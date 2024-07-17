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    17 июля 2024, 11:00 • В мире

    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»

    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Василий Стоякин

    Сенсационными оказались результаты проведенного на Украине соцопроса по поводу возможных переговоров с Россией. Чуть менее половины опрошенных считают, что они необходимы. Однако перед нами вовсе не опрос как таковой, а политический сигнал, причем не Москве, а Киеву. О чем идет речь и как это понимать?

    Казалось бы, уже давно нельзя ссылаться на данные украинской социологии, потому что нет никакой возможности установить степень ее достоверности. Однако бывают случаи, когда надежность социологических данных сама по себе неважна. К числу таковых можно отнести публикацию результатов исследования, проведенного Центром им. Разумкова по заказу украинского издания для интеллектуальной публики «Зеркало недели».

    И заказчик, и исполнитель отличаются двумя качествами. С одной стороны, они крайне чувствительны к западной повестке, потому что работают на западные гранты. С другой – и офис президента Украины не управляет ими напрямую.

    Надавить на них тяжело именно из-за западного финансирования. А значит, с социологической точки зрения сама по себе точность приводимых цифр неважна. Важно, что перед нами, по сути, прямой сигнал западных игроков в адрес той самой «интеллектуальной публики» (в том числе и в офисе президента Украины).

    Данные исследования оказались взрывными. Поэтому украинские журналисты комментируют их своеобразно: «Это – еще одна форма пытки, которой подвержено украинское общество: думать о возможных вариантах мира с врагом, который хочет, чтобы тебя не было», пишет «Зеркало недели». То есть – поймите нас правильно, мы понимаем, что это «зрада» (измена, предательство), но мы ее распространяем не хайпа ради, а токмо волею пославшего нас Вашингтона.

    Итак, что же хочет от киевского режима Вашингтон? В первую очередь согласия на переговоры с Россией. На вопрос, «как вы считаете, пришло ли время для начала официальных мирных переговоров Украины и России?», 44% опрошенных ответили положительно, 35% – отрицательно. Пятая часть затруднилась с ответом.

    Таким образом, нам сообщают, что значительная часть украинцев готова идти на переговоры с Россией. Но на какие уступки они согласны? Если кратко – ни на какие.

    Социологи представили свою версию тезисов Москвы относительно условий мирного договора и получили такие результаты:

    – согласны на вывод ВСУ с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – 6%;

    – готовы признать новые регионы частью России – 4,5%;

    – на отмены западных санкций согласны 9% (их вообще кто-то спрашивает?);

    – на нейтральный и безъядерный (!) статус Украины согласны 22%.

    При другой формулировке 61% опрошенных честно ответил, что ни на какие уступки идти не готов. Что же украинцы готовы считать условием, «минимально необходимым для заключения мирного соглашения с Россией»?

    – 51,5% – отвод российских войск за границы 1991 года;

    – 26% – отвод российских войск на линию разграничения начала 2022 года;

    – 9% – фиксацию по линии фронта.

    В вариантах ответа этого не было, но мы выше указали – 6% считают приемлемым отвод ВСУ за границы российских регионов. Возникает закономерный вопрос: не слишком ли много украинцы хотят? В исследовании есть ответ: нет, не слишком. Хотя бы потому, что 49% опрошенных считают, что в случае отказа от «оккупированных территорий» в стране начнутся массовые протесты.

    И действительно, такой момент в новейшей истории Украины уже был – 31 августа 2015 года протестующий против Минских соглашений нацист метнул гранату в охранявших Верховную раду солдат. Но есть все основания полагать, что Петр Порошенко тогда не убоялся протестов, а получил новые вводные из Вашингтона.

    Разумеется, и сегодня без санкции Вашингтона никаких массовых протестов на Украине не будет, а если будут – ничто не мешает их разогнать. С применением Abrams и F-16. Протестующие их жечь не будут – эксклюзивная западная военная помощь. Тем не менее некоторая внутриполитическая напряженность возникнет. Но она возникнет в любом случае – уже возникла.

    Но кроме того, 66% опрошенных считают возможной военную победу в войне с Россией. В России принято в этом случае крутить пальцем у виска, но тут надо понимать украинскую повестку. Украинская пропаганда указывает, что цель России: захватить всю Украину, убить всех украинцев и вторгнуться в Европу. Это нам понятно, что таких целей Россия не ставит, а украинцам не понятно. Потому любой результат СВО, по итогам которого украинцы поголовно не будут сосланы в Магадан, украинская пропаганда неминуемо объявит «перемогой».

    Независимо от того, проводилось в реальности данное исследование или нет, его результаты являются посланием, сигналом Запада украинскому руководству и интеллектуальной элите. Суть этого сигнала в том, что Украина должна пойти на переговоры с Россией.

    При этом Украина не должна идти на чрезмерные уступки, чтобы не возникло впечатление победы России и чтобы избежать риска чрезмерной дестабилизации ситуации в стране.

    Зеленский этот сигнал принял. 15 июля он сказал, что «представители России должны быть на втором саммите» (имеется в виду саммит по украинской формуле мире), и он настроен на то, чтобы «в ноябре у нас был полностью готовый [мирный] план».

    Разумеется, украинский диктатор отреагировал не на данные социологов, а на более прямые указания из Вашингтона. Статья же только дает обоснование, почему Украина идет на переговоры (народ требует). В Вашингтоне понятливость Зеленского оценили – глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что «если они захотят пригласить Россию на саммит, мы, конечно, это поддержим».

    Правда, для начала переговоров нужны еще несколько условий: отмена запрета на проведение переговоров с Россией; признание Украиной результатов выборов 2024 года в России; наличие на Украине легитимной власти (сейчас она присутствует в лице Верховной рады и ее главы, но никак не гражданина Зеленского). Если все это будет исполнено, возможно, приблизятся к реализации и пожелания 44% граждан Украины о переговорах с Россией. С учетом, разумеется, того, что Москва не считает устраивающиеся киевским режимом «саммиты мира» той площадкой, на которой можно вести переговоры с Украиной. А сами сигналы киевского режима о готовности к переговорам считает «очковтирательством».

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