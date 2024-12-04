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Путин обновил состав Совета по правам человека
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении новых членов в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
В состав Совета вошли ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов, депутат заксобрания Петербурга Александр Малькевич, глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Отмечается, что обновление состава произошло в преддверии традиционной декабрьской встречи.
Предыдущий раз Путин обновлял состав СПЧ в 2023 году.