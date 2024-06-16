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    Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.

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    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

    27 комментариев
    16 июня 2024, 16:17 • Новости дня

    Конференция по Украине призвала к обмену и освобождению всех военнопленных

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники конференции по Украине в Швейцарии призвали к обмену и освобождению всех военнопленных, об этом говорится в совместном коммюнике по итогам конференции.

    В документе говорится, что «все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена», передает РИА «Новости».

    Также участники мероприятия призвали к возвращению на Украину «всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей».

    Ранее сообщалось, что итоговый документ конференции по Украине, который проходит в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны-участницы.

    15 июня 2024, 23:24 • Новости дня
    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой

    Помощник Байдена заявил о желании Украины начать переговоры с Россией после улучшения положения ВСУ на поле боя

    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина хочет быть «в наилучшем положении на поле боя», чтобы оказаться «в наилучшем положении за столом переговоров», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан призвал «послушать Украину», которая «дала понять», что конфликт «завершится путем переговоров», в том числе «переговоров с Россией». Комментируя желание Украины оказаться «в наилучшем положении на поле боя», Салливан сказал, что «процесс не завершен», передает ТАСС.

    Кроме того, он заверил, что «формула мира» из десяти пунктов – единственный план, предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским Вашингтону, никакого «секретного диалога» не ведется. Как заявил Салливан, Зеленский проявил «глубоко скептическое» отношение к готовности Москвы соблюдать потенциальные договоренности по урегулированию.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

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    16 июня 2024, 01:22 • Новости дня
    На саммите по Украине участники вслед за Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги
    На саммите по Украине участники вслед за Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На конференции по Украине в Швейцарии глава правительства Канады Джастин Трюдо начал выкрикивать бандеровские лозунги, его поддержали главы нескольких делегаций.

    В ходе съемки группового фото в конце первого дня конференции Трюдо начал выкрикивать бандеровский лозунг «Слава Украине» (Минюст России внес его в перечень нацистских), некоторые главы делегаций отвечали ему: «Героям слава», – передает РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил сам Трюдо.

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    16 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    Зеленский заявил о планах зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский утверждает, что «основой» является Устав ООН. По его словам, когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине. В Кремле констатировали, что реакция Запада на его предложение оказалась неконструктивной.

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    15 июня 2024, 20:10 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16

    Экс-полковник СБУ: Переданным Западом Украине F-16 грозит уничтожение на открытых аэродромах

    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16
    @ U.S. Air Force/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты F-16 ВСУ будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия под землей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

    По словам Старикова, аэродромы на Украине уже уничтожаются ракетными ударами, которые в будущем помешают истребителям F-16 взлететь.

    Эксперт отметил, что для безопасности самолетов необходимо построить специальные бункеры, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    15 июня 2024, 17:47 • Новости дня
    Эпидемия брюшного тифа началась среди военных ВСУ
    Эпидемия брюшного тифа началась среди военных ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Эпидемия брюшного типа стала распространяться среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщили в пророссийском подполье Херсона.

    По данным на 10 июня были зарегистрированы 62 случая заболевания брюшным тифом, причем уже имеется три летальных исхода, передает РИА «Новости».

    Отмечается что по данным на 7 июня диагноз «брюшной тиф» был поставлен лишь 26 военным, а уже через три дня количество заболевших выросло более чем вдвое.

    По предварительным данным, источником инфекции стала вода из местных систем водоснабжения.

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    15 июня 2024, 20:26 • Новости дня
    Харрис назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции Киева, заявила вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии.

    По словам Харрис, представленное предложение Путина об урегулированию конфликта на Украине, администрация США расценивает как призывы к капитуляции Киева, передает ТАСС.

    Ранее Харрис заявила, что Вашингтон выступает за урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

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    16 июня 2024, 04:59 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем среди политиков

    Трамп пообещал «разобраться» с бесконечными выплатами США Украине

    Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем среди политиков
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский после каждого визита в США получает 60 млрд долларов, а потом возвращается на Украину и говорит, что ему нужно еще, заявил экс-президент США Дональд Трамп, пообещав «разобраться с этим».

    «Он возвращается на родину и заявляет, что ему нужны еще 60 млрд долларов. И так без конца», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп считает, что Зеленский, возможно, является самым великим «торговцем среди всех когда-либо живших политиков».

    Напомним, утверждалось, что у Трампа есть «детальный план по Украине», но он держится в секрете.


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    15 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Глава МИД Турции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина

    Глава МИД Турции Фидан на конференции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды и важным шагом, конференция была бы более результативной при участии российских представителей, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече по Украине в Швейцарии.

    Фидан назвал конференцию в Швейцарии последней возможностью «свернуть с дороги перед мостом». Он подчеркнул, что «мирный саммит»  «мог бы быть более ориентированным на результат», если бы Россия была бы на конференции, передает ТАСС.

    Фидан добавил, что Анкара верит в необходимость полномасштабного и инклюзивного решения конфликта на основе дипломатии, и всегда готова принять новые переговоры Москвы и Киева. Он отметил, что попытка турецких властей выдвинуть альтернативу прекратившей действие зерновой сделке позитивно оценили и в России, и на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

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    16 июня 2024, 03:28 • Новости дня
    Саммит по Украине собрался признать необходимость «диалога всех сторон»

    Reuters сообщило о включении в проект коммюнике саммита по Украине заявления о необходимости «диалога всех сторон»

    Саммит по Украине собрался признать необходимость «диалога всех сторон»
    @ Moncloa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Участники саммита по Украине в Швейцарии верят, что достижение мира требует диалога всех сторон, говорится в проекте коммюнике конференции.

    В документе сообщается, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Кроме того, указывается, что на конференции состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

    Напомним, в проекте коммюнике содержатся заявления относительно атомных электростанций, обмена пленными, судоходства в Черном и Азовском морях. Документ датирован 13 июня.

    Коментарии (16)
    16 июня 2024, 05:54 • Новости дня
    США признали возможность отказа от договоренностей с Украиной

    Помощник Байдена признал возможность отказа новых властей США от договоренностей с Украиной

    США признали возможность отказа от договоренностей с Украиной
    @ Shawn Thew/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как сменится администрация США, Вашингтон может отказаться от договоренностей с Украиной, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан, «обращаясь к истории», признал, что договоренности, «достигнутые одним правительством, могут быть изменены другим правительством», это касается как США, так и других государств, передает ТАСС.

    Салливан отметил, что не в силах «изменить этот непреложный факт», а потому не собирается «вводить кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне». Однако, по его словам, «согласно имеющимся свидетельствам в их совокупности», если США «заключают обязывающие соглашения на долгий срок», то чаще всего «придерживаются предусмотренных обязательств вне зависимости от смены администраций».

    Напомним, США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что соглашение представляет собой «просто бумажки», не имеющие юридической силы.

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    15 июня 2024, 23:53 • Новости дня
    Макрон заявил, что на конференции в Швейцарии нет воюющих с Россией стран

    Макрон заявил, что ни одна из присутствующих на конференции в Швейцарии стран не воюет с Россией

    Макрон заявил, что на конференции в Швейцарии нет воюющих с Россией стран
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ни одно из государств, представленных на конференции в Швейцарии, не воюет с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в присутствии украинского лидера Владимира Зеленского.

    Макрон на швейцарском курорте Бюргеншток сказал, что «никто в этом зале не находится в состоянии войны с Россией». При этом в зале находился Зеленский. Макрон заверил, что все участники конференции желают добиться «прочного мира в соответствии с международным правом», а также «восстановления суверенитета Украины», передает ТАСС.

    Напомним, Швейцария проводит 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Российская сторона не принимает участие в саммите.

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    15 июня 2024, 18:33 • Новости дня
    Ермак допустил переговоры с Россией на втором «саммите мира»

    Глава офиса Зеленского Ермак заявил о возможных переговорах с Россией на втором «саммите мира»

    Ермак допустил переговоры с Россией на втором «саммите мира»
    @ IDA MARIE ODGAARD/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина будет искать возможности передать России наработки по «мирному плану», возможно, на втором «саммите мира», заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    По словам Ермака, не будет «никакого компромисса с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью», но Украина не возражает против переговоров с Россией на втором «саммите мира», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает новое мирное предложение Москвы ультиматумом.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

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    16 июня 2024, 15:16 • Новости дня
    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине

    Политолог Скачко: Конференция в Швейцарии нужна для создания иллюзии легитимности Зеленского

    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Конференция в Швейцарии изначально задумывалась как демонстрационное политическое мероприятие. Участники встречи ставили перед собой несколько целей, среди которых – очередная попытка надавить на Россию и обвинить Москву в нежелании говорить о мире, но Путин пресек это, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Конференция «мира» в Швейцарии превратилась в то, во что и должна была превратиться без участия всех сторон конфликта. Как известно, для танго нужны двое, но Зеленский четко дал понять истинные цели встречи. Она была необходима для того, чтобы вновь попытаться надавить на Россию», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.  

    Кроме того, по словам спикера, план заключался в том, чтобы показать – Украину поддерживает огромное число стран. «Но ничего не вышло. И что важно, Владимир Путин своим предложением по урегулированию конфликта выбил главный козырь из рук Запада – возможность обвинить Москву в нежелании говорить о мире», – пояснил аналитик. Последняя же цель мероприятия, по мнению собеседника, это создание иллюзии легитимности Зеленского.

    Саму конференцию политолог назвал «дутым симулятором». «Из всей «формулы мира» Зеленского остались только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными. Но и тут они не оставляют возможности надавить на Россию», – убежден эксперт.

    «Путин четко сказал, что четыре новых региона, вернувшиеся в Россию, останутся частью страны, это не обсуждается. А на Западе и в Киеве не хотят этого слышать, поэтому они и выдумывают в вопросах ядерной безопасности, что контроль над Запорожской АЭС должен осуществляться Украиной», – считает спикер.

    И это касается всех пунктов, добавляет Скачко. «Даже в части продовольственной безопасности не Россия создает нестабильность на просторах Черного моря. В части обмена пленными Киев не заинтересован менять всех на всех, им нужны только «избранные», – указывает политолог.

    «Это было исключительно демонстрационное политическое мероприятие с несколькими целями. Поэтому в ход пустили все, включая кривляния и лозунги канадского премьера Трюдо. Выдавать желаемое за действительное, конечно, можно, но это все равно будет обманом», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на конференции в Швейцарии заявил, что принятый по итогам встречи «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом».

    По его словам, «основой» является Устав ООН, и когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Между тем агентство Reuters утверждает, что в итоговом коммюнике, датированном 13 июня, отмечается важность «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Черном и Азовском морях, а также доступа к морским портам. Атаки против торговых судов в портах и портовой инфраструктуры названы неприемлемыми.

    В документе также содержится призыв освободить «всех военнопленных». Кроме того, отмечается, что «все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину».

    Подчеркивается и недопустимость угроз применения ядерного оружия. Участники саммита призывают не допускать «угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любой страны, в том числе Украины. При этом Запорожская АЭС якобы должна работать «под полным суверенным контролем Украины».

    Кроме того, в документе указано, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите. На полях встречи, по данным Reuters, состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

    Что же касается требования к России относительно вывода войск, его не будет, утверждают японские СМИ. Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, объясняется позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.

    Между тем зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

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    16 июня 2024, 01:54 • Новости дня
    В проект коммюнике саммита по Украине включили пункт о контроле Киева над ЗАЭС

    Reuters сообщило о включении в проект коммюнике саммита по Украине в Швейцарии пункта о контроле Киева над ЗАЭС

    В проект коммюнике саммита по Украине включили пункт о контроле Киева над ЗАЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В проекте коммюнике саммита по Украине в Швейцарии говорится, что «украинские атомные электростанции», в том числе Запорожская АЭС, должны работать «под полным суверенным контролем Украины».

    Документ датирован 13 июня. Как сообщает Reuters, в нем отмечается важность «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Черном и Азовском морях, а также доступа к морским портам. Атаки против торговых судов в портах и портовой инфраструктуры названы неприемлемыми, передает ТАСС.

    В коммюнике содержится призыв освободить «всех военнопленных». Кроме того, отмечается, что «все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину».

    Подчеркивается недопустимость угроз применения ядерного оружия. Участники саммита призывают не допускать «угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любой страны, в том числе Украины.

    Напомним, сообщалось, что совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск.

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    16 июня 2024, 07:30 • Новости дня
    В Белом доме изменилось мнение об отношении Китая к конфликту на Украине

    NYT заявила об усиливающейся убежденности США в намерении Китая активнее поддерживать Россию в конфликте с Украиной

    В Белом доме изменилось мнение об отношении Китая к конфликту на Украине
    @ Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В администрации США крепнет уверенность, что взгляды китайского лидера Си Цзиньпина на российскую специальную военную операцию на Украине изменились, Пекин будет сильнее поддерживать Москву, пишут СМИ.

    Как пишет New York Times, несколько месяцев назад большая часть чиновников США рассматривала такую точку зрения как преувеличение. Глава американского государства Джо Байден публично заявлял, что Москве и Пекину вряд ли удастся «преодолеть взаимные подозрения», передает РБК.

    Сейчас мнение американских официальных лиц изменилось. Ряд чиновников полагает, что Китай пытался отговорить другие страны от участия в конференции по Украине в Швейцарии.

    NYT также указывает на «скрытое присутствие» Китая на саммите G7 – лидеры стран G7 назвали Пекин помощником «российской военной машины». Кроме того, G7 рассматривает Китай как своенравного экономического игрока, который создает угрозу в Южно-Китайском море. Из 28 упоминаний Китая в итоговом коммюнике большинство носит враждебный характер.

    В Белом доме считают, что противостояние с Китаем продолжит усиливаться. Представитель администрации США высокого ранга заявил, что «целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире».

    Напомним, Китай подтвердил стратегическое партнерство с Россией и выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине. Пекин отказался участвовать в конференции в Швейцарии.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Генсек НАТО признался в главном

    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

    • Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы

      Президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу завершить конфликт. Не заморозить, а именно завершить, заключив соответствующий договор. Цена за это может показаться Киеву слишком высокой, но в случае отказа придется заплатить гораздо дороже.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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