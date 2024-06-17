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    17 июня 2024, 13:10 • В мире

    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага

    Мировые СМИ: «Скудные результаты» конференции в Швейцарии подтвердили мощь мирового влияния России

    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага
    @ Michael Buholzer/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Зеленский «потерпел неудачу в стремлении расширить международную поддержку». Международные СМИ, подводя итоги «мирной конференции» по Украине, называют достигнутый в Швейцарии результат «скудным». Издания указывают, что саммит уступил по медиазначимости старту чемпионата Европы по футболу, и отмечают эффект «призрака России», которая огласила собственную мирную инициативу в пятницу.

    Зеленский в своей поездке «на вершину швейцарской горы, где он собрал более ста стран и организаций, потерпел неудачу в стремлении расширить международную поддержку», пишет Bloomberg. Издание также отмечает, что «неспособность привлечь на свою сторону страны Глобального Юга показывает, что Россия по-прежнему далека от изоляции». По мнению агентства, конференция показала, что цель Киева заручиться их поддержкой, «возможно, становится недостижимой».

    Между тем Politico обращает внимание на предложение президента Владимира Путина по мирному урегулированию, прозвучавшее накануне встречи. «Призрак России навис над саммитом… Хотя это было быстро отвергнуто Украиной и другими странами, оно укрепило реальность того, что с Кремлем в конечном итоге придется иметь дело», – подчеркивает газета.

    Индийское издание The Hindu замечает, что «слоном в комнате оставалось отсутствие России, поскольку господин Путин не был приглашен принимающей стороной Швейцарией, что привело к вопросам об эффективности саммита». Тем временем южноафриканское агентство News24 окрестило процесс обсуждения итогового коммюнике «частью дипломатического перетягивания каната».

    Британская Financial Times обращает внимание на список стран, представители которых все же согласились посетить Швейцарию в дни конференции. «Хотя явка на саммит выглядела впечатляющей для Украины, решение ключевых стран, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, не поддерживать документ, отражает продолжающуюся международную экономическую мощь и влияние России», – пишет издание.

    FT также указывает, что в итоговом коммюнике отражены лишь три аспекта из изначальных десяти, предусмотренных «формулой мира» Зеленского. «Остается неясным, как Украина намерена заручиться поддержкой остальных семи пунктов своего мирного плана», – задаются вопросом журналисты.

    Французская Le Monde также считает итоговое соглашение слабым. «Как и ожидалось, в тексте подтверждаются «принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину». Он осуждает «милитаризацию продовольственной безопасности», предупреждает о ядерной опасности, особенно вокруг Запорожской АЭС, и призывает вернуть украинских детей, депортированных Россией. Столько давно известных понятий, которые не означают ни прогресса в размышлениях, ни «первых шагов», – сетуют французы.

    На этом фоне лидер французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что необходимо говорить с Россией, чтобы попытаться добиться позитивного решения для Украины в конфликте, в котором Киев очевидно не может одержать победу. В интервью испанской El Periodico она подчеркнула, что нельзя договориться о мире без участия в переговорах одной из сторон конфликта. При этом Ле Пен поддержала инициативы по военной или гражданской поддержке Киева, но призвала тщательно продумывать антироссийские санкции.

    Британская The Telegraph указывает, что «ни одна страна Южной или Юго-Восточной Азии не подписала декларацию саммита и лишь горстка африканских стран согласилась с ней». «Хотя на саммите не удалось укрепить глобальный консенсус против Кремля и не были сформулированы шаги к миру или принято решение о месте проведения последующей встречи, аналитики заявили, что швейцарский саммит все еще был полезен», – добавляет издание.

    По мнению Reuters, решение Китая «остаться в стороне практически гарантировало, что саммит не достигнет цели Украины убедить ведущие страны Глобального Юга присоединиться к изоляции России». Отмечается, что в итоговом коммюнике «некоторые спорные вопросы были опущены в надежде заручиться более широкой поддержкой», однако ряд стран все равно воздержались от подписания итоговой декларации. Также агентство обращает внимание на тот факт, что «ни одна страна не выступила с предложением провести еще одну подобную встречу».

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung пишет: «Перед лицом скудных результатов часть рутинной работы по обелению заключается в том, чтобы по крайней мере представить «важный первый шаг» в правильном направлении. Но в Бюргенштоке не было сделано никакого «первого шага». При этом издание отмечает, что «было бы ошибкой полагать, что наша страна выполнила свою часть такой престижной дипломатии и теперь может отдохнуть».

    В другом материале издание и вовсе нашло неожиданного конкурента конференции. «Саммит в Бюргенштоке был прямым конкурентом чемпионату Европы по футболу в Германии. В то время как из Кельна было сообщено сразу о трех голах национальной сборной, конференция не вызвала особого внимания средств массовой информации», – заключили журналисты.

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