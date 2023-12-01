Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.5 комментариев
Путин изменил состав президентского Совета по правам человека
Президент России Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
В указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что из состава СПЧ исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, журналист Леонид Никитинский, общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова, а также экономист Евгений Ясин, который умер в прошлом сентябре.
В сообщении говорится, что в Совет включены общественный деятель, правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлия Назарова, директор автономной некоммерческой организации содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков.
Также в совет вошли гендиректор автономной некоммерческой организации «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», руководитель АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко, старший научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт российской истории Российской академии наук Сергей Соловьев.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с членами Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в декабре.