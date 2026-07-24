Южнокорейского миллиардера обязали выплатить бывшей жене 640 млн долларов

Главе южнокорейской SK Group назначили выплату 640 млн долларов при разводе

Tекст: Мария Иванова

Высший суд Сеула вынес решение по делу, которое национальные СМИ назвали «разводом века», передает Associated Press.

Председатель конгломерата SK Group Чхве Тхэ Вон должен выплатить своей бывшей жене Но Со Ен 944 млрд вон, что эквивалентно 640 млн долларов. Ранее Верховный суд направил дело на дополнительное рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Назначенная сумма оказалась меньше первоначальной выплаты в 940 млн долларов, установленной судом в прошлом году. Дополнительно бизнесмена ранее обязали перечислить 1,3 млн долларов в качестве алиментов. При этом активы руководителя компании заметно выросли за последние месяцы благодаря буму искусственного интеллекта и подорожанию акций подразделения SK Hynix.

Брак пары продлился с 1988 года, у них родились трое детей. Процесс начался девять лет назад после публичного признания миллиардера о наличии отношений на стороне и внебрачного ребенка. В пятницу бизнесмен отправился в США в составе делегации президента Южной Кореи для встреч с руководителями американских технологических компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, капитализация южнокорейского производителя чипов SK Hynix впервые за 25 лет обогнала стоимость акций корпорации Samsung.