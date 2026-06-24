Биолог Тарасова: Фруктовый йогурт становится опасным после часа на жаре

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фруктовый йогурт не может находиться при высокой температуре дольше часа, пояснила ученый ТАСС.

В противном случае продукт становится потенциально опасным для здоровья, поэтому его лучше выбросить даже при отсутствии внешних признаков порчи,

«Фактический срок жизни фруктового йогурта на жаре составляет не более одного часа. По истечении этого периода происходят необратимые изменения: критическое снижение pH, активизация посторонней микрофлоры и разрушение коллоидной структуры продукта», – подчеркнула эксперт.

Она добавила, что продукт, переживший температурный шок, необходимо утилизировать.

При температуре от +2 до +6 градусов биохимические процессы в йогурте контролируются, а заквасочные культуры поддерживают стабильный уровень кислотности. Однако в помещении с температурой +25 градусов и выше создаются идеальные условия для микроорганизмов. Жара провоцирует накопление молочной кислоты, после чего продукт начинает перекисать.

По санитарным нормам скоропортящиеся молочные продукты могут находиться вне холодильника до двух часов, но в жару это время сокращается вдвое. Дополнительным фактором риска выступают фруктовый наполнитель и сахар, которые служат питательной средой для дрожжей и плесени, вызывая спиртовое и гнилостное брожение, добавила Тарасова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, детский гастроэнтеролог Яна Рейдер предупредила об активном размножении опасной микрофлоры в молочных изделиях при высокой температуре.