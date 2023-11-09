Кремль анонсировал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию Путина

Путин назвал Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками

Tекст: Ольга Никитина

«Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники», – приводит его слова ТАСС.

Также Путин отметил, что Москва и Астана смогут решить все значимые для них вопросы, несмотря на все сложности нынешней ситуации. «Уверен, мы, исходя из приоритетов национального интереса, всегда сможем решить, не нарушая никаких международных наших обязательств, <…> те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный национальный интерес», – сказал он.

Токаев со своей стороны отметил, что в отношениях с Россией у Казахстана не существует принципиальных проблем. «Мы – союзники, стратегические партнеры. (…) В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный, суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства», – сказал глава республики.

Он отметил, что провел с президентом России переговоры по всем вопросам сотрудничества и было достигнуто полное взаимопонимание по вопросам предстоящей совместной работы.

Токаев добавил, что казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными политической конъюнктуре.

Ранее Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.