Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Россия ввела продовольственное эмбарго против Новой Зеландии
Правительство включило Новую Зеландию в список стран, находящихся под действием продовольственного эмбарго, продленного до конца 2026 года в ответ на санкции против России.
Правительство расширило список стран, попадающих под продовольственное эмбарго, включив в него Новую Зеландию. Постановление кабинета министров утвердило продление эмбарго до конца 2026 года. В число стран, на продукцию которых распространяется запрет, уже входят США, страны ЕС, Канада, Великобритания, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, передает ТАСС.
В рамках президентского указа правительство установило новое постановление, согласно которому эмбарго продолжает действовать на товары из стран, наложивших санкции на Россию. Запрет охватывает широкий спектр продукции, включая мясо, колбасы, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и молочные изделия. Это решение сделано в рамках укрепления ответных мер на санкции, введенные против РФ различными государствами.
Напомним, президент РФ Владимир Путин продлил введенное в 2014 году эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из стран Запада, оно продлено еще на два года – с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года.
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин продлил продовольственное эмбарго до конца следующего года.