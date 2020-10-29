Иностранец выкрал пожертвования из храма в Ленобласти и купил смартфон

В Ленинградской области мужчина вскрыл два ящика пожертвований у местного храма и приобрел на украденные средства себе смартфон, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Задержан злоумышленник, взломавший двери храма в Приозерском районе и похитивший два ящика с пожертвованиями прихожан», – цитирует сообщение РИА «Новости».

32-летний гражданин сопредельного государства пробрался в храм Андрея Первозванного в поселке Васильево при помощи фомки, где похитил пожертвования на 21 тыс. рублей. После этого мужчина приобрел на украденные средства себе смартфон.

Возбуждено дело по статье «Кража», решается вопрос об аресте подозреваемого. У него также есть судимость за незаконное пересечение границ России.

В сентябре в Забайкальском крае 23-летний мужчина украл из бутика сейф с 800 тыс. рублей и раздал деньги как милостыню.