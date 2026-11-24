Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения агрессивного рака груди
Минздрав зарегистрировал препарат «Пиролеста» для лечения рака молочной железы
Минздрав России зарегистрировал препарат «Пиролеста» для терапии метастатического рака молочной железы, сообщили в пресс-службе фармкомпании «Петровакс Фарм».
Оригинальный препарат (МНН: пиротиниб) предназначен для лечения HER2-положительного метастатического рака молочной железы, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Петровакс Фарм».
В компании отметили, что препарат «расширяет возможности эффективного контроля над этой агрессивной формой заболевания».
«Пиролеста» выводится на российский рынок при участии китайского партнера, локализация производства в России запланирована на 2027 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Игорь Борисевич сообщил о старте клинического применения мРНК-вакцины «Онкопепт» для лечения рака толстой кишки.