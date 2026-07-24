Tекст: Андрей Резчиков

На Украине всерьез обеспокоены тем, что в среду ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей на фоне обострения ситуации в Черном море. Как заявил в четверг министр иностранных дел страны Андрей Сибига, Киев обратился «с запросом о срочном заседании Совета Безопасности ООН 27 июля в ответ на атаки на свободу судоходства в Черном море».

По словам главы дипведомства, остановка морского коридора произошла в самый разгар сезона сбора урожая, что якобы «создает угрозу для глобальной продовольственной безопасности». Подобная ситуация «может привести к росту цен на продовольствие и голоду в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки».

О проблемах с заходом судов также высказался Владимир Зеленский в ходе совместного мероприятия в Киеве с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. «Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порты», – сказал Зеленский. Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий тоже сообщал о полной приостановке захода коммерческого флота в гавани страны из-за решений судовладельцев.

Сложная ситуация в портах Одесской и Николаевской областей вызвана чередой ракетных и дроновых ударов ВС РФ. В течение месяца российские военные уничтожают украинские логистические и распределительные центры, средства береговой обороны и ПВО, портовые нефтебазы, топливные хранилища и резервуары. Все это парализует как логистику самих портов, так и снабжение южной группировки ВСУ.

Но широкого международного резонанса, к удивлению многих наблюдателей, это не вызывает. Еще в июле-августе 2023 года, после выхода России из Черноморской зерновой инициативы («зерновой сделки») и ударов по портам Одессы, Черноморска, Николаева и Рени, реакция Запада была крайне эмоциональной. Основной акцент в заявлениях делался на якобы угрозу глобального голода, рост цен на продовольствие и нарушение международного права.

В ООН утверждали, что бомбардировки противоречат Меморандуму о взаимопонимании между РФ и ООН, где Россия обязалась содействовать беспрепятственному экспорту продовольствия. Тогда же экс-госсекретарь США Энтони Блинкен использовал максимально жесткие формулировки, выступая в том числе на заседаниях Совбеза ООН или своем блоге. Сегодня, однако, ничего подобного не наблюдается.

«Причин молчания западных столиц несколько, и они взаимосвязаны. С одной стороны, произошла рутинизация конфликта: то, что раньше воспринималось как экстраординарный шок, теперь стало привычным фоном. Но ключевое – резкое изменение самого контекста», – считает политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Россия постоянно заявляет о готовности к мирным переговорам, а в ответ по нашим городам прилетают украинские беспилотники и ракеты.

На Западе это видят и понимают: кричать и вопить, как раньше, при таком двуличии – значит окончательно подорвать собственную пропаганду, поэтому они и предпочитают не замечать очевидного», – сказал политолог.

То же самое, продолжил эксперт, касается истерики вокруг продовольственной безопасности. «В 2023 году угрозу голода раздували чрезмерно, когда ее не было даже близко. А сегодня, когда Киев сам целенаправленно наносит удары по гражданским судам в Черном море, мир это цинично игнорирует. Складывается впечатление, что на это все давно махнули рукой», – подчеркнул политолог.

«За два с лишним года стало окончательно ясно, что попытки давления на Россию ни к чему не привели. Неслучайно звучат заявления – в том числе из уст госсекретаря США Марко Рубио – о необходимости искать какие-то новые идеи. Иными словами, весь период, прошедший с начала президентского срока Дональда Трампа и переговоров о перемирии, оппоненты признали потраченным впустую.

Россия, разумеется, делает из этого вывод: снижать градус в одностороннем порядке она не будет. Напротив, активизация действий в Черном море – это сигнал, что только более решительные шаги способны привнести какие-то изменения», – отметил Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Вторая причина молчания – откровенное лицемерие, в которое западные столицы сами себя загнали.

«Украинская сторона наносит регулярные удары по российским объектам: танкеры в регионе подрываются с пугающей частотой, пытаются бить по Крыму. Если другая сторона не придерживается никаких правил, ожидать, что Россия станет играть по старым джентльменским соглашениям, было бы верхом лицемерия», – пояснил политолог.

В свою очередь, Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России», тоже связывает разницу в реакции Запада с изменившимся характером конфликта.

«В 2023 году действовала "зерновая сделка", из которой Россия вышла, поняв, что ее условия не соблюдаются. Сейчас сделки нет, и сам контекст изменился: Украина систематически наносит удары по гражданским судам третьих стран – в Азовском море гибли азербайджанские моряки, обстреливаются казахстанские танкеры, везущие нефть и газ в ЕС, страдают турецкие суда и даже территория Турции», – отметил Перенджиев.

Все это, считает спикер, ставит пострадавшие страны – Азербайджан, Казахстан, Турцию – в двусмысленное положение: открыто осудить Киев они не могут, но и терпеть ущерб не готовы. «Отсюда вероятное молчаливое согласие или даже тайные сигналы России не прекращать удары по украинским портам, чтобы прекратить исходящую от них угрозу судоходству», – пояснил эксперт.

При этом присутствует и экономический интерес европейских стран. «Украинское зерно, вывозившееся морем, создавало демпинговую конкуренцию фермерам Франции, Польши и других стран ЕС.

Сочетание этих двух мотивов – мести за удары по судам третьих стран и устранения конкурента на мировом рынке зерна – и породило нынешнюю тишину в западных столицах, которая объясняется не столько беспомощностью, сколько скрытым расчетом», – предположил собеседник.

По мнению Данилина, важно и то, что молчание Запада – это негласное признание своей военно-стратегической беспомощности. «Милитаризация Черного моря – крайне опасная мера, которая может аукнуться самому НАТО. Инструментов для силового принуждения к свободе судоходства у альянса там де-факто нет, и любые попытки их создать означали бы прямую конфронтацию, на которую идти никто не готов», – добавил спикер.

По словам политолога, нынешнюю тишину на Западе и в Европе не стоит воспринимать как осознанную паузу перед единым дипломатическим демаршем. «Они и так принимают жесткие меры, например, в экономической сфере. Запад и так участвует в войне против нас. У самой Украины уже ничего своего не осталось, кроме стремительно сокращающегося человеческого ресурса. Так что громкие заявления ничего не исправят, а лишь обнажат собственное бессилие и лицемерие», – заключил Данилин.