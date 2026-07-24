В США зафиксировали новую вспышку вызывающей взрывную диарею инфекции

В США выявили масштабную вспышку вызывающего диарею циклоспороза

Tекст: Мария Иванова

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США зафиксировало рост заболеваемости циклоспорозом, передает РИА «Новости».

«Федеральные органы здравоохранения выявили новую вспышку циклоспороза... Источник вспышки пока не установлен», – говорится в сообщении.

Сейчас профильные ведомства отслеживают цепочки поставок продуктов питания для выявления потенциально зараженной пищи. Известно, что инфекция вызывает сильную диарею, но легко поддается лечению антибиотиками. Чаще всего опасный паразит передается через плохо промытые овощи и фрукты.

Эксперты связывают увеличение числа заражений с изменением климата и улучшением качества современной диагностики. В 2026 году количество инфицированных американцев уже в четыре раза превысило показатели прошлого года. Данные о возможных мутациях возбудителя в настоящее время полностью отсутствуют.

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