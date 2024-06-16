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    Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

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    16 июня 2024, 15:03 • Новости дня

    Одиннадцать стран не поддержали итоговый документ конференции по Украине

    Одиннадцать стран не поддержали итоговый документ конференции по Украине
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Дарья Григоренко

    Итоговый документ конференции по Украине, который проходит в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны-участницы, следует из списка, опубликованного организаторами встречи.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на список, среди стран, одобривших документ, Швейцария, Турция, Израиль, страны Евросоюза и США. Одобрившими коммюнике также указаны Сербия и Косово. В то же время, среди стран, не поддержавших документ, оказались Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск.

    15 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе

    Журналист CNN: Жители Кубы смогли свободно провести съемку на борту «Адмирала Горшкова»

    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе
    @ Arial Ley/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Кубы получили уникальную возможность подняться на борт фрегата «Адмирал Горшков» и провести там съемку, которая поощрялась, заявил американский корреспондент Патрик Оппманн в репортаже для CNN.

    По его словам, за его 12 лет жизни на Кубе, на острове не видели такого большого конвоя. Он также удивился, что сотни кубинцев спокойно могли подняться на борт российского фрегата, и им разрешили вести съемки при помощи телефона, передает РИА «Новости».

    Оппманн считает сигналом для США прибытие кораблей ВМФ России на Кубу. По его словам, нахождение российского флота в порту Гаваны говорит о том, что Россия может ответить Западу на размещение оружия на российской границе.

    Ранее жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы посмотреть на российские корабли.

    Напомним, ранее в порт кубинской столицы зашел российский фрегат «Адмирал Горшков». До него в Гавану прибыл спасательный буксир «Николай Чикер». Также остров посетила современная атомная подлодка «Казань». В Минобороны России пояснили, что отряд кораблей Северного флота перед отправкой завершил учения по применению высокоточного оружия.

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    15 июня 2024, 23:24 • Новости дня
    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой

    Помощник Байдена заявил о желании Украины начать переговоры с Россией после улучшения положения ВСУ на поле боя

    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина хочет быть «в наилучшем положении на поле боя», чтобы оказаться «в наилучшем положении за столом переговоров», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан призвал «послушать Украину», которая «дала понять», что конфликт «завершится путем переговоров», в том числе «переговоров с Россией». Комментируя желание Украины оказаться «в наилучшем положении на поле боя», Салливан сказал, что «процесс не завершен», передает ТАСС.

    Кроме того, он заверил, что «формула мира» из десяти пунктов – единственный план, предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским Вашингтону, никакого «секретного диалога» не ведется. Как заявил Салливан, Зеленский проявил «глубоко скептическое» отношение к готовности Москвы соблюдать потенциальные договоренности по урегулированию.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

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    16 июня 2024, 01:22 • Новости дня
    На саммите по Украине участники вслед за Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги
    На саммите по Украине участники вслед за Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На конференции по Украине в Швейцарии глава правительства Канады Джастин Трюдо начал выкрикивать бандеровские лозунги, его поддержали главы нескольких делегаций.

    В ходе съемки группового фото в конце первого дня конференции Трюдо начал выкрикивать бандеровский лозунг «Слава Украине» (Минюст России внес его в перечень нацистских), некоторые главы делегаций отвечали ему: «Героям слава», – передает РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил сам Трюдо.

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    15 июня 2024, 17:14 • Новости дня
    В США предложили России вести переговоры по Украине с Залужным

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин мог бы вести переговоры о мире на Украине с главой Рады Русланом Стефанчуком, главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием Залужным, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Эксперт предположил, что Путин из-за утраты легитимности Зеленским мог бы вести переговоры с другими представителями украинской власти, в том числе, с Залужным, которого могут вернуть на должность, передает РИА «Новости».

    Как отметил Джонсон, Владимир Зеленский больше не уполномочен заключать соглашения с другими государствами, поскольку его легитимность закончилась.

    Ранее Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями.

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    16 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Заложники в ростовском СИЗО освобождены, захватчики ликвидированы
    Заложники в ростовском СИЗО освобождены, захватчики ликвидированы
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ликвидированы, сообщает ФСИН.

    Отмечается, что сотрудники ростовского СИЗО освобождены и не пострадали во время операции, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых.

    Во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическим статьям. По факту захвата заложников в ростовском СИЗО завели дело.

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    16 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    Зеленский заявил о планах зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский утверждает, что «основой» является Устав ООН. По его словам, когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине. В Кремле констатировали, что реакция Запада на его предложение оказалась неконструктивной.

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    15 июня 2024, 22:36 • Новости дня
    Хуситы сообщили о потопленном в Аденском заливе украинском судне

    Хуситы сообщили о затонувшем после их атаки украинском судне Verbena в Аденском заливе

    Хуситы сообщили о потопленном в Аденском заливе украинском судне
    @ REUTERS/Khaled Abdullah

    Tекст: Антон Антонов

    В Аденском заливе после атаки йеменского движения «Ансар Аллах» затонуло украинское судно Verbena, в ближайшие часы за ним может последовать греческий балкер Tutor, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Сариа сообщил, что в судно Verbena попали несколько ракет. Tutor может «затонуть в ближайшие часы», передает ТАСС.

    Напомним, Verbena принадлежало Украине, ходило под флагом Палау и управлялось Польшей. Tutor было атаковано с использованием «беспилотного катера, нескольких беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет», сообщал Сариа.

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    15 июня 2024, 20:10 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16

    Экс-полковник СБУ: Переданным Западом Украине F-16 грозит уничтожение на открытых аэродромах

    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16
    @ U.S. Air Force/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты F-16 ВСУ будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия под землей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

    По словам Старикова, аэродромы на Украине уже уничтожаются ракетными ударами, которые в будущем помешают истребителям F-16 взлететь.

    Эксперт отметил, что для безопасности самолетов необходимо построить специальные бункеры, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    15 июня 2024, 17:47 • Новости дня
    Эпидемия брюшного тифа началась среди военных ВСУ
    Эпидемия брюшного тифа началась среди военных ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Эпидемия брюшного типа стала распространяться среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщили в пророссийском подполье Херсона.

    По данным на 10 июня были зарегистрированы 62 случая заболевания брюшным тифом, причем уже имеется три летальных исхода, передает РИА «Новости».

    Отмечается что по данным на 7 июня диагноз «брюшной тиф» был поставлен лишь 26 военным, а уже через три дня количество заболевших выросло более чем вдвое.

    По предварительным данным, источником инфекции стала вода из местных систем водоснабжения.

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    15 июня 2024, 19:43 • Новости дня
    Названа продукция, которой могли отравиться люди в Москве

    Роспотребнадзор предупредил о риске употребления «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком»

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор после отравления в Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт», сообщили в ведомстве.

    Все отравившиеся в Москве люди употребляли в пищу «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком». Оборот продукции производителей «Локалкитчен» и «Гастропорт» приостанавливается до окончания расследования, а уже купленную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу, следует из сообщения на сайте ведомства.

    Ранее Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи с выявленными случаями подозрения на ботулизм у четырех человек.

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    15 июня 2024, 20:26 • Новости дня
    Харрис назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции Киева, заявила вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии.

    По словам Харрис, представленное предложение Путина об урегулированию конфликта на Украине, администрация США расценивает как призывы к капитуляции Киева, передает ТАСС.

    Ранее Харрис заявила, что Вашингтон выступает за урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

    Коментарии (21)
    15 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Французский политик заявил о провокации НАТО в ответ на предложение России о мире
    Французский политик заявил о провокации НАТО в ответ на предложение России о мире
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Предложение Москвы о мирном решении конфликта на Украине было встречено провокацией со стороны НАТО, который толкает Европу к мировой войне, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо сообщил о готовности альянса мобилизовать более 300 тыс. солдат против России, передает РИА «Новости».

    «НАТО не хочет отступать, он выбирает эскалацию, возможную мировую войну, это крайне безответственно и опасно», – сказал Филиппо.

    Он отметил, что эта ситуация напомнила о марте 2022 года и первой мирной инициативе в Стамбуле.

    При этом предложение России о мирном урегулировании на Украине было хорошо воспринято западным обществом, которое устало от конфликта, добавил Филиппо. По его словам, предложения президента России Владимира Путина разумны.

    Ранее президент России предложил способ завершения конфликта на Украине.


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    16 июня 2024, 06:45 • Новости дня
    Финляндия пожаловалась на «вторжение России» во время Второй мировой войны
    Финляндия пожаловалась на «вторжение России» во время Второй мировой войны
    @ finna.fi

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны». Во время Второй Мировой войны Финляндия была союзником нацистской Германии.

    На конференции по Украине в Швейцарии Стубб заявил об обеспокоенности Финляндии общей границей с Россией. Он заявил, что между двумя странами было 30 войн. В результате «вторжения России» во время Второй мировой войны, сказал Стубб, Финляндия лишилась 10% территории, в том числе тех, на которых родились его бабушка, дедушка и отец, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

    Напомним, в 1941 году финны оккупировали значительную часть Советской Карелии и блокировали Ленинград с севера.


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    15 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Глава МИД Турции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина

    Глава МИД Турции Фидан на конференции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды и важным шагом, конференция была бы более результативной при участии российских представителей, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече по Украине в Швейцарии.

    Фидан назвал конференцию в Швейцарии последней возможностью «свернуть с дороги перед мостом». Он подчеркнул, что «мирный саммит»  «мог бы быть более ориентированным на результат», если бы Россия была бы на конференции, передает ТАСС.

    Фидан добавил, что Анкара верит в необходимость полномасштабного и инклюзивного решения конфликта на основе дипломатии, и всегда готова принять новые переговоры Москвы и Киева. Он отметил, что попытка турецких властей выдвинуть альтернативу прекратившей действие зерновой сделке позитивно оценили и в России, и на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

    Коментарии (7)
    16 июня 2024, 03:28 • Новости дня
    Саммит по Украине собрался признать необходимость «диалога всех сторон»

    Reuters сообщило о включении в проект коммюнике саммита по Украине заявления о необходимости «диалога всех сторон»

    Саммит по Украине собрался признать необходимость «диалога всех сторон»
    @ Moncloa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Участники саммита по Украине в Швейцарии верят, что достижение мира требует диалога всех сторон, говорится в проекте коммюнике конференции.

    В документе сообщается, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Кроме того, указывается, что на конференции состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

    Напомним, в проекте коммюнике содержатся заявления относительно атомных электростанций, обмена пленными, судоходства в Черном и Азовском морях. Документ датирован 13 июня.

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