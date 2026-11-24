Цифровая система «СВОД» прошла испытания во всех шести группировках на СВО

Tекст: Денис Тельманов

«В сентябре этого года решения «СВОДа» в том или ином объеме применялись во всех шести группировках войск. Начали мы в прошлом году с пилотного внедрения в группировке «Центр». Таким образом, поручение министра обороны выполнено», – заявил Дмитрий Щербинин в интервью «Коммерсанту».

Щербинин пояснил, что «СВОД» представляет собой экосистему цифровых сервисов, позволяющую подразделениям обмениваться целеуказаниями и объектовой информацией.

По его словам, система призвана оперативно предоставлять данные о радиоэлектронной, воздушной и инженерной обстановке.

В дальнейшем планируется масштабирование системы и увеличение числа ее пользователей, отметил замминистра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный аналитик Борис Рожин рассказал о запуске в России сервиса для обучения нейросетей, призванного повысить точность применения огневых средств.

В июле заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин сообщил о формировании в российской армии новой цифровой вертикали.

За день до этого командующий объединением группировки «Центр» генерал-майор Константин Нечаев доложил министру обороны Андрею Белоусову об успешном использовании системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «Свод».