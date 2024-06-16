Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Одиннадцать стран не поддержали итоговый документ конференции по Украине
Итоговый документ конференции по Украине, который проходит в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны-участницы, следует из списка, опубликованного организаторами встречи.
Как пишет ТАСС со ссылкой на список, среди стран, одобривших документ, Швейцария, Турция, Израиль, страны Евросоюза и США. Одобрившими коммюнике также указаны Сербия и Косово. В то же время, среди стран, не поддержавших документ, оказались Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск.