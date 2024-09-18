Путин продлил продовольственное эмбарго на западный импорт

Путин продлил продовольственное эмбарго на импорт из стран Запада

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе говорится, что необходимо «продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая из стран Запада.

Кроме того, российский лидер сообщил, что введенное в 2014 году продовольственное эмбарго оказало положительное влияние на российское сельское хозяйство.