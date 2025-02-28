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    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    5 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    106 комментариев
    28 февраля 2025, 14:51 • Новости дня

    Европол задержал 25 человек за создание детского порно с помощью ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе международной операции Европола задержали 25 человек, причастных к распространению материалов с изображениями сексуального насилия над детьми, созданного с помощью ИИ.

    Об операции сообщила полиция Испании, в этой стране задержали двух человек, одного в Мадриде, другого – в Барселоне, передает РИА «Новости».

    Кроме того, правоохранители провели обыски в Хаэне и Малаге. Найдено и изъято 173 электронных устройства, в том числе восемь в Испании, на которых обнаружено 16,8 тыс. файлов.

    Расследование начали после ареста датчанина в 2024 году, который администрировал онлайн-платформу, распространявшую материалы, созданные с применением ИИ.

    Операцию координировал Европол и Европейский центр по борьбе с киберпреступностью.

    Ранее полиция в Испании совместно с Европолом задержала 14 участников сети по отмыванию денег, среди них были двое граждан России.

    25 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать предложение о новой военной помощи Украине из-за финансовых разногласий и отсутствия солидарности, пишет Politico.

    Ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Португалию, не поддержали предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Politico, передает ТАСС. По данным издания, эти страны отказались тратить средства из своих национальных бюджетов на помощь Киеву.

    Недовольство вызвано отсутствием равенства и солидарности между государствами ЕС, поддерживающими Украину. Испания, Италия и Португалия требуют от Европы пересмотреть подход к оказанию помощи. Они считают необходимым учитывать, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы, и предлагают выпускать специальные еврооблигации или проявлять финансовую гибкость, например исключая расходы на оборону из расчетов дефицита бюджетов.

    Два других европейских дипломата отметили, что Германия и Франция также не поддержали инициативу Каллас, поскольку уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине. По мнению дипломатов, Германия и Франция были более активны, чем другие страны ЕС.

    Politico сообщает, что конкретные решения по поводу помощи Киеву вряд ли будут приняты на саммите 6 марта. Главы государств и правительств ЕС должны определить детали и объем новой военной помощи Украине на этом экстренном саммите. Однако, по мнению наблюдателей, странами ЕС может быть выделено до 700 млрд евро. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости скорейшего завершения конфликта и компенсации уже предоставленной американской помощи.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включит поставки боеприпасов и новые оборонные инициативы.

    Позже она сообщила, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать позиции по предложенной ею новой военной помощи киевскому режиму.

    Сообщалось, что Нидерланды поддержали план Каллас по помощи Украине.

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    27 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России ответил афоризмом Козьмы Пруткова на вопрос о европейских гарантиях безопасности для Украины, подчеркнув, что предыдущие обещания были ложными.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу процитировал афоризм Козьмы Пруткова в ответ на вопрос журналиста о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны государств ЕС, передает ТАСС.

    «Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют обсудить на экстренном саммите 6 марта европейские гарантии безопасности для Украины, а также суверенные оборонительные меры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине новые гарантии безопасности и это является задачей Европы.

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    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    25 февраля 2025, 17:23 • Новости дня
    Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине
    Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов.

    По информации издания Politico, Франция, Германия, Италия и Испания, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов Украине, передает РИА «Новости». Политики опасаются, что такой шаг может отпугнуть от ЕС иностранных инвесторов.

    По словам неназванного европейского дипломата, передача активов Киеву лишит Евросоюз возможности использовать их как козырь в переговорах с Россией по вопросам Украины. Он добавил, что Россия, если хочет вернуть свои средства, должна будет предложить что-то взамен.

    Другой дипломат из ЕС отметил, что многие члены Союза не поддерживают конфискацию активов, так как намерены использовать их для восстановления Украины. Вопрос передачи активов остается спорным, поскольку разные страны ищут способы, как более эффективно распорядиться этими средствами.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

    Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

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    26 февраля 2025, 15:50 • Новости дня
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании 2021 года ради добычи графита, чтобы покрыть 10% потребностей ЕС до 2030 года, сообщил замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне.

    Евросоюз потребовал от Украины выполнить условия Меморандума о взаимопонимании от 2021 года, включая проект по добыче графита, чтобы покрыть 10% европейских потребностей в этом минерале к 2030 году, передает ТАСС. Замглавы ЕК Стефан Сежурне сделал соответствующее заявление на брифинге в Брюсселе.

    Сежурне напомнил о своей недавней поездке в Киев, где он подчеркивал важность выполнения Меморандума. Он отметил, что документ включает несколько проектов, одним из которых является добыча графита. «В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа. Он включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволит закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года», – заявил Сежурне.

    Ранее Европейский союз предложил заключить с Украиной соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства.

    Издание Financial Times сообщало, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает от США поддержки для европейских войск в поддержании мира после достижения прекращения огня на Украине.

    По его мнению, США окажут поддержку европейским войскам в обеспечении мира после соглашения о перемирии между Украиной и Россией, передает Bloomberg.

    Ломбард отметил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для гарантии соблюдения перемирия.

    Французский министр отметил, что для обеспечения выполнения условий прекращения огня необходима поддержка США и выразил уверенность, что американская сторона согласилась с этим предложением.

    Французские официальные лица заявили, что основная цель сейчас – продемонстрировать единство Европы на фоне критики со стороны Трампа в адрес мирового порядка, поддерживаемого международными институтами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о важности наличия миротворческих сил на Украине, при этом их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    При этом российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    27 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    СВР: ЕС выделил средства на поддержку протестов в Тбилиси для евроинтеграции Грузии
    СВР: ЕС выделил средства на поддержку протестов в Тбилиси для евроинтеграции Грузии
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Евросоюза выделило средства для поддержки протестных акций в Грузии, намереваясь «вернуть страну на путь демократии и евроинтеграции», сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Как говорится в сообщении пресс-бюро СВР, Евросоюз намерен любой ценой «вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции», передает ТАСС. По данным, поступающим в ведомство, руководство ЕС считает Грузию «важным оплотом западного влияния в Закавказье» и не может допустить его потери.

    Согласно сообщению, Европейский союз выделил значительные средства представительству в Тбилиси для поддержки и координации протестных акций. Эти действия направлены на демонстрацию устойчивости проевропейских взглядов среди населения Грузии. Планируется, что каждому участнику антиправительственных демонстраций будет выплачено до 120 евро за день участия.

    На случай, если грузинские власти попытаются заблокировать финансовые каналы, ЕС рассматривает возможность доставки наличных денег в Тбилиси через посольства стран Европейского союза в Армении.

    Ранее Тбилиси заявил о новых попытках Евросоюза сменить демократически избранные власти Грузии, а также Грузия обвинила Евросоюз в финансировании радикализма в стране.

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    27 февраля 2025, 10:41 • Новости дня
    NYT: В Европе обвинили Трампа в планах разрушить ЕС

    NYT: В Европе заподозрили Трампа в планах разрушить Евросоюз

    NYT: В Европе обвинили Трампа в планах разрушить ЕС
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США, и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского Союза, пишет The New York Times.

    Издание напоминает, что во время своего первого президентского срока Дональд Трамп назвал Европейский Союз «врагом», созданным «чтобы навредить Соединенным Штатам в торговле» Он повторил это обвинение на заседании кабинета министров в среду, но, как отмечает газета, «в более вульгарных выражениях».

    «Европейский Союз был создан для того, чтобы обмануть Соединенные Штаты. В этом и заключается цель, и они хорошо с ней справились», – цитирует The New York Times американского лидера.

    Президент США также отметил, что готовит пакет тарифов в 25% на импорт автомобилей и других товаров из Европы.

    Такие заявления усилили обеспокоенность европейских лидеров, которые считают, что администрация президента США рассматривает традиционных союзников как противников не только в торговле, но и в других сферах.

    Некоторые чиновники и аналитики считают, что администрация президента США просто безразлична к Европе, другие видят открытую враждебность. Но существует общее мнение, что фундаментальные отношения изменились, и что Америка стала менее надежным и предсказуемым союзником.

    «Нет никаких сомнений в намерении уничтожить Европу, начиная с Украины», – заявила директор итальянского Института международных отношений. «Расширение прав и возможностей крайне правых играет важную роль в достижении цели разрушения Европейского Союза» Натали Точчи. Причина, по ее словам, в том, что администрация Трампа рассматривает Европу не просто как конкурента, но также как экономическую и даже идеологическую угрозу.

    «Если Трамп и его команда «стремятся подтолкнуть крайне правых и разрушить европейскую демократию, то никакие объемы европейских закупок американского СПГ или оружия не будут иметь значения», – отметила Точчи. Увеличение зависимости, добавила она, «может стать своего рода двойным самоубийством».

    Камилль Гранд из Европейского совета по международным отношениям отметил, что столкновение с идеологическими, стратегическими и экономическими вызовами от одного из крупнейших союзников вызывает шок у европейцев.

    «Враждебность на всех трех фронтах одновременно является настоящим шоком для европейцев. Сложив все три вместе, можно задаться вопросом, являетесь ли вы уже не партнером, а соперником и, возможно, даже противником», – отметил эксперт.

    Директор Центра исследований геополитики и безопасности в Вильнюсе (Литва) Линас Койала призывает к спокойствию, поскольку «реальной альтернативы гарантиям безопасности США» в течение длительного времени не будет. «Объявить, что трансатлантические отношения рухнули, было бы все равно, что сойти с корабля посреди океана, когда другого судна не видно», – отметил эксперт. По его словам, «Европа должна проглотить» критику Трампа и «сделать все возможное, чтобы сохранить отношения в целости и сохранности».

    Мэтью Крениг, бывший чиновник министерства обороны, который сейчас работает в Атлантическом совете в Вашингтоне, называет себя «нормальным республиканцем» и говорит, что «за последние пару недель было слишком много истерии». В конце концов, по словам Кренига, первый срок Трампа также был отмечен «много жесткой риторикой против союзников и большим количеством почтительных высказываний по отношению к Путину, но в конечном итоге НАТО было усилено».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз намерен ввести дополнительные пошлины на американские товары, если США введут пошлины на европейскую сталь и алюминий.

    Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли для укрепления позиций ЕС в отношениях с Вашингтоном.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявила, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой, и Брюсселю следует сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону.

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    26 февраля 2025, 23:57 • Новости дня
    ЕС пригрозил ответить США на таможенные пошлины

    Еврокомиссия пригрозила ответить США на таможенные пошлины в 25%

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен решительно ответить на планы США ввести таможенные пошлины на европейские товары, заявила Еврокомиссия.

    «ЕК ответит немедленно и твердо на таможенные пошлины», – приводит ТАСС текст сообщения.

    В заявлении также содержится реакция на обвинения со стороны Белого дома в том, что Евросоюз был создан для использования Соединенных Штатов. Еврокомиссия подчеркнула, что ЕС является крупнейшим рынком в мире и приносит значительную выгоду американской экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о планах ввести пошлины в 25% на все товары из ЕС. Сообщалось, что ЕС готов ввести дополнительные пошлины на американские товары, если США введут пошлины на европейскую сталь и алюминий. Евросоюз выразил готовность обсуждать с США тарифы в рамках широкой сделки. В ЕС обвинили США в разрушении «доверительных отношений».

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    26 февраля 2025, 21:23 • Новости дня
    Вашингтон объявил о планах ввести 25% пошлины на все товары из ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, в том числе и автомобили.

    «Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%, и это затронет автомобили и все остальное», – заявил он на заседании кабинета министров в присутствии журналистов, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подчеркнул, что ЕС оказывает давление на США и не принимает американские автомобили. Президент США отметил, что ситуация с ЕС отличается от той, что сложилась с Канадой, добавив, что ЕС воспользовался Америкой по-другому.

    Кроме того, он обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США, заявив, что ЕС был создан с целью обмана Соединенных Штатов. «Давайте будем честными, Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент», – подчеркнул глава Белого дома.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что Евросоюз готов принять меры для защиты своих интересов на фоне возможного введения Соединенными Штатами пошлин на европейские товары, а канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что ЕС может отреагировать в течение часа, если президент США введет пошлины на товары из ЕС.

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    28 февраля 2025, 10:52 • Новости дня
    Politico: Чешские фермеры возглавили протесты против импорта с Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Фермеры Чехии организовали протесты на границе, блокируя дороги тракторами в знак несогласия с импортом сельхозпродукции с Украины и из Южной Америки, к ним присоединились коллеги из Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии, пишет Politico.

    Фермеры из Чехии, Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии ведут акции протеста против торговой политики ЕС, передает Politico.

    Протесты направлены против увеличения импорта сельскохозяйственных товаров с Украины и из Южной Америки.

    По словам главы Чешской аграрной палаты Мартина Пыхи, соглашение с Украиной может повысить объем дешевого и низкокачественного зерна и масличных культур на европейском рынке.

    Сейчас украинское зерно в основном поставляется в Испанию, но Киев ввел экспортные лицензии и квоты для доказательства своей ответственности.

    Некоторые страны, такие как Венгрия, настаивают на возвращении довоенных квот, отмечая, что даже сниженные объемы украинского экспорта угрожают их местным производителям.

    Тем временем украинский экономист Олег Нивиевский заявил, что эти опасения беспочвенны, так как украинский экспорт якобы стабилизировал цены на продовольствие в ЕС.

    В данный момент Еврокомиссия ведет сложные переговоры, чтобы поддержать украинскую экономику и одновременно успокоить восточных членов ЕС.

    Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович пообещал обеспечить плавный переход после завершения временных мер, позволяющих беспошлинный ввоз украинских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    26 февраля 2025, 15:18 • Новости дня
    Депутаты парламента Болгарии покинули зал перед важным заявлением о протестах

    Болгарский политик объявил о начале протестов против введения евро перед пустым залом

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил о начале протестов против евро перед пустым залом парламента, так как депутаты покинули заседание, сообщает Болгарское национальное радио.

    Депутатов Народного собрания Болгарии не было в зале, когда Костадинов озвучил заявление о начале акций протеста против вступления страны в еврозону, передает РИА «Новости».

    В своей речи он подчеркнул, что протесты против евро только начинаются, и это было лишь началом борьбы.

    Акция вылилась в столкновения между протестующими и полицией. Протестующие облили красной краской здание представительства Еврокомиссии и закидали дымовыми шашками. В результате столкновений пострадали как полицейские, так и демонстранты. Шесть человек были арестованы за участие в беспорядках.

    Костадинов также заявил, что в Болгарии существуют двойные стандарты в применении законов. Он отметил, что после акции «Возрождения» власти не приняли мер против тех, кто залил красной краской здание российского посольства.

    По его словам, политические заключенные подвергаются унижению и лишены адвокатов, что недопустимо в демократическом обществе.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила возмущение действиями участников протеста в Софии, которые нанесли ущерб офису ЕС в ходе акции против вступления Болгарии в еврозону.

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    28 февраля 2025, 02:48 • Новости дня
    Премьер Британии захотел полноценного участия Европы в «сделке» по Украине

    Премьер Британии Стармер заявил о готовности Лондона взять «лидирующую роль» в участии Европы в «сделке» по Украине

    Премьер Британии захотел полноценного участия Европы в «сделке» по Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо полноценное участие Европы в урегулировании украинского конфликта, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер отметил, что для достижения мира необходимо заключить «прочную сделку». Он также заявил, что Европа «должна принимать в этом полноценное участие». По его словам, Британия может взять на себя «лидирующую роль», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер заявил, что Британия готова разместить вооруженные силы и использовать самолеты для поддержки украинского урегулирования.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Калла заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Министр обороны США Пит Хегсет осудил критику стратегии США по переговорам с Россией, а спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине.

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    26 февраля 2025, 13:50 • Новости дня
    Лавров: Европейцы должны перестать врать, что Россия якобы блокирует переговоры

    Лавров: Европейцы должны перестать врать, что Россия якобы блокирует переговоры по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

    По его словам, Россия ожидает, когда европейские страны прекратят распространять ложную информацию о том, что Москва якобы блокирует переговоры по Украине, передает ТАСС.

    «Мы ждем, когда наконец перестанут наши европейские коллеги врать про то, что Россия блокирует переговоры», – сказал он.

    Лавров также отметил, что европейские страны подстрекают Украину к продолжению боевых действий на фоне изменений в расстановке политических сил в мире.

    Он указал на участие Европы в подрыве тенденций к миру, проявившихся при голосовании в Организации Объединенных Наций, и подчеркнул, что европейские страны объявляют о новых крупных пакетах военной помощи Киеву.

    Министр назвал политику европейских стран по Украине безнадежно устаревшей и провалившейся, отметив, что она основана на воинствующем духе.

    Лавров выразил мнение, что подобные действия Европы могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

    Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки. Кремль сообщил об отсутствии планов нового разговора Путина и Трампа.

    Газета разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем.

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    27 февраля 2025, 11:45 • Новости дня
    В Австрии сформировалась новая правящая коалиция

    Tекст: Александра Юдина

    В Австрии спустя почти пять месяцев после парламентских выборов была создана правящая коалиция, в которую вошли Австрийская народная партия, социал-демократы и либеральный форум.

    По данным канала ORF, в Австрии Австрийская народная партия, социал-демократы и «Новая Австрия – Либеральный форум» договорились о создании правящей коалиции, передает ТАСС.

    Это произошло спустя почти пять месяцев после парламентских выборов.

    Австрийская партия свободы, которая заняла первое место на выборах в сентябре, не вошла в состав коалиции. Эта партия известна своей позицией против антироссийских санкций.

    Формирование коалиции завершило длительный период политических переговоров и стало важным шагом в установлении стабильности в стране. Новая коалиция предполагает консолидацию усилий для решения внутренних и внешних политических задач.

    Напомним, 22 февраля исполняющий обязанности канцлера Австрии Александер Шалленберг объявил о своем решении покинуть политику ,и не входить в состав нового федерального правительства.

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    27 февраля 2025, 13:59 • Новости дня
    Туск раскритиковал США за пошлины на европейские товары

    Туск: Евросоюз создавался для мира и торговли, а не эксплуатации США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал введение США 25-процентных пошлин на европейские товары, подчеркнув, что ЕС не был создан для эксплуатации.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск ответил на решение Соединенных Штатов о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, пишет ТАСС.

    Туск заявил, что Европейский союз был создан не для того, чтобы кем-то пользоваться, а с целью поддержания мира и уважения между странами, а также для создания свободной и справедливой торговли и укрепления трансатлантической дружбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. В ответ ЕС расширит список товаров, на которые будут введены пошлины против США. В Европе обвинили Трампа в намерении разрушить Европейский союз.

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