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    23 июля 2024, 19:10 • Общество

    Украинцы смиряются с поражением в конфликте с Россией

    Эксперты объяснили готовность украинцев отказаться от части территорий ради окончания конфликта

    Украинцы смиряются с поражением в конфликте с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Алёна Задорожная

    «Кладбища переполнены, и это наталкивает людей на идею необходимости завершения боевых действий». Такими словами политологи комментируют крайне показательные результаты последних соцопросов, проведенных на Украине. Граждане страны, как выясняется, все больше готовы отказаться от военной борьбы и в той или иной степени поддерживают три варианта мирного соглашения с Россией.

    Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил об увеличении втрое доли граждан Украины, готовых на территориальные уступки ради скорейшего достижения мира с Россией. Если в период с мая 2022-го по май 2023 года отказаться от части регионов были готовы 8-10% граждан, то теперь их доля составляет 32%.

    Авторы исследования также предполагают, что при потенциальном обсуждении условий заключения мирного соглашения, украинцам будет предложено некое «пакетное соглашение». В нем, как полагают социологи, будут как позитивные, так и негативные для Украины варианты. Поэтому исследователи придумали следующие варианты «пакетов».

    Первый «пакет» предполагает сохранение за Россией новых регионов, отказ Украины от вступления в НАТО, но ее вхождение в состав ЕС (38%). Второй «пакет» выглядит так: Украина не признает потерю пяти регионов, они остаются под контролем России, но при этом страна вступает в ЕС и НАТО (47%). Третий «пакет» – Украина вступает в ЕС и НАТО, сохраняет контроль над Запорожьем и Херсоном, но отказывается от Крыма и Донбасса (57%).

    Как отмечают эксперты, примечательно в этих «пакетах» то, что ни один из них не предполагает военного выхода ВСУ на границы 1991 года и отвоевывания территорий. Речь идет лишь о готовности в той или иной степени к переговорам с Россией и их повестке. При этом неделей ранее стало известно о том, что 44% граждан готовы к переговорам с Россией. Тогда газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему эти данные стоит расценивать как сигнал Вашингтона Киеву.

    «Хотя КМИС является инструментом Запада, опубликованные им данные можно назвать довольно близкими к реальности. Но узнать точную цифру в настоящий момент затруднительно – многие граждане боятся откровенно отвечать на вопросы о переговорах с Россией», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В этой связи куда более важное значение получает динамика изменения общественных настроений. В 2022 году лишь 10% граждан были готовы на территориальные уступки, а сейчас таковых уже 32%. Даже если эти показатели неверны – тенденция к разочарованию украинцев в ВСУ налицо. Про «отвоевать территории» уже никто всерьез не думает», – подчеркивает она.

    «В прошлом году многие сохраняли веру в успех контрнаступления ВСУ. Сегодня перспектив военного занятия российских территорий не видно. В то же время люди все чаще сталкиваются с потерями среди своих знакомых и близких. Кладбища переполнены, и это наталкивает людей на идею необходимости завершения боевых действий», – отмечает собеседница.

    «На этом фоне желание вернуть привычный быт заставляет украинцев лояльнее относиться к вопросу отказа от территорий.

    Отмечу, что в исследовании даже самый мягкий для украинцев «пакет» уступок подразумевает отказ от Донецка, Луганска и Крыма. Еще два года назад местные социологи не стали бы выносить такое предложение на суд широкой общественности, да и респонденты бы с опаской отвечали на этот вопрос», – напоминает эксперт.

    «Поэтому сам факт допущения отказа хотя бы от одного региона уже является революционным. Вполне возможно, что реальная цель данного исследования – настраивание офиса Зеленского на идею о том, что ему потребуется пойти на уступки. И для этого публикуется динамика общественного мнения граждан», – добавляет она.

    «При этом столь неприятную для Киева реальность пытаются подсластить пилюлей в виде обещаний членства в НАТО. Анкета, составленная КМИС, как бы подразумевает тот факт, что вступление в альянс произойдет в обмен на несколько регионов. В реальности же это представить невозможно, потому что одно из ключевых требований России к НАТО – военный нейтралитет Украины», – акцентирует Шеслер.

    Эксперты также отмечают важность соотношения данных социологов со статистикой ТЦК по мобилизации. Так, по состоянию на 18 июля из 11 млн мужчин призывного возраста лишь 4,6 млн обновили свои данные в ТЦК, в то время как более 6 млн проигнорировали эту процедуру. Теперь им грозят серьезные штрафы и преследование.

    Кроме того, как сообщают местные СМИ, из 4,6 млн львиная доля мужчин имеют разного рода отсрочки от военной службы – и мобилизация их не коснется. Поэтому откровенная охота на людей на улицах украинских городов обернулась не только провалом для власти, но и поводом для обычных граждан пересмотреть свои взгляды на суть конфликта на Украине.

    Схожей точки зрения придерживается и украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, «с помощью опубликованных данных Запад готовит Украину к необходимости переговорного процесса и отказа от территорий». «Поэтому в Киеве в последние дни заговорили о проведении референдума на этот счет», – добавил Скачко.

    «Однако беспардонно продавливать тему уступок никто не стал бы, поэтому в общие положения о переговорах внесен пункт о членстве в НАТО, чтобы поражение Украины воспринималось не так уж негативно. В реальности же люди хотели бы вернуться к обычной жизни и наладить свой быт. Все остальное для них вторично, включая судьбу ВСУ и Зеленского», – заключил Скачко.

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