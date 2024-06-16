Запад обрек Украину на войну до поражения

Швейцарская «мирная конференция» подогрела военный конфликт на Украине

Tекст: Олег Исайченко

Итоговый документ конференции по Украине, который проходит в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны-участницы, следует из списка, опубликованного организаторами встречи. Среди стран, одобривших документ, Швейцария, Турция, Израиль, страны Евросоюза и США. Одобрившими коммюнике также указаны Сербия и Косово. В то же время страны БРИКС не стали подписывать итоговую декларацию.

В коммюнике участники конференции призвали к обмену и освобождению всех военнопленных. Также там содержится призыв к возвращению на Украину «всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей».

Помимо этого, страны считают, что контроль над Запорожской АЭС надо вернуть Киеву. Якобы «украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию», должны функционировать под контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ. В целом же для прекращения конфликта, по мнению подписавших документ стран, необходим диалог между всеми сторонами.

Не обошлось и без громких заявлений со стороны Владимира Зеленского. Так, он сказал, что Киев готов начать переговоры с Москвой уже завтра, «если Россия будет уважать территориальную целостность» Украины.

Немногим ранее Зеленский утверждал, что принятый по итогам встречи «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира». Он отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом».

По словам Зеленского, «основой» является Устав ООН, и когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта. Примечательно, что Швейцария уже выразила готовность проводить подобные встречи впредь.

Однако президент страны Виола Амхерд признала, что на конференции не было полного единства. По ее словам, дискуссии за последние два дня показали, что имеются различные точки зрения, «гораздо более важным было наше понимание, что путь к миру на Украине должен базироваться на международном праве и особенно Уставе ООН».

Между тем зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

По его словам, для «разрешения конфликта» «швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: «безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья». «Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах», – указал Медведев.

Примечательно, что далеко не все участники конференции были готовы потратить на мероприятие два дня. Так, вице-президент США Камала Харрис покинула Швейцарию еще в субботу. Вместо нее Штаты остался представлять помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Японский премьер Фумио Кисида пробыл на саммите и того меньше – около двух с половиной часов.



За время своего присутствия на конференции Харрис заявила, что новые предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине якобы предусматривают капитуляцию Киева. Она также отметила, что вместе с Джо Байденом продолжит поддерживать Украину и «навязывать России издержки».

Салливан в свою очередь указал, что Украина хочет быть «в наилучшем положении на поле боя», чтобы оказаться «в наилучшем положении за столом переговоров». Он также призвал «послушать Украину», которая «дала понять», что конфликт «завершится путем переговоров», в том числе «переговоров с Россией». Комментируя желание Киева оказаться «в наилучшем положении на поле боя», Салливан уточнил, что «процесс не завершен».

Заявления американских чиновников прозвучали на фоне предложенного Владимиром Путиным в пятницу способа завершения конфликта на Украине. Его формула во многом повторяет инициативу Москвы 2022 года, которая подразумевала нейтральный статус Украины, однако теперь Киев и Запад должны признать «реалии на земле». Газета ВЗГЛЯД поясняла, как предложение президента изменило повестку конференции по Украине в Швейцарии.

Сейчас эксперты отмечают – Запад до последнего надеялся на то, что в рамках конференции сможет продемонстрировать единение мирового сообщества вокруг Киева. Однако на деле реализовать планы не удалось. «Конференция «мира» в Швейцарии превратилась в то, во что и должна была превратиться без участия всех сторон конфликта», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Как известно, для танго нужны двое, но Зеленский четко дал понять истинные цели встречи. Она была необходима для того, чтобы вновь попытаться надавить на Россию», – добавил эксперт. Кроме того, по словам спикера, план заключался в том, чтобы показать – Украину поддерживает огромное число стран.

«Но ничего не вышло. И что важно, Владимир Путин своим предложением по урегулированию конфликта выбил главный козырь из рук Запада – возможность обвинить Москву в нежелании говорить о мире», – пояснил аналитик. Последняя же цель мероприятия, по мнению собеседника, это создание иллюзии легитимности Зеленского.

Саму конференцию политолог назвал «дутым симулятором».

«Из всей «формулы мира» Зеленского остались только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными. Но и тут они не оставляют возможности надавить на Россию», – убежден эксперт.

«Путин четко сказал, что четыре новых региона, вернувшиеся в Россию, останутся частью страны, это не обсуждается. А на Западе и в Киеве не хотят этого слышать, поэтому они и выдумывают в вопросах ядерной безопасности, что контроль над Запорожской АЭС должен осуществляться Украиной», – считает спикер.

И это касается всех пунктов, добавляет Скачко. «Даже в части продовольственной безопасности не Россия создает нестабильность на просторах Черного моря. В части обмена пленными Киев не заинтересован менять всех на всех, им нужны только «избранные», – указывает политолог.

«Это было исключительно демонстрационное политическое мероприятие с несколькими целями. Поэтому в ход пустили все, включая кривляния и лозунги канадского премьера Трюдо.

Выдавать желаемое за действительное, конечно, можно, но это все равно будет обманом», – отметил Скачко.

В свою очередь политолог Вадим Трухачев обращает внимание на состав участников так называемой мирной конференции. «Подавляющее количество стран Глобального Юга были представлены второстепенными участниками. И в этом смысле задумка организаторов, которая заключалась в том, чтобы направить весь мир против России, не удалась», – поясняет он.

«Вместе с тем, учитывая, что все же было представлено немало государств, мы можем сказать, что 20-25% успеха эта встреча все же имела», – добавил аналитик. По его мнению, наибольшее внимание привлекли заявления некоторых политиков из стран Африки. Правда, указывает спикер, эти люди тесно связаны с Британией. «Но в то же время президент Кении заявил, что без России разговаривать не о чем. Вышел очень любопытный раскол в англоязычной части Африки», – рассуждает Трухачев.

Что касается европейцев, то политолог обращает внимание на слова австрийского канцлера. «Карл Нехаммер, по сути, заявил, что Запад в одиночку, без поддержки Азии и Африки, не способен принудить Россию к миру на их условиях. Я бы назвал это косвенным признанием в том, что линия Запада в отношении Москвы провалилась», – считает спикер.

«Австрия – это страна, которая избрала путь дипломатии, и в этом смысле выступает чуть ли не от лица всего западного мира. То есть раздался слезный тон»,

– указал эксперт. Он также счел любопытным заявление президента Финляндии Стубба, который призвал Китай «надавить на Россию». «В целом мероприятие было выхолощенным. Причем сделанное Владимиром Путиным перед конференцией заявление четко показало, кто на самом деле не готов к урегулированию конфликта. В итоге все эти политики встретились в Швейцарии, посидели, поговорили – и все осталось на своих местах», – убежден Трухачев.

«Еще до официального старта конференции стало понятно, что это будет дипломатический провал. Мероприятие готовилось в надежде на то, что удастся собрать множество представительных стран, убедить Китай и другие государства хотя бы поприсутствовать на формальном осуждении России», – напоминает американист Дмитрий Дробницкий.

«Но даже тот факт, что вместо Джо Байдена на конференцию отправили Камалу Харрис, говорит о многом. В истории США бывали выдающиеся вице-президенты, но это не тот случай. Ее частенько отправляют на какие-то «ненужные» мероприятия», – обращает внимание собеседник. По его мнению,

заявления, прозвучавшие в Швейцарии в контексте конфликта вокруг Украины, ярко иллюстрируют разницу подходов Москвы, Киева и Запада к решению вопроса. Более того, прошедший саммит лишь подогрел противостояние на поле боя. «Впрочем, он так и задумывался»,

– акцентирует американист. «Другое дело, что ряд заявлений со стороны США говорят нам о том, что скоро в Штатах усилится внутриклановая борьба и будут активно прорабатываться варианты, как бы со всей этой истории спрыгнуть. Более того, недавняя встреча в рамках G7 также стала сигналом Европе. Вашингтон четко дал понять – разбирайтесь сами, у нас и без того много забот», – полагает аналитик.

В целом, говорит Дробницкий, Госдепартамент очень надеялся, что все страны хотя бы приедут послушать осуждение Москвы. «Но не вышло, делать вид, что мир не изменился, они больше не могут. Те люди, которым положено позориться, позорились. А остальные просто проигнорировали встречу. Так что тут США в целом и Блинкен в частности проиграли в пиар», – заключил американист.