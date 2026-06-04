Захарова уличила власти Украины во лжи о количестве якобы пропавших детей

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, украинская сторона лишь недавно предоставила список таких детей, передает РИА «Новости».

«Они просто берут цифры с потолка и придумывают про них истории... 2 июня 25-го года, Стамбул, второй раунд переговоров... И вот, наконец, украинская делегация соблаговолила к этому моменту за три года впервые передать список тех детей, которых они считают похищенными», – подчеркнула дипломат на полях ПМЭФ-2026.

Захарова отметила, что в переданном документе значилось всего 339 фамилий. Она задалась вопросом о том, где же заявленные миллионы и сотни тысяч пропавших, сделав вывод, что вся эта информация является полностью выдуманной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД назвала тему незаконного вывоза несовершеннолетних спланированной клеветнической акцией.

Ранее дипломат сравнила обвинения Киева с гастролями сумасшедшего дома из-за постоянного колебания цифр.

В прошлом году глава МИД России Сергей Лавров сообщил о наличии взрослых людей в переданном украинской стороной списке.