Песков сообщил о планах Путина пообщаться с членами СПЧ

Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.5 комментариев
Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.5 комментариев
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«Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», – сказал российский лидер на международном культурном форуме в Петербурге, комментируя возвращение в Россию артистов, допустивших эмоциональные оценки по теме СВО, передает ТАСС.
«Я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит. И, конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. Смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу – а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим: гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, и так далее, — то это одна история», – сказал президент.
«Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации, – это другая. Поэтому есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать: это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной. Или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», – подчеркнул глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что россияне смогут принять соотечественников, которые после отъезда «разинули рот» и стали «ругать свою Родину».
Путин назвал претензию отдельных сил на исключительность причиной напряженности в мире
«Среди главных причин нынешней напряженности в мире – именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность, их пренебрежение к другим обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным», – приводит ТАСС слова Путина.
Международный культурный форум в Петербурге проходит с 16 по 18 ноября. В нем принимают участие 73 страны, 56 официальных делегаций и более 30 министров культуры. Мероприятие организовано правительством России, министерством культуры и правительством Санкт-Петербурга.
Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» напомнил, что Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. При этом представитель Кремля выразил надежду, что он это сделает. Песков уверен, что Путин одержит на выборах победу, передает ТАСС.
При этом в ответ на вопрос, каким должен быть следующий президент России, Песков ответил: «Таким же». На уточняющий вопрос о том, возможно ли такое, Песков заметил: «Или другим, но таким же».
Ранее Песков заявил, что у Путина даже теоретически нет реальных конкурентов на выборах.
У взявшего интервью у Путина журналиста Зайпеля в Германии возникли проблемы из-за гонорара из России
На днях ZDF и Spiegel опубликовали материал в рамках международного расследования Cyprus Confidential. В расследовании утверждается, что Зайпель получал спонсорские гонорары из России через офшорную фирму предпринимателя Алексея Мордашова, когда работал над книгами о Путине для издательства Hoffmann und Campe и сотрудничал с телерадиокомпанией NDR в качестве свободного журналиста, передает РИА «Новости».
В NDR досудебную проверку объяснили «серьезным конфликтом интересов». Рассматривается «возможность правовых шагов». Как заявили в NDR, в контрактах с Зайпелем были запрещены стороннее влияние, взносы или денежные выгоды от третьих лиц. NDR считает, что Зайпель должен был сообщить о получении средств от Мордашова, и ставит под сомнение его «журналистскую независимость». Утверждается, что NDR и аудитория могли быть «намеренно введены в заблуждение».
Hoffmann und Campe приняло решение «больше не выставлять в продаже книги» Зайпеля.
В расследовании сказано, что Зайпель в марте 2018 года получил 600 тыс. евро – якобы через зарегистрированную на Кипре офшорную фирму Мордашова. Журналист подтвердил «поддержку со стороны Мордашова», но отрицает, что тот влиял на содержание книг, в контракте было оговорено, что у журналиста нет «обязательств перед спонсором в отношении проекта».
Напомним, биограф Владимира Путина Хуберт Зайпель взял более двух десятков подробных интервью у главы российского государства. Для NDR Зайпель в 2012 году сделал документальный фильм о России, а в 2014 году взял интервью у президента России.
Путин пообещал, что БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться
«Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами», – ответил президент России внуку первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьеру де Голлю на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение БРИКС свидетельствует об установлении нового мирового порядка.
Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО и назвал ерундой предложения выйти из ООН
«Я думаю, что нет такой необходимости, зачем? Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия – основатель этих организаций на самом деле, чего же мы будет оттуда выходить?» – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин пошутил, что Россия не собирается закрывать «окно в Европу», хотя «когда дует», можно и «прикрыть», чтобы не простудиться.
«Подлинное искусство, как кость в горле, мешает тем, кто занимается фальсификацией истории. Мешает стравливать людей. Нашу культуру вообще последнее время пытаются отменять. Я говорю именно «пытаются», потому что по определению, мы понимаем, это невозможно», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
«Но тем не менее «отменяют» культуру, в основе которой – подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность. Политика «отмены» России сама по себе, по сути своей, антикультурная, неоколониальная, расистская по своей сути», – добавил президент.
Глава государства отметил, что «с этой пресловутой «отменой», как и с антироссийскими так называемыми санкциями, у авторов этих идей с самого начала не заладилось».
«Один из многих примеров тому – огромный интерес, скажем, к конкурсу Чайковского. Его онлайн-аудитория превысила 50 миллионов человек. В современном мире отменить такие вещи невозможно, просто невозможно. Странно, что люди, которые пытаются это делать, этого не понимают. Кстати говоря, из этих 50 миллионов человек большая половина – жители Европы, которые не хотят, чтобы кто-то за них решал, какую музыку слушать, что смотреть и что читать», – заявил глава государства.
Ранее Путин заявил, что одной из причин нынешней напряженности в мире является претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную исключительность.
Daily Express: «Авангард» может быть запущен из-за пределов земной атмосферы
Ракета комплекса «Авангард» быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут, передает Ura.ru содержание статьи Daily Express.
Согласно подсчетам издания, ракета может двигаться со скоростью до десятков тысяч километров в час. «Авангард», как подчеркнул автор статьи, считается единственным в своем роде.
В марте 2018 года президент Владимир Путин говорил, что «Авангард» «идет к цели практически как метеорит», как «горящий огненный шар». Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию, рассказывал российский лидер.
Ранее Минобороны опубликовало видео того, как в рамках перевооружения Ясненского ракетного соединения гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» загрузили в шахтную пусковую установку в Оренбургской области.
По словам российского лидера, несмотря на доступность архивов, в настоящее время большинство черпает знания о прошлом из книг, кино, театра, живописи и музыки, и многие в мире пытаются исказить историю, внося фальшивки в искусство, передает ТАСС.
«Тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких всегда было достаточно в переломные моменты истории, подлинное искусство … – оно мешает этим людям искажать прошлое в угоду нынешних своим идеологическим или, как мы часто видим, и гендерным конструкциям, мешает стравливать людей», – указал Путин. «Поэтому лжецы и фабрикуют фальшивки – и в кино, и в публицистике, и в литературе», – резюмировал он.
В пятницу Путин прибыл на международный культурный форум в Петербурге.
«Многим, так же, как и мне, мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Российский лидер подчеркнул, что если бы кто-то до 2014 года сказал ему о том, что конфликт России и Украины возможен, он бы не поверил. «Я бы сказал: вы что, с ума сошли», – сказал он.
Ранее Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом.
«Эти темы и эти люди имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, это ни к чему», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что «равноправие должно быть везде, во всем».
Ранее Путин назвал недопустимым разделение людей по «сортам».
«Когда дует – думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода, понимаете», – пошутил Путин, напомнив о росте российской экономики, в отличие от Евросоюза, передает ТАСС.
«Мы ничего не закрываем – у нас нет какого-то конфликта с европейским обществом, у нас с европейскими элитами сложные времена», – добавил президент.
Ранее Путин заявил, что продвигаемая Западом политика «культурной отмены» России – расистская и антикультурная в самой своей сути.
Путин ответил на соответствующий вопрос министра спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодвы о его видении многополярного мира.
«Вы же сказали, что все идет к тому, чтобы повысить уровень справедливости. То богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединенные Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве», – цитирует ТАСС президента.
Ранее Путин заявил, что одной из причин нынешней напряженности в мире является претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную.
«Весь мир был потрясен известием, что легендарная античная Триумфальная арка в сирийской Пальмире разрушена террористами, а для нас уже само слово «Пальмира» – тоже символ. Хочу обратить ваше внимание – российская часть аудитории знает об этом хорошо, скажу нашим друзьям и гостям из-за границы – дело в том, что Северной Пальмирой время от времени называют и город, в котором мы находимся, – Петербург», – сказал глава государства на культурном форуме в Петербурге, его слова приводит сайт Кремля.
Он напомнил, что в ходе блокады Ленинграда нацисты и их сателлиты пытались уничтожить город.
В 2016 году после освобождения Пальмиры российские специалисты Института истории материальной культуры приняли неотложные меры по спасению памятника. Они обследовали руины арки, зафиксировали все фрагменты, создали уникальный проект восстановления этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
Вскоре российские ученые вместе со своими сирийскими коллегами приступят к реализации проекта.
«Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России, у нашего народа глубоко осознанная. В нашем национальном характере – неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости, так же, как и забота о сбережении нашего общего достояния – имею в виду сейчас русский язык», – заключил президент.
Ранее Путин заявил, что Россия готова вести совместную работу с теми, кто поддерживает ее систему ценностей.
Альтернатив этому не существует, подчеркнул Путин, передает ТАСС.
«Другой путь нам хорошо известен. Это провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим, деление людей на первый и второй сорт, как мясо – первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно, это не естественно», – пояснил он.
Путин назвал людей, которые разрушают мосты между народами, недалекими. «Те, кто хотят сжечь последние мосты, это люди недалекие и некультурные. Они вообще не понимают, что это миссия культуры», – сказал он.
Ранее Путин назвал претензию отдельных сил на исключительность причиной напряженности в мире.