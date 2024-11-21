СМИ: Китаец украл 6,5 млн рублей и паспорта коллег при сделке с углем в России

Baza: Член делегации китайской компании украл у коллег 6,5 млн рублей и паспорта при сделке в России

Tекст: Вера Басилая

Член китайской делегации, представлявшей компанию «Чжонзинь Шэнмао», находясь в России, украл у своих коллег 6,5 млн рублей и паспорта, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во время переговоров по закупке угля у российской компании во Владивостоке. Три представителя компании прибыли в Россию в начале ноября для заключения сделки.

Переговоры с российским партнером вел член делегации Юй Хайфэнь, который лучше всех знал русский язык. Он убедил коллег в успешном завершении переговоров и предложил лично передать деньги продавцу. Коллеги, заподозрив неладное из-за его нервозности, связались с начальством, которое подтвердило сделку.

Юй Хайфэнь взял у коллег деньги и паспорта, после чего якобы отправился на встречу с продавцом угля, но затем исчез. Сейчас его разыскивают как в России, так и в Китае.

Ранее в Ленобласти иностранец похитил деньги из ящика для пожертвований в храме и использовал их для покупки смартфона.