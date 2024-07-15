ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине
Российская сторона должна принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», – заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.
Ожидается, что подготовка к проведению конференции завершится к ноябрю, добавил он. «Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово», – сказал глава Украины.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине. В Кремле же заявили, что никакой «точной субстанции» по поводу возможности проведения Киевом второй «мирной конференции» сейчас нет. При этом Россия открыта к диалогу, но Москва «должна понимать, о чем идет речь».
Напомним, первая конференция по Украине в Швейцарии завершилась для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.