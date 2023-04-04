Путин оценил качество российской сельхозпродукции по сравнению с западной

Путин: Российская сельхозпродукция по качеству превосходит любую западную

Российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая из стран Запада, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с рабочими «Тулажелдормаш».

«По качеству выше, хочу это подчеркнуть, реально выше, чем любая западная продукция», – сказал он.

Это объясняется тем, что с самого начала в России стали уделять особое внимание стандартам в области экологии и качества продуктов питания, передает ТАСС.

Путин пояснил, что еще со времен СССР стандарты по продовольствию и нормы выше, чем в Евросоюзе.

При этом на сегодня сельское хозяйство в России – это уже не «советские колхозы», а высокотехнологичная отрасль. Эта сфера потянула за собой и другие, в частности, сельхозтехнику, минеральные удобрения, программное обеспечение.

Для сельского хозяйства сейчас используются «космические средства», сказал президент.

Ранее Путин заявил, что введенное в 2014 году продовольственное эмбарго оказало положительное влияние на российское сельское хозяйство.