый голод, вызванный мобилизацией, стал серьезной преградой для коммунальных служб Кривого Рога, которые должны были завершить подключение горожан к отоплению, передает РИА «Новости». Как сообщили в Криворожской теплоцентрали, завершение отопительных работ планировалось на 8 декабря, однако выполнение этих планов осложняет несколько факторов. Среди них выделяются многолетние долги предприятия, изношенная инфраструктура и острая нехватка рабочих кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле призвали Киев прекратить отправлять украинцев на смерть, а хакеры RaHDit раскрыли данные о подлежащих мобилизации ВИЧ-инфицированных на Украине. Украина подготовила новые контракты с Вооруженными силами Украины для молодежи.

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    24 ноября 2024, 11:42 • Новости дня
    Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине

    Песков: США провоцируют эскалацию конфликта на Украине безрассудными шагами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, Песков отметил, что России приходится постоянно отвечать на такую беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует в первую очередь уходящая администрация в Вашингтоне.

    Песков также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России, утвержденное президентом Владимиром РФ Путиным. Он заявил, что эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность. «Президент (РФ Владимир) Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами», – отметил Песков.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия президента США Джо Байдена и его союзников в Европе направлены на сохранение гегемонии за счет обострения глобальной ситуации.

    Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Джо Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

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    24 ноября 2024, 23:38 • Новости дня
    The Economist сообщил о нехватке и плохой подготовке призывников на Украине

    ВСУ страдают от нехватки новобранцев и низкого качества призывников

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины испытывают серьезные трудности с мобилизацией из-за нехватки личного состава и низкого качества призывников, что может привести к непоправимой ситуации к весне, сообщил The Economist.

    По информации издания, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в мобилизации. Несмотря на усилия властей, под ружье поставлены лишь две трети от запланированного количества новобранцев. В Киеве опасаются, что к весне ситуация может стать критической, передает ТАСС.

    Кроме недостаточных темпов мобилизации, существует и проблема качества новобранцев. Большинство призывников либо слишком стары, либо не мотивированы. Командир батальона с позывным Лес отметил, что часто получает новобранцев старше 45 лет, некоторые из них даже старше 50, с медицинскими заключениями о непригодности к службе. «Иногда мне кажется, что я управляю детским садом, а не боевым подразделением», – заявил он.

    Журналист The Economist посетил центр подготовки новобранцев и пообщался с 51-летним Григорием из Полтавской области, который был призван с плохим зрением. Григорий признался, что удивлен призывом и испытывает трудности с физическими нагрузками.

    Накануне депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины, ссылаясь на сложную ситуацию с пополнением армии.

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    25 ноября 2024, 08:54 • Новости дня
    Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского «верховным тэцэкашником»

    Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в затягивании боевых действий и манипуляциях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Александр Дубинский, депутат Верховной рады, заявил, что мировое сообщество воспринимает Владимира Зеленского как главного палача, ответственного за затягивание конфликта и манипуляции с общественным мнением.

    Как сообщает RT, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Дубинского, мировое сообщество рассматривает Зеленского как «верховного тэцэкашника», чья роль заключается в затягивании боевых действий и создании ложной картины происходящего для зарубежной прессы.

    По его словам, президент Украины манипулирует общественным мнением, используя фейковые социологические опросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Владимир Дацье рассказал, что его мобилизовали во время рейса дальнобойщиком, остановив на блокпосту, а ранее сообщалось, что насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей пожаловался на русскую музыку в ТЦК.

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    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

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    Падение «индекса несломленности» ведет украинцев к переговорам с Россией

    Украинские и западные социологи продолжают выяснять, готово ли общество к переговорам с Россией и территориальным уступкам. И они, как правило, выдают противоречивые результаты. В чем заключаются особенности этого противоречия и каковы реальные настроения украинцев относительно урегулирования конфликта? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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