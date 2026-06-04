Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Захарова уличила власти Украины во лжи о количестве якобы пропавших детей
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что данные о якобы похищенных детях, озвучиваемые украинскими властями, постоянно меняются.
По ее словам, украинская сторона лишь недавно предоставила список таких детей, передает РИА «Новости».
«Они просто берут цифры с потолка и придумывают про них истории... 2 июня 25-го года, Стамбул, второй раунд переговоров... И вот, наконец, украинская делегация соблаговолила к этому моменту за три года впервые передать список тех детей, которых они считают похищенными», – подчеркнула дипломат на полях ПМЭФ-2026.
Захарова отметила, что в переданном документе значилось всего 339 фамилий. Она задалась вопросом о том, где же заявленные миллионы и сотни тысяч пропавших, сделав вывод, что вся эта информация является полностью выдуманной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД назвала тему незаконного вывоза несовершеннолетних спланированной клеветнической акцией.
Ранее дипломат сравнила обвинения Киева с гастролями сумасшедшего дома из-за постоянного колебания цифр.
В прошлом году глава МИД России Сергей Лавров сообщил о наличии взрослых людей в переданном украинской стороной списке.