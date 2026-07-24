Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.0 комментариев
Запад смирился с ударами по украинским портам
Всего лишь три года назад любые намеки на морскую блокаду украинских портов Россией воспринимались на Западе крайне эмоционально. Звучали заявления об «угрозе для глобальной продовольственной безопасности». Сегодня блокада де-факто уже введена, но Запад игнорирует происходящее. Почему?
На Украине всерьез обеспокоены тем, что в среду ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей на фоне обострения ситуации в Черном море. Как заявил в четверг министр иностранных дел страны Андрей Сибига, Киев обратился «с запросом о срочном заседании Совета Безопасности ООН 27 июля в ответ на атаки на свободу судоходства в Черном море».
По словам главы дипведомства, остановка морского коридора произошла в самый разгар сезона сбора урожая, что якобы «создает угрозу для глобальной продовольственной безопасности». Подобная ситуация «может привести к росту цен на продовольствие и голоду в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки».
О проблемах с заходом судов также высказался Владимир Зеленский в ходе совместного мероприятия в Киеве с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. «Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порты», – сказал Зеленский. Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий тоже сообщал о полной приостановке захода коммерческого флота в гавани страны из-за решений судовладельцев.
Сложная ситуация в портах Одесской и Николаевской областей вызвана чередой ракетных и дроновых ударов ВС РФ. В течение месяца российские военные уничтожают украинские логистические и распределительные центры, средства береговой обороны и ПВО, портовые нефтебазы, топливные хранилища и резервуары. Все это парализует как логистику самих портов, так и снабжение южной группировки ВСУ.
Но широкого международного резонанса, к удивлению многих наблюдателей, это не вызывает. Еще в июле-августе 2023 года, после выхода России из Черноморской зерновой инициативы («зерновой сделки») и ударов по портам Одессы, Черноморска, Николаева и Рени, реакция Запада была крайне эмоциональной. Основной акцент в заявлениях делался на якобы угрозу глобального голода, рост цен на продовольствие и нарушение международного права.
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В ООН утверждали, что бомбардировки противоречат Меморандуму о взаимопонимании между РФ и ООН, где Россия обязалась содействовать беспрепятственному экспорту продовольствия. Тогда же экс-госсекретарь США Энтони Блинкен использовал максимально жесткие формулировки, выступая в том числе на заседаниях Совбеза ООН или своем блоге. Сегодня, однако, ничего подобного не наблюдается.
«Причин молчания западных столиц несколько, и они взаимосвязаны. С одной стороны, произошла рутинизация конфликта: то, что раньше воспринималось как экстраординарный шок, теперь стало привычным фоном. Но ключевое – резкое изменение самого контекста», – считает политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.
«Россия постоянно заявляет о готовности к мирным переговорам, а в ответ по нашим городам прилетают украинские беспилотники и ракеты.
На Западе это видят и понимают: кричать и вопить, как раньше, при таком двуличии – значит окончательно подорвать собственную пропаганду, поэтому они и предпочитают не замечать очевидного», – сказал политолог.
То же самое, продолжил эксперт, касается истерики вокруг продовольственной безопасности. «В 2023 году угрозу голода раздували чрезмерно, когда ее не было даже близко. А сегодня, когда Киев сам целенаправленно наносит удары по гражданским судам в Черном море, мир это цинично игнорирует. Складывается впечатление, что на это все давно махнули рукой», – подчеркнул политолог.
«За два с лишним года стало окончательно ясно, что попытки давления на Россию ни к чему не привели. Неслучайно звучат заявления – в том числе из уст госсекретаря США Марко Рубио – о необходимости искать какие-то новые идеи. Иными словами, весь период, прошедший с начала президентского срока Дональда Трампа и переговоров о перемирии, оппоненты признали потраченным впустую.
Россия, разумеется, делает из этого вывод: снижать градус в одностороннем порядке она не будет. Напротив, активизация действий в Черном море – это сигнал, что только более решительные шаги способны привнести какие-то изменения», – отметил Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.
Вторая причина молчания – откровенное лицемерие, в которое западные столицы сами себя загнали.
«Украинская сторона наносит регулярные удары по российским объектам: танкеры в регионе подрываются с пугающей частотой, пытаются бить по Крыму. Если другая сторона не придерживается никаких правил, ожидать, что Россия станет играть по старым джентльменским соглашениям, было бы верхом лицемерия», – пояснил политолог.
В свою очередь, Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России», тоже связывает разницу в реакции Запада с изменившимся характером конфликта.
«В 2023 году действовала "зерновая сделка", из которой Россия вышла, поняв, что ее условия не соблюдаются. Сейчас сделки нет, и сам контекст изменился: Украина систематически наносит удары по гражданским судам третьих стран – в Азовском море гибли азербайджанские моряки, обстреливаются казахстанские танкеры, везущие нефть и газ в ЕС, страдают турецкие суда и даже территория Турции», – отметил Перенджиев.
Все это, считает спикер, ставит пострадавшие страны – Азербайджан, Казахстан, Турцию – в двусмысленное положение: открыто осудить Киев они не могут, но и терпеть ущерб не готовы. «Отсюда вероятное молчаливое согласие или даже тайные сигналы России не прекращать удары по украинским портам, чтобы прекратить исходящую от них угрозу судоходству», – пояснил эксперт.
При этом присутствует и экономический интерес европейских стран. «Украинское зерно, вывозившееся морем, создавало демпинговую конкуренцию фермерам Франции, Польши и других стран ЕС.
Сочетание этих двух мотивов – мести за удары по судам третьих стран и устранения конкурента на мировом рынке зерна – и породило нынешнюю тишину в западных столицах, которая объясняется не столько беспомощностью, сколько скрытым расчетом», – предположил собеседник.
По мнению Данилина, важно и то, что молчание Запада – это негласное признание своей военно-стратегической беспомощности. «Милитаризация Черного моря – крайне опасная мера, которая может аукнуться самому НАТО. Инструментов для силового принуждения к свободе судоходства у альянса там де-факто нет, и любые попытки их создать означали бы прямую конфронтацию, на которую идти никто не готов», – добавил спикер.
По словам политолога, нынешнюю тишину на Западе и в Европе не стоит воспринимать как осознанную паузу перед единым дипломатическим демаршем. «Они и так принимают жесткие меры, например, в экономической сфере. Запад и так участвует в войне против нас. У самой Украины уже ничего своего не осталось, кроме стремительно сокращающегося человеческого ресурса. Так что громкие заявления ничего не исправят, а лишь обнажат собственное бессилие и лицемерие», – заключил Данилин.