Биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов

Стоимость газа на европейских биржах поднялась до 930 долларов

Tекст: Мария Иванова

Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 931,8 доллара. К середине дня показатель зафиксировался на уровне 929,7 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 905,6 доллара за тысячу кубометров.

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание энергоресурсов в Европе. Средние цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем и превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В июле стоимость топлива подскочила еще на 20%, а по итогам августа расчетная цена достигла 745,4 доллара. В минувший понедельник котировки кратковременно превышали тысячу долларов.

Эксперты прогнозируют, что из-за сложностей с заполнением подземных хранилищ зимой биржевая стоимость газа может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров. Исторический максимум был установлен весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе поднялись почти до 918 долларов.

В четверг котировки снизились почти до 900 долларов.

В среду стоимость энергоресурсов приблизилась к тысяче долларов за тысячу кубометров.